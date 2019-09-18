Футбол

MetaratingsMetaratingsРоналду хочет обогнать Месси по количеству «Золотых мячей»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду считает, что у него должно быть гораздо больше «Золотых мячей».
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