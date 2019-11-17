Как пишет Football Italia, действующий чемпион Италии намерен подписать Поля Погба, которого в мадридский «Реал» зовет Зинедин Зидан. Сообщается, что Роналду дал свое добро на трансфер чемпиона мира в стан «бьянконери». Трансферная стоимость Погба составляет около 190 миллионов евро.

Роналду дал свое согласие на переход Погба в «Ювентус»

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