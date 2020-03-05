Происшествия
РБКРоналдиньо задержали в Парагвае из-за возможной подделки паспорта
Бывший футболист сборной Бразилии, «Барселоны» и «Милана» Роналдиньо был задержан в Парагвае по подозрению в использовании для въезда в страну фальшивого паспорта.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 03:17, Ашберн
Общество
В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
Политика
Переговоры Путина и Эрдогана принесли турбизнесу хорошие новости
Вечером в четверг, 5 марта, президенты России и Турции сделали заявление для прессы, в котором охарактеризовали прошедшие в Москве переговоры как «непростые, но с позитивным результатом».
Политика
Боррель назвал хорошим знаком прекращение огня в Сирии
Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на состоявшихся в четверг в Москве переговорах согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в сирийской провинции Идлиб.
Армия и оружие
Нидерланды собирались отправить войска в Донбасс после крушения MH17
Подготовка войск началась через два дня после катастрофы. Однако операция отменилась: власти Донбасса отправили останки жертв на Украину.
Политика
Путин призвал глав фракций поддержать проект о поправках в Конституцию
Президент России Владимир Путин попросил глав фракций Государственной думы поддержать законопроект о поправках в конституцию.
Происшествия
Чемпион Украины по шахматам трагически погиб вместе с подругой
Чемпион Украины по быстрым шахматам Станислав Богданович трагически погиб в Москве. Причиной смерти 27-летнего шахматиста стало отравление.
Общество
Красноярский экономический форум перенесли на неопределенный срок
Красноярский экономический форум (КЭФ), который должен был пройти 19-21 марта, перенесен на неопределенный срок.
Политика
США рассматривают ядерный конфликт как политическую опцию
Конфликт же будет рассмотрен как новая политическая опция.
Общество
Шварценеггер подал в суд на российскую компанию из-за робота-двойника
Экономика
Путин поручил проверить исполнение бюджета Хакасии
Президент РФ Владимир Путин поручил проверить исполнение бюджета Республики Хакасия за 2019 год и подготовить меры по оказанию региону финансовой помощи.
Политика
Новый премьер Украины отказался от своих слов о поставке воды в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поспешил отказаться от своих слов о возобновлении подачи воды в Крым.
Интернет
Apple и Google начали бороться с фейками о коронавирусе
Согласно новому отчету CNBC, Apple и Google начали удалять приложения, так или иначе связанные с коронавирусом.
Футбол
Непонятно где сыграют «Зенит» и «Спартак»
Вчера питерский «Зенит» и московский «Спартак» пробились в число полуфиналистов Кубка России.
Общество
Генсек ООН решил приехать на 9 мая в Москву
Генсек ООН Антониу Гутерриш сообщил, что планирует приехать в Москву на празднование Дня Победы.
Финансы
Мосбиржа нарастила чистую прибыль по МСФО до 20,2 млрд рублей
Чистая прибыль Московской биржи по международным стандартам финансовой отчетности за 2019 год выросла до 20,2 млрд рублей, что на 2,4% больше, чем годом ранее.
Здоровье
Онкологов обяжут проверять диагнозы детей в Москве из-за частых ошибок
По словам Румянцева, НМИЦ по поручению Минздрава разрабатывает порядок оказания медицинской помощи по онкологии и гематологии, который предполагает обязательную перепроверку диагнозов, поставленных в региональных лабораториях.
Армия и оружие
В ДНР заявили о возвращении ВСУ на позиции у Петровского в Донбассе
Народная милиция самопровозглашённой Донецкой народной республики заявила, что украинские военные вернулись на позиции у Петровского в Донбассе, где осенью состоялся отвод сил.
Политика
Сторонника Зеленского забросали яйцами на Украине
Депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского Максим Бужанский заявил, что на него напали после того, как он вышел после записи эфира передачи "Народ против".
Экономика
В России 38 банков попали в зону повышенного риска в 2020 году
Индекс "здоровья банковского сектора" (доля банков, которые не допустят дефолт в течение ближайших 12 месяцев) в РФ повысился в 2019 году до 90,5% против 89% в 2018 году, говорится в сообщении пресс-службы российского рейтингового агентства "Эксперт РА".
Общество
Минфин предложил конфисковывать незаконно выведенную валюту
Минфин предлагает разрешить использовать конфискацию, если речь идет о невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов (ст. 193 и 193.1 соответственно).
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать цветы к 8 марта
Политика
«Ведомости»: в Конституцию не вносят запрет на иностранную недвижимость из-за чиновников
Запрет на владение иностранной недвижимостью для госслужащих не вошел в перечень поправок в Конституцию из-за чиновников и депутатов, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации и Госдуме.
Общество
Сотрудник СБУ раскрыл подробности убийства Гиви
В интервью журналисту Юрию Бутусову Сугерей заявил, что подготовкой убийства занималась девушка-агент, проникшая в окружение командира.
Шоу-бизнес
Мясников рассказал, есть ли связь между онкологией Заворотнюк и ЭКО
Известный врач и популярный телеведущий доктор Александр Мясников объяснил, может ли ЭКО спровоцировать развитие онкологического заболевания, тем самым поставив точку в дискуссиях о связи рака певицы Жанны Фриске и актрисы Анастасии Заворотнюк с этой процедурой.
Общество
В Петербурге коронавирус подтвердили у студента из Италии
Хоккей
Овечкин оформил дубль и догнал Пастрняка в гонке снайперов НХЛ
Александр Овечкин оформил дубль и сравнялся с лидером гонки снайперов сезона, Илья Ковальчук забросил свою первую шайбу за "Вашингтон", но три очка Артемия Панарина принесли победу "Рейнджерс".
Общество
ФБР запустило рекламу на русском языке с фото Высоцкого
ФБР регулярно размещает такую рекламу на русском языке, однако ранее в ней не наблюдалось использование столь популярных образов, как Высоцкий.