Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессРоналдинью стал послом Бразилии по вопросам туризма

Бывший игрок сборной Бразилии Роналдинью стал послом страны по вопросам туризма, сообщает официальный сайт Института туризма Бразилии. Он будет участвовать в проектах по увеличению потока туристов.
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Роналдинью стал послом Бразилии по вопросам туризма

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Роналдиньо назначен послом туризма Бразилии

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5 сентября Almasdar News со ссылкой на сирийских боевиков из Национального фронта освобождения и «Ведомости» со ссылкой на военно-дипломатический источник сообщили о гибели троих российских военнослужащих в Сирии.
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