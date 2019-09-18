Футбол
MetaratingsРоналду хочет обогнать Месси по количеству «Золотых мячей»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду считает, что у него должно быть гораздо больше «Золотых мячей».
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 16:22, Вашингтон
Происшествия
На российских пограничников совершено нападение в Японском море
Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
RT на русском вчера в 08:17
Армия и оружие
В Воронеже завершили стапельную сборку новейшего Ил-96-400М
На Воронежском авиазаводе завершили стапельную сборку первого опытного образца широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета Ил-96-400М.
Российская газета 07:59
Происшествия
В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро
Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене.
РИА Новости 12:49
Политика
МИД Украины поделился «формулой Зеленского» по войне в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о "формуле Зеленского" по которой политический деятель намерен завершить войну в Донбассе.
Деловое.ТВ вчера в 02:56
Экономика
«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» завершили слияние
Владельцы «Дикси» и «Красного и белого» начали «гипотетические обсуждения» возможного слияния около семи лет назад, рассказал Студенников.
Ведомости 16:09
Политика
Главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском 14:07
Шоу-бизнес
Состояние Заворотнюк улучшилось
13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.
Lenta.ru 12:03
Происшествия
В общежитии под Челябинском произошел хлопок, похожий на гранату
В общежитии Златоуста под Челябинском сдетонировал похожий на гранату предмет.
Газета.Ru 12:59
Космос
Новые наблюдения позволяют объяснить поведение загадочной звезды Табби
В течение многих лет ученые пытаются объяснить необычное поведение звезды Табби.
AstroNews.ru 00:52
Происшествия
Суд арестовал адвоката экс-премьера Дагестана Дагира Хасавова
Басманный суд Москвы арестовал до 16 ноября адвоката Дагира Хасавова, который ранее представлял интересы экс-главы правительства Республики Дагестан.
РБК 15:25
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
RT на русском 08:32
Финансы
ФРС США снова снизила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США 18 сентября второй раз за год снизила базовую процентную ставку.
Известия 15:17
Шоу-бизнес
Врач сообщил детали первого обследования Заворотнюк
Накануне «Московский комсомолец» сообщал, что хирурги из Германии сделали Заворотнюк трепанацию черепа, чтобы добраться до злокачественной опухоли.
РБК 14:57
Авто
Lada Vesta получит комбинацию приборов в стиле Porsche
Московская компании ООО «АМС-Аметист», специализирующаяся на разработке и производстве альтернативных приборных панелей для автомобилей, разработали для Lada Vesta тюнинг приборной панели, которая теперь выполнена в стиле Porsche 911.
32CARS.ru 01:56
Авто
АвтоВАЗ защитит капот Lada Xray от коррозии
На днях дилерские центры отечественной марки получили предписание, согласно которому при наличии автомобиля из списка на территории дилерского центра специалисты должны провести установку защитной наклейки на внутреннюю поверхность капота в местах соприкосновения с регулировочным буфером.
SpeedMe 07:23
Игры
Россия стала Кастовией в Call of Duty: Modern Warfare
News.ru 16 сентября в 05:06
Космос
Рогозин отказался раскрывать причину появления дыры в «Союзе»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация выяснила, причину появление дырки в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:01
Общество
Российские учителя выступили в защиту фигурантов «московского дела»
Российские учителя опубликовали открытое письмо в защиту фигурантов «московского дела».
Росбалт 04:24
Происшествия
Порнозвезда Джессика Джеймс умерла в 43 года
Американская порноактриса и модель Джессика Джеймс умерла в возрасте 43 лет.
Lenta.ru 15:03
Шоу-бизнес
Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag 03:54
Общество
Иван Ургант посмеялся над приговором суда актеру Павлу Устинову
Петербургский дневник 05:22
Происшествия
В Краснодаре сильный ветер снёс стрелу башенного крана
По информации «Кубанских новостей», на строительной площадке на улице Восточно-Кругликовской около 13:30 в среду от порыва ветра упала стрела башенного крана, обошлось без пострадавших.
REGNUM 09:28
Армия и оружие
Саудовская Аравия показала обломки атаковавших НПЗ ракет
RT на русском 14:36
Волейбол
Мужская сборная России сыграет с Грецией в плей-офф ЧЕ по волейболу
Сборная России в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу сыграет против команды Греции.
RT на русском 16:10
Футбол
Гончаренко высказался о травмах в ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лудогорцем» покомментировал ситуацию с травмами в команде.
Чемпионат 10:51
Футбол
Байер — Локомотив 1:2 (2-й тайм)
Тренерский штаб «Локомотива» назвал стартовый состав команды на первый матч группового этапа Лиги чемпионов против немецкого «Байера».
РБК 14:09
Здоровье
Наращивание ресниц может привести к аллергиям и инфекциям
Live24 16 сентября в 07:54
Футбол
Дмитрий Тарасов поблагодарил «Динамо» за возможность играть в клубе
Телепрограмма 07:09
Политика
Песков прокомментировал переговоры России, ЕС и Украины по газу
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о кропотливой работе, которая ожидается перед переговорами России, ЕС и Украины по газу.
iReactor 07:21