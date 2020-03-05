Происшествия

Вести.RuВести.RuВласти Парагвая выдали ордер на арест экс-футболиста Роналдиньо

В настоящее время братья находятся в номере гостиницы под охраной полиции, они должны явиться для дачи показаний в прокуратуру. На их арест выдан ордер по обвинению в использовании подложных документов. Ранее Роналдиньо был лишен в Бразилии загранпаспорта за неуплату налогов.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Власти Парагвая выдали ордер на арест экс-игрока «Барселоны» Роналдиньо

Газета.Ru07:01

У Роналдиньо большие проблемы с законом. Его арестовали в Парагвае

Чемпионат06:15

Роналдиньо поймали с поддельным паспортом

Lenta.ruвчера в 23:28

Роналдиньо грозит арест в Парагвае

Sport.ru02:29

Парагвай подозревает бывшего футболиста Роналдиньо в использовании фальшивого паспорта

ТАССвчера в 23:41

В Парагвае выдали ордер на задержание Роналдинью

Матч ТВвчера в 23:33

Роналдинью арестован. За то, что стал парагвайцем

Спорт-Экспресс04:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 15:01, Ашберн
Экономика

Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам

Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
ФедералПресс вчера в 05:53
Армия и оружие

Сирия попыталась сбить турецкий истребитель F-16 из С-200

Сирийская арабская армия предприняла попытку сбить турецкий истребитель из комплекса С-200 "Агара".
Деловое.ТВ вчера в 06:12
Общество

Шварценеггер подал в суд на российскую компанию из-за робота-двойника

Известия 04:52
Общество

Попавшая в скандал краснодарская судья написала открытое письмо Путину

РБК 09:42
Шоу-бизнес

Екатерина Климова покорила поклонников снимком в чулках

Екатерина Климова предстала в одной комбинации и в чулках на подвязках.
Uznayvse.ru 03:56
Политика

Переговоры Путина и Эрдогана длятся уже 5 часов

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана продолжаются в Кремле уже более пяти часов.
НТВ 11:15
Гаджеты

Представлены доступные смартфоны Realme 6 и 6 Pro

Realme представила свою новую линейку смартфонов Realme 6. В нее вошли две модели: базовая — Realme 6 и модель постарше — Realme 6 Pro.
The GEEK 05:22
Общество

Журнал Time поместил на обложки сто «Женщин года»

Ведомости 12:19
Политика

Глава «Конкорда» отказался представить США запрашиваемые документы

Власти США заявили, что компания якобы предоставила не всю документацию.
RuNews24.ru 04:28
Политика

Рада отправила в отставку премьер-министра Украины Гончарука

Верховная Рада Украины утвердила отставку премьер-министра Алексея Гончарука, следует из трансляции заседания, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 09:49
Кино

Актриса из «Игры престолов» появится во втором сезоне «Ведьмака»

Актриса Натали Дормер, известная по роли Маргери Тирелл в сериале «Игра престолов», была замечена рядом со съемочной площадкой «Ведьмака» от Netflix.
CyberSport.ru 10:07
Общество

В Москве введен режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса, соответствующий указ опубликован на портале мэра.
Газета.Ru 13:25
Политика

Утверждена новая структура аппарата правительства РФ

В новую структуру аппарата правительства РФ вошло 23 департамента, одно управление, секретариаты председателя правительства и вице-премьеров, сообщили в пресс-службе кабинета министров.
Интерфакс 14:24
Футбол

«Химки» вышли в полуфинал Кубка России по футболу

В четвертьфинале Кубка России по футболу подмосковные "Химки" разгромили московское "Торпедо" - 5:1. В полуфинале химчане сыграют с победителем перенесенного матча между "Шинником" и "Уралом".
Российская газета 14:08
Гаджеты

Apple предупредила о нехватке iPhone для замены

В связи со вспышкой коронавируса, многие предприятия по выпуску комплектующих и готовой продукции находились или находятся в простое, что провоцирует сбои в поставках.
Astera 13:56
Политика

Глава Нафтогаза обсудил с властями США срыв проекта «Северный поток-2»

Комсомольская правда 03 марта в 19:00
Общество

Силуанов назвал «отмирающие» в России профессии

Министр финансов РФ Антон Силуанов отнес бухгалтеров и охранников в ряд "отмирающих" в России профессий в связи с развитием новых технологий.
ТАСС 08:15
Политика

