Происшествия
ЧемпионатРоналдиньо выпустили из-под ареста в Парагвае
Бывший полузащитник сборной Бразилии, обладатель «Золотого мяча» Роналдиньо был освобождён из-под ареста в Парагвае. 5 марта парагвайский прокурор выписал ордер на арест бразильца, который подозревается во въезде в страну по поддельным документам.
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Происшествия
Пропавшую девочку нашли дома у похитителя в ящике под диваном
В Костромской области нашли пропавшую 4 марта девочку. Как оказалось, ребенка похитили.
Энергетика
Страны-члены ОПЕК договорились дополнительно снизить нефтедобычу
Министры Организации стран-экспортеров нефти по итогам заседания рекомендовали дополнительно сократить добычу во втором квартале на 1,5 миллиона баррелей в сутки, об этом сообщил министр Ирана Бижан Намдар Зангане.
Политика
Парламент ДНР признал русский язык единственным государственным
Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики закрепил в конституции статус русского языка как единственного государственного, передает корреспондент РИА Новости.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»
Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Биатлон
Немка Дениз Херрман победила в спринте на этапе Кубка мира по биатлону
Футбол
Футболист «Монако» Мартинш дисквалифицирован на полгода
Португальскому полузащитнику футбольного клуба «Монако» Желсону Мартиншу в наказание за толчок судьи в матче 22-го тура чемпионата Франции против «Нима» назначена дисквалификация сроком на шесть месяцев.
Политика
Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви
В прошлом году бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров информировал агентство, что организацией убийства занимались сотрудники Пятого управления СБУ (контрразведка) и Сил специальных операций украинской армии.
Общество
Олегу Тинькову грозит до шести лет американской тюрьмы
По каждому из двух пунктов обвинения Тинькову грозит максимальное наказание до трех лет тюрьмы, указывает минюст.
Общество
США обвинили менеджера Group-IB в киберпреступлениях
Министерство юстиции США обвинило менеджера российской компании Group-IB Никиту Кислицина в попытке продать данные пользователей социальной сети Formspring в 2012 году.
Шоу-бизнес
Дело о долге Анастасии Заворотнюк закрыли приставы
Подмосковный пристав закрыл дело о долгах Анастасии Заворотнюк, поскольку не смог найти должника.
Общество
Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году
Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
Общество
Сын Высоцкого назвал незаконным использование фото отца в рекламе ФБР
Сын Владимира Высоцкого Никита Высоцкий прокомментировал РБК решение ФБР использовать фото актера в рекламе в Facebook.
Экономика
ВЭБ начинает судиться с Украиной по вопросу «Проминвестбанка»
Украина, нарушая запрет, наложенный Стокгольмским арбитражем, продала пакет акций «ПИБа» за 714,3 млн рублей неизвестному покупателю, пишет "Интерфакс".
Футбол
Семак: Дриусси, Дзюба и Азмун работают в общей группе
Происшествия
В московское УВД пришли с обысками по делу Голунова
В УВД по Западному административному округу Москвы проходят обыски по делу о незаконном задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Здоровье
На Украине девять человек проверяют на коронавирус COVID-2019
На Украине зафиксированы девять подозрений на заражение коронавирусом COVID-2019, сообщили 6 марта в пресс-службе министерства здравоохранения Украины.
Политика
Эрдоган назвал сроки начала развертывания ЗРС С-400
Развертывание зенитных ракетных систем С-400 начнется в апреле, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Общество
Водонаева опубликовала результаты экспертизы своего поста в Instagram
Телеведущая Алена Водонаева опубликовала в своем аккаунте в Instagram экспертное заключение по результатам лингвистического исследования, в котором указано, что признаки пропаганды исключительности, унижения человеческого достоинства или возбуждения вражды в ее высказываниях относительно демографической ситуации в России отсутствуют.
Общество
Посольство Италии рекомендует своим гражданам не приезжать в Россию
Посольство Италии в РФ в связи с новыми мерами властей Москвы рекомендует своим гражданам воздерживаться от посещения России при наличии даже самых легких симптомов простуды, говорится в сообщении дипмиссии на странице в Facebook.
Шоу-бизнес
Иван Телегин познакомил новую возлюбленную со своей мамой
Хоккеист московского ЦСКА Иван Телегин, который из-за травмы не может помочь своей команде в плей-офф, познакомил свою новую возлюбленную Марию Гончар с мамой.
Политика
В Госдуме пояснили отказ от поправки о недвижимости чиновников
Как написала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
Политика
Лавров назвал три договоренности России и Турции по Идлибу
Президентам России и Турции Владимиру Путину и Реджепу Эрдогану удалось достичь соглашения об Идлибе на переговорах в Москве, которые продлились больше шести часов.
Футбол
Александр Мостовой: «„Зенит“ короновали рановато»
Предположим, что «Уфа» отберет очки у «Зенита», а «Краснодар» выиграет у «Спартака».
Гаджеты
Sony в Москве показала новые модели телевизоров
Особое внимание на презентации привлек новый телевизор ZH8, а это 8К модель, в основе которой лежит фирменный процессор Sony X1 Ultimate, отвечающий за обработку изображения, а также постоянно отлеживает картинку и автоматически регулирует звук.
Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» в матче плей-офф КХЛ
Общество
Иран зафиксировал рекордный рост числа случаев заражения коронавирусом
В Иране зафиксировали рекордный рост количества заражений коронавирусом за 24 часа, сообщил официальный представитель Минздрава Киануш Джаханпур.
Происшествия
Начальник УСБ полиции Кубани задержан по подозрению в крупной взятке
По данным следствия, "с 2016 по 2020 год вышеуказанные должностные лица, действуя в составе преступного сообщества, систематически получали в качестве взяток денежные средства" за совершение "заведомо незаконных действий" на стационарном посту ДПС "Успенский", расположенном на трассе "Кавказ" в Краснодарском крае.