Накануне сборная Украины обыграла Португалию со счетом 2:1 и досрочно вышла в финальную стадию Евро-2020.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Политика Латвия конфисковала миллионы долларов у окружения Януковича Латвийский суд признал преступным происхождение средств на сумму свыше 30 миллионов долларов, которые связывают с окружением бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Происшествия СК проводит обыски по делу ФБК в 30 регионах России Следственный комитет подтвердил, что по делу об отмывании денег через Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) проводятся обыски в 30 регионах России.

Происшествия На Урале задержаны подозреваемые в убийстве пропавшей девушки В Челябинской области задержаны подозреваемые в убийстве 27-летней Ксении К. Об этом пишут местные СМИ.

Политика Путин прибыл в ОАЭ с государственным визитом Президент РФ Владимир Путин прибыл в ОАЭ с государственным визитом, его самолёт приземлился в аэропорту Абу-Даби.

Общество Роскачество провело испытания микроволновок Роскачество совместно с аналогичными международными институтами потребительских испытаний и исследований качества товаров из более 30 стран провело веерное исследование микроволновых печей, сообщила организация.

Происшествия Адвокаты сестёр Хачатурян ответили на вопросы RT об уголовном деле Адвокаты девушек Мари Давтян, Алексей Липцер, Ярослав Пакулин и Алексей Паршин в беседе с RT ответили на главные вопросы, возникшие за время следствия.

Экономика «Яндексу» предложили размыть акционеров На текущий момент иностранные акционеры имеют 42% голосов в «Яндексе», беспокойство же со стороны властей теоретически могут вызывать акции класса B, крупным пакетом которых владеет основатель «Яндекса» Аркадий Волож, отмечает BofAML.

Наука Эксперты рассказали, какой была древняя мегафауна Австралии Научные специалисты рассказали, что современные представления о древней мегафауне Австралии являются ошибочными.

Политика Украина рассказала об альтернативе «формуле Штайнмайера» 1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях.

Футбол Неймар вновь получил травму в сборной Бразилии Летом этого года бразилец вновь получил травму в товарищеском матче с Катаром и пропустил Кубок Америки.

Наука Разработан наноразмерный детектор излучения с низким уровнем шума Небольшой детектор излучения имеет низкую теплоемкость, поэтому слабая интенсивность излучения дает более сильный сигнал.

Авто Назвали дату появления премиального кроссовера Exeed TXL в России Китайская компания Chery привезет в Россию свой премиальный суббренд Exeed в марте 2020 года.

Футбол Рэпер Баста купил ростовский футбольный клуб СКА Рэпер Баста (Василий Вакуленко) стал владельцем футбольный клуб СКА Ростов-на-Дону, говорится в пресс-релизе клуба на странице «ВКонтакте».

Общество Мать убитой в Саратове девочки обратилась к россиянам Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева записала видеообращение к жителям и властям города.

ЖКХ Россияне заплатят за ЖКХ по-новому В России появится единый платежный документ (ЕПД), где будут собраны все услуги ЖКХ.

Шоу-бизнес Родные Заворотнюк впервые подтвердили ее болезнь Родные Анастасии Заворотнюк впервые официально подтвердили, что актриса проходит лечение.

Авто Эксперты развеяли миф о «всепогодности» кондиционеров в автомобилях Эксперты предупредили автомобилистов о том, что существует предельная температура, при которой компрессор кондиционера отключается.

Политика Украинские националисты дали Зеленскому время для выполнения их требований Ранее стало известно, что в украинском Днепре на «вече сопротивления капитуляции» протестующие против выполнения Киевом «формулы Штайнмайера» выдвинули политикам в Киеве ряд требований, среди которых «окончание любых разговоров» о разведении войск и снятии блокады Донбасса.

Происшествия Опубликовано видео с места обрушения жилого дома в Приморье В Сети появилось видео с места обрушения стены пятиэтажки в поселке Новонежино в Шкотовском районе Приморского края.

Политика Киев отсрочил разведение сил в Донбассе Ранее стало известно, что на ближайшей встрече трехсторонней контактной группы в Минске самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) потребуют от Киева объяснить причины срыва процесса разведения сил и средств в Донбассе.

Политика Экологических активистов и Грету Тунберг заподозрили в связи с Россией Депутат Европарламета Йорг Мойтен призвал выяснить, причастна ли Россия к финансированию климатических акций, проходящих в Европе.

Общество Счетная палата раскрыла схему ухода от повышения зарплат соцработникам Работодатели в регионах избегают предусмотренного указами президента повышения зарплат социальным работникам, отметила Счетная палата по результатам анализа госпрограммы "Соцподдержка граждан".

Общество Врачам разрешат оказывать скорую помощь без согласия пациента Врачам скорой помощи хотят дать право оказывать медицинскую помощь пациенту без предварительного письменного согласия с его стороны.

Политика Оркестр сыграл гимн РФ перед Путиным и не попал в ноты Духовой оркестр из Саудовской Аравии попытался сыграть гимн РФ во время встречи президента России Владимира Путина с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом в королевском дворце в Эр-Рияде, но не попал в ноты.

Волейбол Российские волейболисты завершили выступление в Кубке мира По итогам 11 матчей россияне набрали 15 очков, победив в пяти и проиграв в шести встречах, и могут занять шестое или седьмое место в турнире.

Шоу-бизнес Наташа Королева обратилась к Зеленскому Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.