Происшествия

Вести.RuВести.RuВласти Парагвая выдали ордер на арест экс-футболиста Роналдиньо

В настоящее время братья находятся в номере гостиницы под охраной полиции, они должны явиться для дачи показаний в прокуратуру. На их арест выдан ордер по обвинению в использовании подложных документов. Ранее Роналдиньо был лишен в Бразилии загранпаспорта за неуплату налогов.
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Роналдинью арестован. За то, что стал парагвайцем

Спорт-Экспресс04:25

В Парагвае выдали ордер на задержание Роналдинью

Матч ТВвчера в 23:33

Роналдиньо грозит арест в Парагвае

Sport.ru02:29

В Парагвае выдали ордер на арест Роналдиньо

Чемпионат01:52

Роналдиньо арестовали в Парагвае за использование поддельного паспорта

Sport24.ru01:49

Парагвай подозревает бывшего футболиста Роналдиньо в использовании фальшивого паспорта

ТАССвчера в 23:41

Роналдиньо могут арестовать в Парагвае за поддельный паспорт

Sports.ru02:35
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Общество

Шварценеггер подал в суд на российскую компанию из-за робота-двойника

Известия 04:52
Здоровье

В России выявили новый случай заболевания коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции заявил о новом случае заболевания Covid-19: в Россию прилетел заразившийся гражданин Италии.
РИА Новости 04:01
Происшествия

Не менее 22 человек погибли из-за торнадо в американском Теннесси

По словам мэра Джона Купера, только в Нэшвилле рухнули 48 зданий и около 150 человек были доставлены в больницы из-за полученных травм.
Газета.Ru 03 марта в 18:27
Биатлон

Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Логинова во время ЧМ

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что обыски в отеле российских биатлонистов во время минувшего чемпионата мира могли быть связаны со словами Александра Тихонова.
РИА Новости 04:39
Политика

Эрдоган прибыл в Москву на переговоры с Путиным

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта в Москве запланированы переговоры президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
REGNUM 05:36
Здоровье

Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей

Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
РИА Новости 03 марта в 19:59
Общество

Синоптики пообещали россиянам «малиновое» лето

В нынешнем году россиян ждет "малиновое" лето, поскольку температура в каждом из месяцев будет превышать климатическую норму.
Газета.Ru 03:51
Биатлон

В МОК объяснили заявление о подлинности подписей Родченкова

Международный олимпийский комитет (МОК) предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) заявление бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о подлинности его подписей под письменными показаниями по допинговым делам бывших биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, говорится в заявлении пресс-службы комитета.
Rambler News Service вчера в 04:17
Происшествия

Бывшего заместителя мэра Хабаровска нашли мертвым

Бывший заместитель мэра Хабаровска Евгений Колосов найден мертвым после двух недель поисков, сообщил РИА Новости в четверг представитель поисково-спасательного отряда "Лига-спас".
РИА Новости 02:25
Армия и оружие

Киев вводит новые должности главнокомандующего ВС и начальника Генштаба

Отдельные должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины и начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины будут введены в соответствии с поправками в закон «О национальной безопасности Украины».
REGNUM вчера в 16:38
Общество

Британский суд обязал Тинькова сдать российский и кипрский паспорта

Условия залога для основателя TCS Group Holding Олега Тинькова (основной актив — Тинькофф Банк) подразумевают передачу российского и кипрского паспортов, а также документа о резидентстве Италии, свидетельствуют материалы Вестминстерского магистратского суда, с которыми ознакомился РБК.
РБК вчера в 16:00
Футбол

Валерий Газзаев: «Не стал бы строго судить Гончаренко»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» выразил мнение о поступке Виктора Гончаренко, который не пожал руку тренеру «Спартака» Доменико Тедеско после матча 1/4 финала Олимп — Кубка России.
Спорт-Экспресс 01:25
Происшествия

«Заминированный» самолет из Петербурга приземлился в Симферополе

Самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс Петербург – Симферополь, после сообщения о «минировании» благополучно приземлился в Крыму, сообщил источник в авиационных службах.
Взгляд.ру 04:13
Энергетика

