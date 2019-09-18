Футбол

MetaratingsMetaratingsРоналду хочет обогнать Месси по количеству «Золотых мячей»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду считает, что у него должно быть гораздо больше «Золотых мячей».
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Криштиану Роналду: «Заслуживаю иметь больше „Золотых мячей“, чем Месси»

Спорт-Экспресс05:16

Роналду: «У меня должно быть больше „Золотых мячей“, чем у Месси. Я этого заслужил»

Sport24.ru04:08

Роналду: «У меня хорошие отношения с Месси»

Sport.ru01:43

Роналду: я заслуживаю выиграть больше «Золотых мячей», чем Месси

Чемпионат04:52

Криштиану Роналду: «Хотел бы обойти Месси по „Золотым мячам“»

Sports.ru04:49

Роналду: «Считаю себя номером один в истории, я заслужил больше „Золотых мячей“, чем Месси»

Евро-футбол.ру05:14

Роналду назвал условие, при котором он превзойдет Месси и станет лучшим игроком в истории футбола

Матч ТВвчера в 23:59
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 13:17, Вашингтон
Происшествия

В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро

Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене.
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В полиции назвали причину взрыва в общежитии в Златоусте

Предмет, похожий на гранату, сдетонировал в общежитии Златоуста Челябинской области.
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Газета.Ru 10:55
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Опубликовано видео задержания в Японском море браконьеров из КНДР

В Сети опубликовали оперативные кадры задержания рыболовецких шхун из КНДР, которые занимались ловлей рыбы в исключительных экономических водах РФ в Японском море.
Российская газета 10:21
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В России проведут эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

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Созданные специально для Японии на «растянутой» платформе хэтчбека Yaris ранее известный под именем Corolla Axio седан Toyota Corolla и выпускавшийся в прошлом под названием Corolla Fielder универсал Corolla Touring вернулись к прежнему формату.
Автоновости дня вчера в 04:55
Футбол

Гончаренко рассказал, в чем причина большого количества травм в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лудогорцем» рассказал о череде травм в команде и об их причинах.
Sport24.ru 10:55
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Умер бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен

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Происшествия

Задержан угрожавший взорвать мост в Киеве мужчина

В Киеве задержан мужчина, который угрожал взорвать мост и государственные учреждения.
Газета.Ru 12:44
Происшествия

Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой

Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском 08:32
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Эр-Рияд показал обломки атаковавших месторождения дронов

РБК 11:23
Транспорт

Движение по улице Шехурдина в Саратове закроют на три месяца

Взгляд-инфо 11:05
Происшествия

Суд закрыл процесс по делу адвоката Хасавова

"В рассматриваемом в Лефортовском суде уголовном деле [бывшего врио премьер-министра Дагестана Абдусамада] Гамидова и [бывшего замглавы кабмина Дагестана Раюдина] Юсуфова Хасавов выступает одним из защитников, поэтому поддерживаю ходатайство следователя о проведении судебного заседании в закрытом режиме", - сказал в свою очередь представитель прокуратуры.
ТАСС 09:26
Политика

Киев допустил размещение миротворцев в Донбассе

В случае, если ситуацию в Донбассе не удастся урегулировать на основе Минских соглашений, одним из возможных шагов может быть введение туда миротворческой миссии.
Rambler News Service 10:22
Шоу-бизнес

Мария Захарова показала свое преображение перед эфиром на ТВ

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Состояние Заворотнюк улучшилось

13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.
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Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС 11:57
Футбол

Линделоф подписал новый контракт с «Манчестер Юнайтед»

Защитник Виктор Линделоф продлил контракт с «Манчестер Юнайтед», сообщает официальный сайт «красных дьяволов».
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Происшествия

Суд арестовал имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд руб

Суд арестовал имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд руб. Городской суд подмосковного Клина обратил в доход государства 1,7 тыс. объектов недвижимости, теневым владельцем которых, по версии Генпрокуратуры РФ, являлся обвиняемый в должностных и коррупционных преступлениях бывший глава администрации Клинского района Александр Постригань.
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Сериал «Властелин колец» снимут в Новой Зеландии

В Новой Зеландии стартуют съемки сериала «Властелин колец», который станет приквелом одноименной трилогии фильмов Питера Джексона.
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Дэдпул может появиться в фильмах Marvel уже в 2021 году

Студия Marvel может включить героя своей киновселенной Дэдпула в один из фильмов уже в 2021 году, сообщает портал We Got This Covered 17 сентября со ссылкой на свои источники.
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Наука

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Проведенные эксперименты на мышах показали, что отличное средство от старения это архат.
Газета DAILY вчера в 14:51
Гаджеты

TSMC не справляется с производством 7-нм чипов: над Ryzen и Radeon нависла угроза

Как сообщают отраслевые источники, крупнейший контрактный производитель полупроводников, компания TSMC начала испытывать сложности с своевременными отгрузками кремниевых изделий, производимых по 7-нм технологии.
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Шоу-бизнес

Разин подаст в суд на Первый канал из-за эфира про Заворотнюк

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил о намерении судиться с Первым каналом и ведущим программы «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым.
Политическая Экспертиза 16 сентября в 17:35
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Гарик Сукачев после 35 лет брака впервые показал на фото свою жену

В честь столь важного и трогательного в истории семьи события музыкант на своей страничке в социальной сети Инстаграм выложил совместное фото, на котором показал свою жену.
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У здания администрации президента прошла акция в поддержку Устинова

У здания администрации президента на Старой площади серия одиночных пикетов актеров в поддержку приговоренного к 3,5 года заключения Павла Устинова, передает корреспондент РБК.
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Эрдоган и Путин провели переговоры в Анкаре

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В Новосибирске мать с ребенком провалились в яму с кипятком

Жительница Новосибирска, прогуливаясь с коляской, в которой находился ребенок, по пояс провалилась в яму, образовавшуюся под ней на тротуаре.
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Жена Новосельцева считает, что её муж хуже Кокорина и Мамаева

Жена футболиста Ивана Новосельцева, бывшая баскетболистка Катерина Кейру после очередного заседания по бракоразводному процессу сравнила сочинского защитника с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, заявив, что он гораздо хуже их.
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