Футбол

ODDS.ruODDS.ruРоналду дал свое согласие на переход Погба в «Ювентус»

Как пишет Football Italia, действующий чемпион Италии намерен подписать Поля Погба, которого в мадридский «Реал» зовет Зинедин Зидан. Сообщается, что Роналду дал свое добро на трансфер чемпиона мира в стан «бьянконери». Трансферная стоимость Погба составляет около 190 миллионов евро.
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СМИ: Роналду дал согласие на переход Погба

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СМИ: Роналду дал согласие на переход Погба

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