Новак покинул мониторинговый комитет ОПЕК+ до его завершения

Министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ до его официального завершения.
ТАСС вчера в 11:25
Происшествия

Гражданка Узбекистана сбежала из сексуального рабства в Москве

RT на русском 03:49
Политика

Кремль отреагировал на сообщения о минировании самолетов

Спецслужбы России работают по поиску авторов сообщений о якобы минировании самолетов, рано или поздно злоумышленников поймают и накажут, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 04:26
Общество

ГТЛК прокомментировала оценку рисков продаж SSJ100

Проблемы с реализацией самолета Sukhoi Superjet 100 описывали независимые эксперты, это не является официальной позицией Государственной транспортной лизинговой компании, заявили РИА Новости в пресс-службе ГТЛК.
РИА Новости 03:05
Шоу-бизнес

Кэти Перри намекнула на беременность от Орландо Блума

В клипе Кэти Перри предстала в нежном цветочном образе, а в комментариях поклонники осыпали звезду комплиментами и поздравлениями с первой беременностью.
Дни24 03:47
Происшествия

СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту

РИА Новости 03:37
Общество

ПФР начнет уведомлять граждан о размере их будущей пенсии

По инициативе Минтруда граждане России, достигшие 45 лет, начнут получать уведомления Пенсионного фонда о размере их будущей пенсии.
РБК 03 марта в 14:57
Шоу-бизнес

Кристина Асмус поправится ради роли

Как сообщают инсайдеры, проект, ради которого Кристина отважилась пойти на такие жертвы, является ничем иным, как новым фильмом режиссера Олега Асадулина «Булки».
Live24 02:19
Политика

Госдума приняла закон о приёме украинцев в гражданство без экзамена

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об отмене экзамена для граждан Белоруссии и Украины для получения статуса носителя русского языка.
RT на русском 05:21
Политика

Памфилова сравнила поправки к Конституции с комплексным обедом

Невозможно сделать бюллетень, в котором будет допустимо голосование по каждой отдельной поправке к Конституции, заявила глава Центризбиркома России Элла Памфилова на Общероссийском электоральном медиафоруме в Стрельне.
Коммерсантъ 05:45
Политика

Муфтий Татарстана выступил против поправки о народе к Конституции

RT на русском 03 марта в 11:43
Шоу-бизнес

Жена Константина Ивлева не простила мужу измену и подала на развод

Ивлева заявила, что прощать измену мужу не намерена и уже подала на развод и алименты, а также обратилась к юристу для составления иска.
Пятый канал вчера в 05:19
Общество

РБК удалил по требованию Роскомнадзора статью о депутате от ЛДПР

РБК выполнил решение Одинцовского суда Подмосковья и удалил статью «Человек из Майами», опубликованную в марте 2015 г. В статье речь шла об имуществе, которое предположительно принадлежало компании семьи тезки депутата Госдумы Сергея Жигарева.
Ведомости вчера в 02:42
Политика

Литва возглавила силы быстрого реагирования ЕС на кибератаки

Литва координировала осуществление проекта по созданию сил быстрого кибернетического реагирования ЕС, который был одобрен в конце 2017 года участниками европейской программы Постоянного структурного сотрудничества (PESCO).
ТАСС 05:05
Гаджеты

Apple предупредила о нехватке подменных iPhone из-за коронавируса

Apple предупредила сотрудников технической поддержки в магазинах, что в ближайшее время могут быть проблемы с поставкой новых iPhone на замену поврежденных гаджетов, пишет Bloomberg.
Коммерсантъ 04:24
Армия и оружие

В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200

Сирийские военные попытались сбить турецкий истребитель F-16 при помощи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.
Известия вчера в 16:23
Происшествия

В Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова

Прокурор потребовал оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве в Турции российского посла Андрея Карлова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 03:44
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Бразильский футболист
Бразильский футболист, выступал на позиции атакующего полузащитника и нападающего. Обладатель «Золотого мяча», вручаемого лучшему футболисту Европы. Лучший футболист мира по версии ФИФА в 2004 и 2005 годах.
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