Происшествия
РБКРоналдиньо задержали в Парагвае из-за возможной подделки паспорта
Бывший футболист сборной Бразилии, «Барселоны» и «Милана» Роналдиньо был задержан в Парагвае по подозрению в использовании для въезда в страну фальшивого паспорта.
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Политика
Путин и Эрдоган начали переговоры в Кремле
Здоровье
В России зафиксировали новый случай заражения коронавирусом
В России коронавирус диагностировали у гражданина Италии, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
Футбол
Тедеско прокомментировал конфликт с Гончаренко
Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал конфликт с тренером столичного ЦСКА Виктором Гончаренко после матча 1/4 финала Олимп Кубка России с ЦСКА (3:2), сообщает "Чемпионат.com".
Общество
В России изменят выплаты отпускных, больничных и декретных
В России принципиально изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
Происшествия
В России за утро «заминировали» три пассажирских самолета
Три пассажирских самолета за утро получили анонимные сообщения о минировании. Об этом сообщает РИА "Новости".
Биатлон
Глазырина стала третьей в спринте на этапе Кубка IBU в Раубичах
Российская биатлонистка Екатерина Глазырина заняла третье место в спринтерской гонке на восьмом этапе Кубка IBU в Раубичах (Беларусь).
Общество
Госдума снизила возраст получения негосударственной пенсии
Как пишет сайт Госдумы, поправки, дающие право на получение такой пенсии в возрасте 55 и 60 лет женщинам и мужчинам соответственно, предлагается внести в закон «О негосударственных пенсионных фондах».
Здоровье
Минздрав Германии назвал вспышку коронавируса пандемией
Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил в среду депутатам в бундестаге, что вспышка нового коронавируса разрослась до пандемии.
Общество
Греф раскритиковал высшее образование в России
В январе прошлого года глава Сбербанка заявлял, что ректоров государственных вузов нужно выводить из "зоны комфорта", поскольку в России есть проблема с кадровым обеспечением — система образования не перестроилась и образовательные учреждения не готовят нужных рынку специалистов.
Шоу-бизнес
Стас Михайлов сделал пластику у хирурга Деми Мур
Стас Михайлов сделал пластику у хирурга Деми Мур Любимец женщин серьезно переделала себе лицо в погоне за молодостью.
Шоу-бизнес
Глава «Муз-ТВ» Арман Давлетяров удивился обиде Леры Кудрявцевой
Главу телеканала Армана Давлетярова крайне удивила обида звезды. Он заявил, что составы ведущих меняются каждый год.
Биатлон
В Чешском Нове-Место стартует этап Кубка мира по биатлону
Самый посещаемый этап Кубка мира пройдёт при пустых трибунах. В Нове-Место на стадион обычно приходят более 100 тысяч болельщиков.
Энергетика
Reuters: министры ОПЕК одобрили дополнительное сокращение добычи нефти
Министры стран ОПЕК на заседании в четверг одобрили предложение сократить добычу нефти в рамках ОПЕК+ еще на 1,5 млн баррелей в сутки из-за влияния коронавируса.
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Армия и оружие
Сирия пыталась с помощью С-200 сбить турецкий F-16
Сирийская арабская армия пыталась сбить истребитель F-16 турецких Военно-воздушных сил (ВВС) при помощи ЗРК С-200.
Происшествия
В Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова
Прокурор потребовал оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве в Турции российского посла Андрея Карлова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Политика
Памфилова сравнила поправки к Конституции с комплексным обедом
Невозможно сделать бюллетень, в котором будет допустимо голосование по каждой отдельной поправке к Конституции, заявила глава Центризбиркома России Элла Памфилова на Общероссийском электоральном медиафоруме в Стрельне.
Армия и оружие
Боевики ПНС пошли в наступление после ухода «ЧВК Вагнера» из Ливии
Происшествия
В двух омских больницах уволили главврачей после смерти пациентки
Главврачей двух районных больниц Омской области уволили после случая с матерью четверых детей, которую возили поочередно в эти медучреждения, пока она не умерла, сообщили журналистам в пресс-службе регионального минздрава.
Общество
Нелегальные мигранты прорываются в Европу: кадры с границы
По мнению греческих властей, турецкая сторона намеренно толкает беженцев на нелегальный переход границы.
Политика
Зеленский встретил в Новых Санжарах эвакуированных после карантина
Президент Украины Владимир Зеленский встретил после карантина эвакуированных из китайской Ухани украинцев и иностранцев, которые две недели находились на карантине в медцентре посёлка Новые Санжары в Полтавской области.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине
Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Происшествия
Журналиста Голунова направили на психиатрическую экспертизу
Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов сообщил «Интерфаксу», что Следственный комитет России (СКР) прислал ему направление на психиатрическую экспертизу.
Происшествия
Спасатель объяснил, почему участники вечеринки в бане были обречены
Общество
На Украине назвали причину вспышки коронавируса в Китае
Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Всемирной организации здравоохранения заявил, что на Украине ожидается большое число заражений уханьским коронавирусом.
Здоровье
Этаж поликлиники в Петербурге закрыли из-за подозрения на коронавирус
Целый этаж медицинского центра на Петроградской стороне в Петербурге закрыли для пациентов в четверг из-за подозрения на коронавирус.
Армия и оружие
За неделю в Сирию отправился пятый корабль ВМФ России
Десантный корабль «Цезарь Куников» на пути в Сирию уже прошёл Дарданеллы и Босфор, достигнув Средиземного моря.
Гаджеты
«Мегафон» запустил продажу смарт-часов по программе trade-in
Программа trade-in запускается более чем в 2 тысячах магазинах «Мегафона» в 520 российских городах.
Биатлон
МОК передал CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова
Международный Олимпийский комитет предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) нотариально заверенное заявление экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, подтверждающее подлинность всех его подписей по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, передает РИА Новости.