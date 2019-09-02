ФИФА официально назвала тройку кандидатов на звание лучшего футболиста мира по итогам прошлого сезона. В нее вошли два постоянных кандидата на эту награду - форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду и аргентинский форвард "Барсы" Лионель Месси.

ФИФА назвал тройку кандидатов на звание лучшего футболиста мира

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