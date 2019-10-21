Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUРоналду и ван Дейк вошли в число претендентов на «Золотой мяч»

Португалец 5 раз становился обладателем награды: в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 годах. Ранее была объявлена первая десятка кандидатов на «Золотой мяч»-2019. В ближайшее время France Football назовет имена еще 10 соискателей награды.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Тадич, ван де Бек, Трент и даже Льорис могут получить «Золотой мяч». Это официальная информация

Sport24.ru18:10

Ван Дейк и Левандовски — в четвёртой пятёрке претендентов на «Золотой мяч»

Чемпионат17:21

Роналду и де Лигт — в числе претендентов на «Золотой мяч»

Спорт-Экспресс17:02

Роналду и ван Дейк вошли в число претендентов на «Золотой мяч»

Sportbox.RU17:13

Роналду, Мбаппе, ван Дейк, тер Стеген и Бензема – среди номинантов на «Золотой мяч»

Sports.ru16:14

Голкипер Льорис вошёл число претендентов на «Золотой мяч»

Metaratings16:24

Объявлена четвертая пятерка претендентов на «Золотой мяч»

Газета.Ru17:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 19:06, Ашберн
Армия и оружие

В МО опровергли сообщения о «нештатной ситуации» на учениях «Гром»

В Минобороны России опровергли информацию о "нештатной ситуации" на учениях стратегических ядерных сил "Гром".
РЕН ТВ 10:09
Политика

Член СПЧ Тамара Морщакова заявила о выходе из совета

Член СПЧ Тамара Морщакова сообщила РБК, что написала заявление о выходе из состава совета и отправила его в общую рассылку СПЧ.
РБК 17:58
Армия и оружие

Министр обороны ФРГ предложила НАТО создать зону безопасности в Сирии

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с предложением по деэскалации ситуации в Сирии.
News.ru 17:28
Общество

Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев

Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Газета.Ru 03:33
Общество

Детей освободят от платы за вывоз мусора

В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
Газета.Ru 13:10
Происшествия

В Подмосковье нашли тела предполагаемых жертв банды Олега Шишканова

В Раменском районе Подмосковья обнаружены тела четырёх человек, предположительно, убитых в 2012 году преступной группировкой Олега Шишканова (Медведева), более известного как Шишкан.
RT на русском 17:36
Политика

Путин обсудил с Макроном Сирию и Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, они обсудили обстановку на северо-востоке Сирии, а также Украину, говорится на сайте Кремля.
Коммерсантъ 17:36
Кино

Вышел трейлер третьего сезона «Короны» с Оливией Колман

Потоковый сервис Netflix представил трейлер третьего сезона сериала «Корона», в котором Клэр Фой в роли британской королевы Елизаветы II на смену пришла Оливия Колман.
Культуромания 18:09
Игры

Инсайдер: новый «Бэтмен» называется Batman: Arkham Legacy

Известный инсайдер Sabi, который перед Е3 2019 и gamescom 2019 раскрыл ряд неанонсированных проектов, сообщил, что новая часть «Бэтмена» носит подзаголовок Arkham Legacy.
Игромания.ру 16:28
Транспорт

Смольный намерен убрать с улиц города «дикие дивизии» перевозчиков

В понедельник, 21 октября, стало известно о том, что Смольный намерен убрать с улиц города "дикие дивизии" перевозчиков.
Piter.tv 12:13
Общество

«Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках

Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.
RT на русском 12:44
Футбол

Роналду считает победу над «Локомотивом» важнее «Золотого мяча»

Газета.Ru 14:27
Космос

Роскосмос рассекретил документы о первом многоместном корабле «Восход»

News.ru 08:09
Хоккей

«Ак Барс» разгромил «Автомобилист» в Екатеринбурге

Вести.Ru 16:25
Политика

Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией

Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
Газета.Ru 19 октября в 08:39
Политика

Украинский актер предложил оградиться стеной от ДНР и ЛНР

Украинский актер и писатель Антин Мухарский предложил возвести стену на границе с ДНР и ДНР. Об этом сообщают украинские СМИ.
Газета.Ru 18:39
Общество

Аэропорт Киева закрыли из-за обработки полей

Вечером 21 октября международный аэропорт Борисполь в Киеве временно приостановил обслуживание пассажиров из-за информации о выбросе вредных веществ с содержанием аммиака.
РБК 18:47
Здоровье

Организм американца 8 лет самостоятельно вырабатывал пиво

Организм 46-летнего американца в течение восьми лет самостоятельно вырабатывал пиво.
Вечерний курьер 17:30
Политика

Правительство утвердило положение об учениях по устойчивому Рунету

«Утвердить прилагаемое положение о проведении учений по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети Интернет и сети связи общего пользования», — говорится в документе.
RT на русском 17:03
Общество

Олег Монгол одолел «Руки-базуки» в бою по правилам ММА

Хакасский блогер Олег Монгол запрещенным в профессиональном ММА приемом одолел Кирилла "Руки-Базуки" Терешина в поединке по альтернативным правилам ММА.
Газета.Ru 07:19
Происшествия

В Орске семь человек отравились во время ремонтных работ на НПЗ

На Орском нефтеперерабатывающем заводе во время ремонтных работ отравились семь человек.
Газета.Ru 17:15
Технологии

Разработан чехол для смартфона из «человеческой кожи»

ToDay News Ufa 19:00
Политика

В НАТО рассказали о повестке визита делегации альянса на Украину

Глава представительства НАТО на Украине Александр Винников сообщил, какие темы будут обсуждаться в ходе визита делегации Североатлантического совета во главе с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом 30—31 октября в Одессу и Киев.
RT на русском 14:48
Культура

Руководитель хора имени Веревки извинился за номер коллектива про Гонтареву

РИА Новости 08:45
Фигурное катание

15-летняя Щербакова стала рекордсменом женского фигурного катания

By a lot https://t.co/8T39z8dsLZ pic.twitter.com/D1LIvAXj3x — SkatingScores (@SkatingScores) October 20, 2019 Для юной подопечной тренера Этери Тутберидзе победа на Skate America в Лас-Вегасе стала первой во взрослом фигурном катании.
Вести.Ru 17:41
Гаджеты

В Xiaomi раскрыли «секретную» функцию Redmi 8 и Redmi 8A

Смартфоны Redmi 8 и 8A оснащены функцией звукового удаления пыли, которую ранее не раскрывали.
Профиль 12:36
Армия и оружие

Госдеп связал взрыв под Северодвинском с подъемом ядерной ракеты

Взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области, при котором произошла утечка радиации, произошел во время подъема со дна моря ракеты Skyfall («Буревестник»).
РБК 18:35
Технологии

В Роскачестве рассказали, что делать в случае кражи смартфона

На сайте Роскачества опубликованы рекомендации, которые нужно предпринять, чтобы защитить персональные данные в случае кражи смартфона.
Инфорос 08:07
Общество

Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса

РИА Новости 11:10
Шоу-бизнес

Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей

Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва 15:23
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное