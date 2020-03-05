Происшествия

РБКРБКРоналдиньо задержали в Парагвае из-за возможной подделки паспорта

Бывший футболист сборной Бразилии, «Барселоны» и «Милана» Роналдиньо был задержан в Парагвае по подозрению в использовании для въезда в страну фальшивого паспорта.
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Власти Парагвая выдали ордер на арест экс-игрока «Барселоны» Роналдиньо

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Парагвай подозревает бывшего футболиста Роналдиньо в использовании фальшивого паспорта

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У Роналдиньо большие проблемы с законом. Его арестовали в Парагвае

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Бразильский футболист, выступал на позиции атакующего полузащитника и нападающего. Обладатель «Золотого мяча», вручаемого лучшему футболисту Европы. Лучший футболист мира по версии ФИФА в 2004 и 2005 годах.
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Государство в Южной Америке, не имеющее выхода к морю. На юге и юго-западе граничит с Аргентиной, на северо-западе - с Боливией, на востоке и северо-востоке - с Бразилией. В переводе с языка гуарани «парагвай» означает «от великой реки» - подразумевается река Парана. Из-за центрального положения в Южной Америке, Парагвай иногда называют «сердцем Америки».
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