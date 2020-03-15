Португальский футболист Криштиану Роналду внес свою лепту в борьбу с коронавирусом. Он объявил, что бесплатно отдает свои отели в Португалии под больницы, передает Marca. В настоящее время Роналду находится на карантине в своем доме на Мадейре.

Роналду бесплатно отдаст свои отели в Португалии под больницы

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