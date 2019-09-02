Футбол
Sport24.ruРоналду, Месси и ван Дейк поборются за звание лучшего игрока года ФИФА
ФИФА в твиттере опубликовала имена футболистов, которые поспорят за звание лучшего футболиста 2019 года. В список троих финалистов вошли нападающие Криштиану Роналду («Ювентус»), Лионель Месси («Барселона») и защитник Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»).
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Голландский защитник английского «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, португальский нападающий итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду и аргентинский форвард испанской «Барселоны» Лионель Месси вошли в шорт-лист претендентов на звание лучшего игрока года по версии Международной федерации футбола (FIFA), сообщается на сайте организации.Коммерсантъ07:52
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