Футбол
Комсомольская правдаФИФА назвал тройку кандидатов на звание лучшего футболиста мира
ФИФА официально назвала тройку кандидатов на звание лучшего футболиста мира по итогам прошлого сезона. В нее вошли два постоянных кандидата на эту награду - форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду и аргентинский форвард "Барсы" Лионель Месси.
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 14:42, Вашингтон
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Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что поручил своему правительству обеспечить рост экономики за 5 лет на 40%.
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