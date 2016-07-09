Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руРоналдиньо сыграет за колумбийский «Санта-Фе»

Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо проведёт товарищеский матч в футболке колумбийского «Санта-Фе». Встреча состоится 17 октября, соперник должен будет быть объявлен в ближайшие дни, сообщает официальный сайт «Санта-Фе».
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