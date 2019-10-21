Португалец 5 раз становился обладателем награды: в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 годах. Ранее была объявлена первая десятка кандидатов на «Золотой мяч»-2019. В ближайшее время France Football назовет имена еще 10 соискателей награды.

Роналду и ван Дейк вошли в число претендентов на «Золотой мяч»

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