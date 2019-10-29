Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду раскритиковал "Локомотив" за оборонительный футбол в матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча в Турине закончилась со счетом 2:1 в пользу итальянского клуба.

Роналду: «Локомотив» отказывался играть с нами в футбол

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