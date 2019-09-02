ФИФА в твиттере опубликовала имена футболистов, которые поспорят за звание лучшего футболиста 2019 года. В список троих финалистов вошли нападающие Криштиану Роналду («Ювентус»), Лионель Месси («Барселона») и защитник Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»).

Роналду, Месси и ван Дейк поборются за звание лучшего игрока года ФИФА

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