Элизабет Уоррен собирается выйти из президентской гонки в США

Сенатор штата Массачусетс Элизабет Уоррен планирует снять свою кандидатуру на участие в президентских США от демократической партии и объявит об этом свою штабу в четверг, 5 марта.
Ведомости 11:11
Политика

Асад назвал условие для восстановления отношений с Турцией

Сирийские власти готовы восстановить отношения с Турцией, если президент Реджеп Тайип Эрдоган прекратит поддержку террористов, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" президент Башар Асад.
РИА Новости 13:23
Происшествия

«Ъ» сообщил, что Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем

Апелляционный суд Каира не стал рассматривать иски семей россиян, погибших в катастрофе самолета А321 "Когалымавиа" осенью 2015 года в Египте, сочтя личности жертв неустановленными, а крушение - аварией, а не терактом, сообщает газета "Коммерсант".
Интерфакс 03 марта в 20:24
Общество

Число жертв коронавируса в Италии приблизилось к 80

В Италии число скончавшихся вследствие заражения остроинфекционным коронавирусом COVID-19 достигло 79 человек.
Интерфакс 03 марта в 13:28
Происшествия

В Брянске потушили пожар в модном баре «Rollings»

РИА Стрела 13:55
Шоу-бизнес

Литвинова рассказала Собчак о своих отношениях с Земфирой

Российская актриса театра и кино, кинорежиссер Рената Литвинова заявила, что восхищается талантом Земфиры.
NewInform 03:09
Гаджеты

Xiaomi Mi 10 Pro сместят с позиции лидера DxOMark через три недели

Лидер Xiaomi не стал заявлять, что Xiaomi Mi 10 Pro долгое время будет лидером рейтинга DxOMark, как было на момент выхода Xiaomi Mi Note 10 Pro.
iXBT.com 12:04
Политика

ЕС обсудит пути улучшения отношений с Россией и Турцией

Евросоюзу нужно улучшить отношения и сотрудничество с Россией и Турцией, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
RT на русском 14:09
Армия и оружие

«Северная верфь» спустит на воду корвет «Ретивый»

На Судостроительном заводе «Северная верфь» состоится церемония спуска на воду корвета «Ретивый» проекта 20380.
Город+ 11:04
Экономика

«Представьте худшее и готовьтесь»: миллиардер Рэй Далио назвал коронавирус случающейся раз в 100 лет катастрофой

Свои «мысли о коронавирусе» основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates опубликовал в LinkedIn, подчеркнув, что он не эксперт по болезням.
Forbes 08:47
Экономика

ВЭБ.РФ обвинил Украину в незаконной продаже акций своей «дочки»

Украина в нарушение норм международного права продала акции украинской «дочки» ВЭБ.РФ – Проминвестбанка на аукционе, сообщила госкорпорация.
Ведомости 02:57
Биатлон

Адвокат: представленный в CAS документ не объясняет подделку подписей

Представленное Международным олимпийским комитетом (МОК) в Спортивный арбитражный суд (CAS) заявление бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова не объясняет подделку его подписей в документах, являющихся доказательствами по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, заявил адвокат спортсменок Алексей Панич.
РИА Новости 12:01
Происшествия

До 25 выросло число жертв торнадо в Теннесси

25 человек погибли в результате серии торнадо, обрушившихся на американский штат Теннесси в ночь на вторник, сообщил губернатор штата Уильям Ли в ходе пресс-конференции.
Интерфакс 03 марта в 19:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Роналдиньо
Бразильский футболист
Бразильский футболист, выступал на позиции атакующего полузащитника и нападающего. Обладатель «Золотого мяча», вручаемого лучшему футболисту Европы. Лучший футболист мира по версии ФИФА в 2004 и 2005 годах.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Парагвай
Государство
Государство в Южной Америке, не имеющее выхода к морю. На юге и юго-западе граничит с Аргентиной, на северо-западе - с Боливией, на востоке и северо-востоке - с Бразилией. В переводе с языка гуарани «парагвай» означает «от великой реки» - подразумевается река Парана. Из-за центрального положения в Южной Америке, Парагвай иногда называют «сердцем Америки».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное