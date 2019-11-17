Футбол
ODDS.ruРоналду дал свое согласие на переход Погба в «Ювентус»
Как пишет Football Italia, действующий чемпион Италии намерен подписать Поля Погба, которого в мадридский «Реал» зовет Зинедин Зидан. Сообщается, что Роналду дал свое добро на трансфер чемпиона мира в стан «бьянконери». Трансферная стоимость Погба составляет около 190 миллионов евро.
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Кино
Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа
Политика
Лукашенко собрался баллотироваться на еще один президентский срок
Президент Белоруссия Александр Лукашенко заявил, что будет баллотироваться на пост президента в 2020 году.
Общество
Диетолог назвала наименее вредные сладости
Политика
В Керчи началась буксировка украинских кораблей
Общество
Кардиологи прокомментировали смерть Никиты Исаева
Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев назвал уход из жизни Исаева «чудовищно безвременным».
Политика
Саудовская Аравия и Россия обсудили поставку С-400
Официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Мария Воробьева сообщила, что Россия и Саудовская Аравия обсуждают условия для вступления в силу контракта о поставке российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф».
Здоровье
Названы первые симптомы рака легких
Как отмечает издание, есть и нетипичные симптомы рака легких.
Политика
Климкин оценил успех Путина в разведении сил в Донбассе
Бывший глава украинского МИД Павел Климкин назвал успехом президента РФ Владимира Путина процесс разведения сил в Донбассе.
Общество
В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах
Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
Происшествия
Убитую аспирантку Анастасию Ещенко похоронили на Кубани
В станице Старовеличковская Калининского района Краснодарского края похоронили аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент Олег Соколов.
Футбол
Сборная России уступила команде Бельгии в отборочном матче ЧЕ-2020
В матче группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы по футболу сборная России проиграла команде Бельгии.
Экономика
СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара
ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
Общество
Возобновление авиасообщения с египетскими курортами отложили
«Возобновление прямого авиасообщения с египетскими курортами в преддверии сезона новогодних туров вновь откладывается», – передает слова источника «Интерфакс».
Спорт
Нуждов обвинил главу СБР Драчева в нарушении регламента отбора
Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов обвинил главу организации Владимира Драчева в нарушении регламента отбора в национальную команду.
Происшествия
Четверо пострадали при обрушении здания в Саратовской области
Единоборства
Блахович победил Соузу на турнире UFC Fight Night 164
Как сообщается на сайте «Спорт Экспресс», в рамках турнира UFC Fight Night 164, который проходит в бразильском городе Сан-Паулу боец ММА Ян Блахович из Польши одержал победу над представителем Бразилии Роналду Соузу.
Происшествия
В Петербурге автомобиль с ребенком упал в Фонтанку
Автомобиль Renault Logan упал в воду в центре Петербурга вечером 16 ноября. Инцидент произошел на набережной Фонтанки, пишет «Фонтанка».
Гаджеты
China Mobile назвала лучший смартфон 2019 года
Компания назвала лучший смартфон 2019 года, большая часть наград досталась линейке Huawei Mate 30.
Авто
Китайцы выпустили копию Range Rover в десять раз дешевле оригинала
Сбоку и спереди в ракурсе три четверти новинка базовой ценой 126 800 юаней (около 1 миллиона 150 тысяч рублей) очень похожа на оригинал, который стоит почти в десять раз дороже — от 1,22 миллиона юаней (около 11,1 миллиона рублей).
Гаджеты
Опоздание не помешает iPhone 5G уничтожить конкурентов
Да, Strategy Analytics утверждает, что новые смартфоны iPhone, которые будут выпущены в сентябре следующего года, переплюнут по продажам все остальные модели от известных участников рынка, вошедших в игру уже в этом году.
Музыка
За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube
Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Армия и оружие
ВСУ продали еще одну партию поставленного из США вооружения
В 46-й бригаде вооруженных формирований выявили недостачу поставленного из Соединенных Штатов Америки вооружения.
Энергетика
Белоруссия рассчитывает на снижение цены на газ из России в 2020 году
Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко заявил, что Минск рассчитывает на снижение стоимости российского газа в 2020 году и ведёт об этом переговоры с Москвой.
Общество
Климатическая зима придет в столицу 21 ноября
Как рассказал "РГ" метеоролог, еще накануне в среду, 20 ноября, температура воздуха днем будет порядка +3 градусов, но на столичный регион начнет оказывать влияние арктический циклон - в ночь на четверг при ясной погоде воздух остынет до -7. А днем ожидается -2 градуса.
Общество
Раскрыты характеристики новых российских вертолетоносцев
Политика
Япония отказалась платить $8 млрд за военные базы США
Авто
Электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E рассекречен до премьеры
Новая модель Mach-E будет купеобразным кроссовером, у которого оптика выполнена в стиле спорткара.
Происшествия
В Подмосковье три человека погибли, отравившись неизвестной жидкостью
Три человека умерли, и два находятся в больнице после отравления неизвестной жидкостью в подмосковном Одинцове.