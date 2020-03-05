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Политика Переговоры Путина и Эрдогана принесли турбизнесу хорошие новости Вечером в четверг, 5 марта, президенты России и Турции сделали заявление для прессы, в котором охарактеризовали прошедшие в Москве переговоры как «непростые, но с позитивным результатом».

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