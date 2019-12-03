Футбол
Евро-футбол.руРоналду: «Горжусь, что меня считают лучшим в Италии»
Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, признанный лучшим футболистом Серии А в сезоне-2018/19, прокомментировал свою победу в номинации.
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Роналду — о награде лучшего игрока Серии А: «Надеюсь, следующий год будет таким же»
Sport24.ruвчера в 18:46
Танкреди Палмери: «Роналду сидел в машине, пока не пришло время получать награду»
Спорт-Экспрессвчера в 21:01
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Общество
ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права
ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
Происшествия
Украинцы пострадали при ДТП с автобусом под Воронежем
Автобус с пассажирами перевернулся на трассе в Богучарском районе Воронежской области, несколько человек пострадали.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Экономика
Немецкий бизнес назвал главные трудности работы в России
Важность санкций в качестве дестабилизирующего фактора работы в России для бизнеса снизилась, следует из опроса.
Политика
СБУ объявила в розыск Владимира Цемаха
Служба безопасности Украины объявила в розыск экс-командира одного из подразделений ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха, которого в Киеве считали свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в 2014 году.
Политика
Венгрия попросила Россию помочь бороться с националистами на Украине
Национальное собрание Венгрии обратилось к Госдуме с просьбой объединить усилия для защиты прав национальных меньшинств на Украине, сообщил спикер нижней палаты парламента России Вячеслав Володин.
Политика
Киев намерен привлечь НАТО к урегулированию в Донбассе для руксита
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о намерении Киева привлечь НАТО к урегулированию конфликта в Донбассе.
Футбол
ЦСКА положил глаз на форварда сборной Словакии
ЦСКА заинтересован в услугах нападающего "Жилины" и сборной Словакии Роберта Боженика. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на источник.
Общество
Госдума приняла закон о введении электронных трудовых книжек
Государственная дума в третьем и окончательном чтении приняла закон о введении электронных трудовых книжек.
Армия и оружие
Столтенберг заявил о готовности НАТО отвечать на военные угрозы Китая
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности альянса отвечать на военные угрозы со стороны Китая, назвав это принципиально новой задачей.
Фигурное катание
Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию
За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
Происшествия
В Новом Уренгое кот вытолкнул ребенка из окна
В Новом Уренгое семилетняя девочка упала с девятого этажа из-за кота.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Общество
Умерла кошка Lil Bub, прославившаяся в соцсетях
Одна из самых популярных в интернете кошек Lil Bub скончалась в возрасте восьми лет, сообщил ее хозяин в официальном аккаунте Instagram.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»
Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Политика
В Кремле сообщили, что Путин и Лукашенко встретятся в Сочи 7 декабря
Днем во вторник, 3 декабря, в Кремле сообщили, что президент Российской Федерации Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко встретятся в Сочи в субботу, 7 декабря.
Космос
NASA нашло на Луне обломки индийского аппарата «Викрам»
Лунная орбитальная станция Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) нашла на поверхности спутника Земли обломки индийского аппарата «Викрам», разбившегося в сентябре 2019 года.
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко в Instagram ответил на вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева.
Экономика
Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал оговорку Бузовой на музыкальной премии
Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что не обижается на певицу Ольгу Бузову, которая допустила ошибку в его фамилии на музыкальной премии "Золотой хит – 2019".
Происшествия
СК завершил расследование дела сестер Хачатурян
Следственный комитет завершил расследование дела в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.
Экономика
Saxo Bank представил прогноз на 2020 год
Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Происшествия
В Мытищах нарушитель напал с ножом на полицейского
19 октября в в переходе станции метро «Савеловская» в Москве нетрезвый мужчина ударил ножом в грудь полицейского, который пытался проверить у него документы.
Футбол
ЦСКА проиграл «Арсеналу» в матче РПЛ
Футболисты тульского «Арсенала» обыграли ЦСКА в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Транспорт
Проезд в московском метро подорожает
По новым правилам, разовая поездка по карте "Тройка" в метро, поездах Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров в зоне "Центральная" составит 40 рублей, а билет "Единый" на одну поездку будет стоить пассажирам 57 рублей.
Шоу-бизнес
Лопырева выходит замуж и выбирает свадебное платье
Модель и телеведущая Виктория Лопырева, которая в 2018 году была послом чемпионата мира по футболу в России, рассказала, что готовится выйти замуж.