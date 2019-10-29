Лига чемпионов
Газета.RuРоналду: «Локомотив» отказывался играть с нами в футбол
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду раскритиковал "Локомотив" за оборонительный футбол в матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча в Турине закончилась со счетом 2:1 в пользу итальянского клуба.
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Политика
В ОБСЕ объявили о возобновлении разведения сил в Золотом
Возобновлено разведение сил и средств в Золотом в Донбассе, заявил журналистам спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик.
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Политика
Путин открыл памятник Примакову в Москве
Армия и оружие
США продолжат контролировать нефтяные месторождения в Сирии
Путешествия
Отдых в Турции может подорожать
В следующем сезоне, по словам экспертов, возможный рост налогов почти не скажется на стоимости турпакетов: отельеры уже объявили контрактные цены на 2020 год, многие туроператоры продают путевки на лето будущего года.
Гаджеты
Найден способ поставить Android 10 почти на любой современный смартфон
Команда программных разработчиков phhusson представила решение, позволяющее установить свежую версию Android 10 практически на любой смартфон, работающий на базе Android 8 и 9.
Шоу-бизнес
Материлась и пила: зрители пожаловались на «пьяный» концерт Наргиз
Посетители концерта Наргиз Закировой в Доме офицеров в Уссурийске пожаловались на поведение певицы на сцене.
Армия и оружие
Минобороны опровергло обстрел российских военных полицейских в Сирии
«29 октября сего года при подготовке к плановой встрече представителей российской военной полиции с турецкой стороной на пункте перехода Дербисия сирийско-турецкой границы рядом со стоящими российскими бронеавтомобилями раздался хлопок от подрыва неустановленного безоболочного взрывного устройства»,— говорится в сообщении.
Политика
США собрались выйти из Договора по открытому небу
Американский президент Дональд Трамп подписал документ, в котором говорится о намерении администрации США выйти из Договора по открытому небу, пишет The Wall Street Journal.
Политика
В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье
Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.
Происшествия
Участник акции 27 июля Губайдулин объявлен в международный розыск
СК объявил в международный розыск и просит заочно арестовать участника акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, который уехал из России, находясь под подпиской о невыезде.
Политика
Путин принял приглашение президента Кубы посетить страну
Президент России Владимир Путин принял приглашение президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса посетить страну.
Хоккей
Малкин подтвердил наличие американского паспорта
Ранее о наличии у Малкина американского паспорта заявил юрист Дмитрий Мачихин.
Политика
Оппозиция поддержала проведение досрочных выборов в Великобритании
Лейбористская партия Великобритании поддержит законопроект премьер-министра Бориса Джонсона о досрочных выборах в парламент в декабре, заявил лидер оппозиции Джереми Корбин.
Общество
В России более трети семей не знают о положенных им льготах
Зачастую в семьях не знают про такие льготы, как налоговые послабления на транспорт и землю, путевки в оздоровительные лагеря, подарки для детей из многодетных семей и возможность бесплатно посещать музеи.
Происшествия
В Москве мошенники присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям
Сотрудники Московского уголовного розыска задержали участников организованной группы, которая подделывала завещания умерших людей и присваивала их квартиры; по предварительным данным, таким образом было украдено 15 квартир, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Политика
МИД Украины заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным
10 октября Зеленский заявил, что пока встреча с Путиным не планируется, передает НСН.
Политика
Премьер Ливана Харири объявил об отставке
Премьер-министр Ливана Саад Харири заявил во вторник об отставке всего правительства страны после почти двух недель массовых антиправительственных протестов.
Общество
Медведев поручил представить меры по повышению доверия к судам и МВД
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД, Следственному комитету, Генпрокуратуре, Верховному суду и Минэкономразвития России до 16 декабря представить меры по повышению доверия к правоохранителям и судам со стороны бизнеса.
Здоровье
Каждая десятая шапка в России может вызвать головную боль или рак кожи
Медицинские работники предупредили жителей России о смертельной опасности шапок и беретов, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Экономика
Операторы просят компенсировать их затраты на «пакет Яровой»
В направленном письме компании просят поддержать подготовку постановления правительства, которое утвердит правила предоставления из федерального бюджета субсидий банкам и лизинговым компаниям по кредитам и договорам, оформленным на покупку оборудования по льготной ставке.
Культура
Rolling Stone составил рейтинг самых страшных сериалов в истории
Обозреватели Rolling Stone составили топ-30 лучших сериалов ужасов в истории телевидения.
Армия и оружие
Украина проведет учения с ракетными стрельбами на границе с Крымом
Киев запланировал проведение тактических учений в Херсонской области, сообщается в официальном аккаунте Командования воздушных сил Украины в Facebook.
Политика
«Нафтогаз» ждет от «Газпрома» предложений по Стокгольмскому арбитражу
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" официально передать свое видение вариантов погашения задолженности почти в $3 млрд, которая возникла по результатам Стокгольмского арбитража, и решения других открытых вопросов.
Космос
Грузинский астрофизик открыл сигналы распознавания жизни во Вселенной
Грузинский астрофизик открыл сигналы распознавания жизни во Вселенной. Теория Зазы Османова стала сенсацией в научном мире.