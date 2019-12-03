Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руРоналду: «Горжусь, что меня считают лучшим в Италии»

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, признанный лучшим футболистом Серии А в сезоне-2018/19, прокомментировал свою победу в номинации.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Криштиану Роналду: «Горд стать лучшим игроком Серии А. Сложный чемпионат, у меня был первый год в Италии»

Sports.ru00:03

Роналду — о награде лучшего игрока Серии А: «Надеюсь, следующий год будет таким же»

Sport24.ruвчера в 18:46

Танкреди Палмери: «Роналду сидел в машине, пока не пришло время получать награду»

Спорт-Экспрессвчера в 21:01

Роналду ждал награду лучшему игроку серии А, сидя в машине

Матч ТВ03:12

Роналду гордится победой в голосовании за лучшего игрока чемпионата Италии

Газета.Ruвчера в 19:42

Меж двух берегов

Soccer.ru04:01

Роналду ждал награду лучшему игроку серии А, сидя в машине

Sportbox.RU03:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 08:52, Ашберн
Общество

ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права

ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
РИА Новости 04:28
Политика

В Кремле ответили на сообщения о личном приказе Эрдогана сбить Су-24

РИА Новости 07:56
Происшествия

Украинцы пострадали при ДТП с автобусом под Воронежем

Автобус с пассажирами перевернулся на трассе в Богучарском районе Воронежской области, несколько человек пострадали.
Известия 05:49
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Экономика

Немецкий бизнес назвал главные трудности работы в России

Важность санкций в качестве дестабилизирующего фактора работы в России для бизнеса снизилась, следует из опроса.
РБК 07:55
Политика

СБУ объявила в розыск Владимира Цемаха

Служба безопасности Украины объявила в розыск экс-командира одного из подразделений ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха, которого в Киеве считали свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в 2014 году.
РИА Новости 06:41
Политика

Венгрия попросила Россию помочь бороться с националистами на Украине

Национальное собрание Венгрии обратилось к Госдуме с просьбой объединить усилия для защиты прав национальных меньшинств на Украине, сообщил спикер нижней палаты парламента России Вячеслав Володин.
Lenta.ru 07:59
Происшествия

Семьи погибших отреагировали на обвинение пилота в катастрофе SSJ-100

Lenta.ru 03:10
Политика

Киев намерен привлечь НАТО к урегулированию в Донбассе для руксита

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о намерении Киева привлечь НАТО к урегулированию конфликта в Донбассе.
RT на русском 07:19
Футбол

ЦСКА положил глаз на форварда сборной Словакии

ЦСКА заинтересован в услугах нападающего "Жилины" и сборной Словакии Роберта Боженика. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 08:39
Общество

Госдума приняла закон о введении электронных трудовых книжек

Государственная дума в третьем и окончательном чтении приняла закон о введении электронных трудовых книжек.
РБК 07:34
Армия и оружие

Столтенберг заявил о готовности НАТО отвечать на военные угрозы Китая

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности альянса отвечать на военные угрозы со стороны Китая, назвав это принципиально новой задачей.
RT на русском 06:25
Фигурное катание

Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию

За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
РИА Новости вчера в 12:38
Музыка

Apple запустила собственную музыкальную премию

ТАСС 04:51
Происшествия

В Новом Уренгое кот вытолкнул ребенка из окна

В Новом Уренгое семилетняя девочка упала с девятого этажа из-за кота.
Вести.Ru 06:59
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

REGNUM вчера в 04:34
Общество

Умерла кошка Lil Bub, прославившаяся в соцсетях

Одна из самых популярных в интернете кошек Lil Bub скончалась в возрасте восьми лет, сообщил ее хозяин в официальном аккаунте Instagram.
РИА Новости 08:03
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»

Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Известия 01 декабря в 20:00
Происшествия

Главаря тамбовской ОПГ Барсукова перевезли в кировскую колонию

Piter.tv 06:50
Политика

В Кремле сообщили, что Путин и Лукашенко встретятся в Сочи 7 декабря

Днем во вторник, 3 декабря, в Кремле сообщили, что президент Российской Федерации Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко встретятся в Сочи в субботу, 7 декабря.
Аргументы недели 05:05
Космос

NASA нашло на Луне обломки индийского аппарата «Викрам»

Лунная орбитальная станция Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) нашла на поверхности спутника Земли обломки индийского аппарата «Викрам», разбившегося в сентябре 2019 года.
РБК 05:13
Единоборства

Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко в Instagram ответил на вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева.
Lenta.ru вчера в 09:57
Экономика

Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
RT на русском 03:09
Шоу-бизнес

Лещенко прокомментировал оговорку Бузовой на музыкальной премии

Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что не обижается на певицу Ольгу Бузову, которая допустила ошибку в его фамилии на музыкальной премии "Золотой хит – 2019".
РИА Новости 08:14
Происшествия

СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

Следственный комитет завершил расследование дела в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.
Известия 01:31
Экономика

Saxo Bank представил прогноз на 2020 год

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Известия 05:04
Происшествия

В Мытищах нарушитель напал с ножом на полицейского

19 октября в в переходе станции метро «Савеловская» в Москве нетрезвый мужчина ударил ножом в грудь полицейского, который пытался проверить у него документы.
Известия 06:44
Футбол

ЦСКА проиграл «Арсеналу» в матче РПЛ

Футболисты тульского «Арсенала» обыграли ЦСКА в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ вчера в 13:34
Транспорт

Проезд в московском метро подорожает

По новым правилам, разовая поездка по карте "Тройка" в метро, поездах Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров в зоне "Центральная" составит 40 рублей, а билет "Единый" на одну поездку будет стоить пассажирам 57 рублей.
Газета.Ru 08:02
Шоу-бизнес

Лопырева выходит замуж и выбирает свадебное платье

Модель и телеведущая Виктория Лопырева, которая в 2018 году была послом чемпионата мира по футболу в России, рассказала, что готовится выйти замуж.
Sport24.ru 08:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное