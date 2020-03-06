Происшествия

ЧемпионатЧемпионатРоналдиньо выпустили из-под ареста в Парагвае

Бывший полузащитник сборной Бразилии, обладатель «Золотого мяча» Роналдиньо был освобождён из-под ареста в Парагвае. 5 марта парагвайский прокурор выписал ордер на арест бразильца, который подозревается во въезде в страну по поддельным документам.
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Прокуратура Парагвая не стала предъявлять Роналдиньо обвинения за фальшивый паспорт

ТАССвчера в 20:16

Адвокат Роналдиньо прояснил ситуацию с поддельным паспортом

Lenta.ru02:41

Роналдиньо выпустили из-под ареста в Парагвае

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Роналдинью выпустили из-под стражи за поддельный паспорт

Спорт-Экспресс01:44

Роналдиньо остался без обвинений в подделке документов

Вести.Ruвчера в 23:20

Роналдиньо выпущен из-под ареста в Парагвае за поддельный паспорт

Sports.ru04:48

Роналдинью выпустили из под ареста в Парагвае

Матч ТВвчера в 18:59
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Происшествия

Пропавшую девочку нашли дома у похитителя в ящике под диваном

В Костромской области нашли пропавшую 4 марта девочку. Как оказалось, ребенка похитили.
Вести.Ru 06:21
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Страны-члены ОПЕК договорились дополнительно снизить нефтедобычу

Министры Организации стран-экспортеров нефти по итогам заседания рекомендовали дополнительно сократить добычу во втором квартале на 1,5 миллиона баррелей в сутки, об этом сообщил министр Ирана Бижан Намдар Зангане.
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Парламент ДНР признал русский язык единственным государственным

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В прошлом году бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров информировал агентство, что организацией убийства занимались сотрудники Пятого управления СБУ (контрразведка) и Сил специальных операций украинской армии.
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Олегу Тинькову грозит до шести лет американской тюрьмы

По каждому из двух пунктов обвинения Тинькову грозит максимальное наказание до трех лет тюрьмы, указывает минюст.
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США обвинили менеджера Group-IB в киберпреступлениях

Министерство юстиции США обвинило менеджера российской компании Group-IB Никиту Кислицина в попытке продать данные пользователей социальной сети Formspring в 2012 году.
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Дело о долге Анастасии Заворотнюк закрыли приставы

Подмосковный пристав закрыл дело о долгах Анастасии Заворотнюк, поскольку не смог найти должника.
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Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году

Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
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Сын Высоцкого назвал незаконным использование фото отца в рекламе ФБР

Сын Владимира Высоцкого Никита Высоцкий прокомментировал РБК решение ФБР использовать фото актера в рекламе в Facebook.
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Китай: своими учениями в Черном море Россия унизила США

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ВЭБ начинает судиться с Украиной по вопросу «Проминвестбанка»

Украина, нарушая запрет, наложенный Стокгольмским арбитражем, продала пакет акций «ПИБа» за 714,3 млн рублей неизвестному покупателю, пишет "Интерфакс".
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Семак: Дриусси, Дзюба и Азмун работают в общей группе

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В московское УВД пришли с обысками по делу Голунова

В УВД по Западному административному округу Москвы проходят обыски по делу о незаконном задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
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На Украине девять человек проверяют на коронавирус COVID-2019

На Украине зафиксированы девять подозрений на заражение коронавирусом COVID-2019, сообщили 6 марта в пресс-службе министерства здравоохранения Украины.
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Эрдоган назвал сроки начала развертывания ЗРС С-400

Развертывание зенитных ракетных систем С-400 начнется в апреле, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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Телеведущая Алена Водонаева опубликовала в своем аккаунте в Instagram экспертное заключение по результатам лингвистического исследования, в котором указано, что признаки пропаганды исключительности, унижения человеческого достоинства или возбуждения вражды в ее высказываниях относительно демографической ситуации в России отсутствуют.
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Посольство Италии рекомендует своим гражданам не приезжать в Россию

Посольство Италии в РФ в связи с новыми мерами властей Москвы рекомендует своим гражданам воздерживаться от посещения России при наличии даже самых легких симптомов простуды, говорится в сообщении дипмиссии на странице в Facebook.
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После подрыва БМП армии Украины на Донбассе погиб солдат, двое ранены

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Иван Телегин познакомил новую возлюбленную со своей мамой

Хоккеист московского ЦСКА Иван Телегин, который из-за травмы не может помочь своей команде в плей-офф, познакомил свою новую возлюбленную Марию Гончар с мамой.
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Политика

В Госдуме пояснили отказ от поправки о недвижимости чиновников

Как написала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
РИА Новости 05:03
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Лавров назвал три договоренности России и Турции по Идлибу

Президентам России и Турции Владимиру Путину и Реджепу Эрдогану удалось достичь соглашения об Идлибе на переговорах в Москве, которые продлились больше шести часов.
РБК вчера в 13:11
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Александр Мостовой: «„Зенит“ короновали рановато»

Предположим, что «Уфа» отберет очки у «Зенита», а «Краснодар» выиграет у «Спартака».
Bobsoccer вчера в 23:32
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Sony в Москве показала новые модели телевизоров

Особое внимание на презентации привлек новый телевизор ZH8, а это 8К модель, в основе которой лежит фирменный процессор Sony X1 Ultimate, отвечающий за обработку изображения, а также постоянно отлеживает картинку и автоматически регулирует звук.
Astera вчера в 15:14
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«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» в матче плей-офф КХЛ

RT на русском вчера в 11:42
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Иран зафиксировал рекордный рост числа случаев заражения коронавирусом

В Иране зафиксировали рекордный рост количества заражений коронавирусом за 24 часа, сообщил официальный представитель Минздрава Киануш Джаханпур.
РИА Новости 06:29
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Начальник УСБ полиции Кубани задержан по подозрению в крупной взятке

По данным следствия, "с 2016 по 2020 год вышеуказанные должностные лица, действуя в составе преступного сообщества, систематически получали в качестве взяток денежные средства" за совершение "заведомо незаконных действий" на стационарном посту ДПС "Успенский", расположенном на трассе "Кавказ" в Краснодарском крае.
Российская газета 04:14
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Бразильский футболист
Бразильский футболист, выступал на позиции атакующего полузащитника и нападающего. Обладатель «Золотого мяча», вручаемого лучшему футболисту Европы. Лучший футболист мира по версии ФИФА в 2004 и 2005 годах.
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Парагвай
Государство
Государство в Южной Америке, не имеющее выхода к морю. На юге и юго-западе граничит с Аргентиной, на северо-западе - с Боливией, на востоке и северо-востоке - с Бразилией. В переводе с языка гуарани «парагвай» означает «от великой реки» - подразумевается река Парана. Из-за центрального положения в Южной Америке, Парагвай иногда называют «сердцем Америки».
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