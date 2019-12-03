Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, признанный лучшим футболистом Серии А в сезоне-2018/19, прокомментировал свою победу в номинации.

Роналду: «Горжусь, что меня считают лучшим в Италии»

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