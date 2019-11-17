Футбол
ЧемпионатРоналду: Португалия не является фаворитом Евро-2020
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился мнением о шансах национальной команды в финальной стадии Евро-2020.
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Шоу-бизнес
Варнава оценила длинные ноги Полины Гагариной — фото
Автоспорт
Гонщик «Формулы-1» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Бразилии
Нидерланский гонщик "Формулы-1" Макс Ферстаппен из Red Bull выиграл Гран-при Бразилии - предпоследний этап текущего ЧМ.
Политика
Экс-глава МИД Польши дал совет Украине по возвращению Донбасса и Крыма
Украине следует придерживаться европейского курса для возвращения Донбасса и Крыма.
Музыка
Новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров за 10 часов
Новый клип российской треш-поп группы Little Big на песню Go Bananas набрал более двух миллионов просмотров на сайте YouTube за десять часов.
Музыка
Ротару вернется в Россию на заработки
Украинская певица София Ротару приедет в Москву на съемки музыкальной премии «Песня года», а также выступит на фестивале «Легенды ретро FM».
Наука
Нобелевские лауреаты: Рагнар Гранит
Рагнар Артур Гранит Родился 30 октября 1900 года, Рийхимяки, Великое княжество Финляндское, Российская империя Умер 12 марта 1991 года, Стокгольм, Швеция Нобелевская премия по физиологии или медицине 1967 года (1/3 премии, совместно с Холденом Хартрайном и Джорджем Уолдом).
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о Словацком восстании 1944 года
Минобороны рассекретило документы, приуроченные к 75-летнию Словацкого национального восстания 1944 года.
ЖКХ
В Благовещенске восстановили водоснабжение
Водоснабжение в многоэтажных домах Благовещенске, нарушенное из-за снижения уровня воды в реке Амур и ледостава, восстановлено сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Благовещенска.
Армия и оружие
Американские танкисты испытали российский танк Т-80У
Американские танкисты на военных учениях в Южной Корее испытали российский танк Т-80У и боевую бронированную гусеничную машину БМП-3.
Происшествия
Активисты сообщили о задержании 70 человек на турнире по единоборствам
В Москве сотрудники полиции пришли на турнир по боевым искусствам в память антифашиста Ивана Хуторского и задержали около 70 человек.
Футбол
Роналду высказался о конфликте с наставником «Ювентуса» Сарри
Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду высказался о своем конфликте с наставником итальянской команды Маурицио Сарри, передает A Bola.
Политика
Чижов назвал Европу загнанной в угол санкциями против России
Евросоюз сам загнал себя в угол антироссийскими санкциями, заявил постоянный представитель РФ при объединении Владимир Чижов в интервью Financial Times.
Кино
Мединский рассказал о своем отношении к эротическим сценам в кино
Министр культуры России Владимир Мединский выразил мнение по поводу эротических сцен в кино.
Политика
В МИД прокомментировали передачу задержанных кораблей Украине
Москва никогда не отрицала, что вернет Киеву корабли, которые участвовали в провокации в Керченском проливе 2018 года, заявили в МИД.
Кино
Геральт, Цири и кикимора: Netflix показал серию новых кадров «Ведьмака»
Происшествия
В Липецкой области при пожаре погибли две женщины
Происшествия
В Гонконге протестующие подожгли мост около университета
Сообщается, что около 19.00 (14.00 мск) участники массовых беспорядков в Политехническом университете Гонконга подожгли мост, соединяющий кампус учебного заведения с со станцией метро, были слышны звуки множественных взрывов.
Здоровье
Россиянам назвали повышающие риск преждевременной смерти факторы
Существует несколько факторов, которые повышают риск преждевременной смерти от заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Общество
Путин сравнил Боливию с Ливией
На прошедшей неделе внимание мировых СМИ было приковано к Латинской Америке. И не только из-за стремительной смены власти в Боливии.
Политика
Лукашенко усомнился в целесообразности союза Белоруссии с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не подпишет ни один из документов об углублении интеграции с Россией, если они будут противоречить белорусской конституции или главным принципам жизни страны.
Экономика
РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах
Крупные российские банки предложили Банку России (ЦБ) позволить гражданам подавать добровольные декларации о доходах, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Футбол
Сборная Украины спаслась от поражения в матче с Сербией
17 ноября в Белграде (Сербия) на стадионе «Црвена Звезда» в группе B между национальными сборными Сербии и Украины был разыгран матч 10-го заключительного тура отборочного турнира на Чемпионат Европы 2020.
ЖКХ
На Украине отменили ограничения на рост тарифов на отопление
Правительство Украины приняло решение отменить ограничения на рост тарифов на отопление в стране, а также на горячую воду.
Кино
«Джокер» собрал миллиард долларов в прокате
Армия и оружие
ОАК сделает самолет Як-130 боевым
"Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) начала глубокую модернизацию учебно-боевого самолета Як-130, в результате которой самолет станет в значительной степени боевым.
Происшествия
Убитую в Крыму пятилетнюю девочку похоронили
В Крыму на кладбище в селе Кропоткино Раздольненского района похоронили пятилетнюю девочку, в убийстве которой обвиняется ее отчим.
Армия и оружие
В Пентагоне опасаются российского удара по союзникам США
Экономика
В России предложили установить минимальную планку зарплат бюджетников
В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает установление минимального размера месячной оплаты труда не ниже двукратной величины прожиточного минимума для работников бюджетной сферы в регионах.
Происшествия
Момент падения автомобиля с детьми в реку в Петербурге попал на видео
Камера видеонаблюдения зафиксировала момент падения автомобиля с мужчиной и детьми в реку Фонтанку в Петербурге.