Футбол
ЧемпионатРоналду: Португалия не является фаворитом Евро-2020
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился мнением о шансах национальной команды в финальной стадии Евро-2020.
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Политика
Лукашенко назвал грубейшей ошибкой Польши отказ приглашать Путина
Руководство Польши поступило неправильно, решив не приглашать президента России Владимира Путина на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
Армия и оружие
Израиль впервые применил F-35I Adir против российских С-400 в Сирии
Происшествия
Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти
Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Гаджеты
Xiaomi Redmi 5A обновится до MIUI 11
Распространение финальной стабильной версии MIUI 11 для Redmi 5 стартовало на прошлой неделе, а теперь настал черед модели Redmi 5A.
Общество
В США активы компании Дерипаски оказались заблокированы из-за санкций
В США из-за санкций оказались заморожены активы компании Basic Element Inc. российского предпринимателя Олега Дерипаски.
Политика
В МИД прокомментировали передачу задержанных кораблей Украине
Москва никогда не отрицала, что вернет Киеву корабли, которые участвовали в провокации в Керченском проливе 2018 года, заявили в МИД.
Происшествия
Убитую в Крыму пятилетнюю девочку похоронили
В Крыму на кладбище в селе Кропоткино Раздольненского района похоронили пятилетнюю девочку, в убийстве которой обвиняется ее отчим.
Происшествия
В Мытищах водитель зарезал пешехода
Футбол
ЦСКА опубликовал загадочный ролик про «Дух Игоряши»
ЦСКА в своём «твиттере» опубликовал загадочное видео, главным героем которого стал голкипер Игорь Акинфеев.
Шоу-бизнес
Богомолов и Собчак до сих пор не живут вместе
Молодожены охотно признаются друг другу в любви в социальных сетях и появляются вместе на светских мероприятиях, но под одной крышей так и не живут.
Здоровье
Очередной скандал разгорается в стоматологической поликлинике Челябинска
Очередной скандал назревает в Челябинской стоматологической поликлинике № 1, 17 ноября сообщает сетевое издание 74.ru.
Политика
Политик из Словакии рассказал о «бархатной революции» 1989 года
Политик из Словакии Ян Чарногурский рассказал, как коммунисты и диссиденты пытались сделать все возможное в ходе событий ноября 1989 года для избежания кровопролития.
Наука
Новейшие технологии помогли раскрыть одну из загадок Древнего Египта
В Древнем Египте священных птиц для проведения ритуальных захоронений ловили в дикой природе.
Кино
Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа
Здоровье
Названы первые симптомы рака легких
Иногда о раке легких могут сигнализировать и нетипичные симптомы: боль в костях в нижней части тела, остеопороз, утолщение кончиков пальцев и ногтей, а также жировые отложения вокруг средней части тела.
Шоу-бизнес
Историк моды Александр Васильев обзавелся любимой женщиной
Политика
В ЛНР сообщили о поднятых украинскими военными флагах США
Украинские командиры разместили флаги США над своими позициями в Луганской области, рассказал офицер ЛНР Иван Филипоненко.
Гаджеты
Создатели процессоров Apple хотят конкурировать с Intel и AMD
В NUVIA рассчитывают применить опыт, накопленный при разработке процессоров для мобильных устройств с батарейным питанием, чтобы создать серверный процессор — более производительный, энергетически эффективный и защищенный, чем существующие.
Экономика
СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара
ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
Шоу-бизнес
Рудковская ответила на слухи о молоденькой любовнице Плющенко
По мнению некоторых подписчиков Плющенко и Рудковской, «скандал» с любовницей может быть частью пиар-раскрутки нового шоу «ЯнаСупер».
Футбол
Уткин ответил посмеявшемуся над Россией украинскому комментатору
Известный российский журналист решил ответить в своем Telegram-канале украинскому коллеге Виктору Вацко, который посмеялся над Россией после крупного поражения в игре отборочного цикла Евро-2020 с Бельгией.
Футбол
После победы со счетом 27:0 в Италии уволили главного тренера
Президент футбольной молодежной команды «Инвиктасауро» Паоло Брогелли заявил, что победа его клуба над соперником «Марина Кальчо» со счетом 27:0 произвела на него удручающее впечатление.
Технологии
Microsoft закрывает голосовой помощник Cortana для iOS и Android
Компания Microsoft заявила о том, что закрывает свой голосовой помощник Cortana для рынков некоторых стран.
Спорт
Состав биатлонной сборной России будет утвержден 18 ноября
16 ноября Союз биатлонистов России (СБР) на своем официальном сайте опубликовал состав участников национальной команды на этапах Кубка мира и Кубка IBU в грядущем сезоне.
Политика
В Польше дали Украине совет по возвращению Донбасса и Крыма
Бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил в интервью «Европейской правде», что Украине нужно придерживаться европейского курса для возвращения Донбасса и Крыма.
Авто
Седан Nissan Almera сменил поколение и получил турбомотор
С момента презентации обновленного поколения седана Nissan Almera прошло несколько дней, однако эксперты продолжают озвучивать достоинства турбированной модели.
Политика
В Белоруссии началось голосование на парламентских выборах
С 12 по 16 ноября в Белоруссии прошло досрочное голосование на выборах в парламент.