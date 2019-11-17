Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился мнением о шансах национальной команды в финальной стадии Евро-2020.

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