Футбол
Спорт день за днем«Ювентус» решил не наказывать Роналду за поведение в матче с «Миланом»
Руководство «Ювентуса» не будет наказывать нападающего Криштиану Роналду за поведение в матче 12-го тура чемпионата Италии с «Миланом» (1:0), сообщает Goal. com. Роналду был заменен в начале второго тайма.
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Goal: «Ювентус» не накажет Роналду за ранний уезд со стадиона, несмотря на правила
Бомбардир.ру11 ноября в 12:45
Сарри заменил Роналду во втором матче подряд, португалец сразу ушёл в раздевалку
Sport.ru10 ноября в 16:59
«Ювентус» не будет наказывать Роналду за поведение после замены в матче с «Миланом»
Sports.ru11 ноября в 11:46
Кассано считает, что Роналду может грозить двухлетняя дисквалификация
Спорт-Экспресс11 ноября в 09:06
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СК рассказал о допросе сотрудников и студентов колледжа Благовещенска
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Бундестаг проголосовал за законопроект о Газовой директиве ЕС
Ранее газета Bild сообщила о том, что фракции Христианско-демократического, Христианско-социального союзов и Социал-демократической партии Германии подготовили поправки в законопроект, которые предусматривают смягчение в вопросе применения Газовой директивы ЕС к "Северному потоку - 2". В Минэкономики опровергли это.
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У орангутана нашелся трехметровый родственник
Международная группа ученых попыталась приблизиться к решению этой задачи, исследуя белки, содержащиеся в зубной эмали гигантопитека, жившего 2 миллиона лет назад, и сравнивая их с аналогичными белками других приматов.
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Трамп и Эрдоган попытаются решить вопрос с закупкой российских С-400
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Банки предупредили о новом способе мошенничества с картами
Российские банки сообщили о новом способе кражи денег с карт, пишет газета "Известия".
РИА Новости вчера в 19:25
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Тормунд из «Игры престолов» приехал в Великий Новгород снимать фильм
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Life.ru вчера в 14:07
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На днях одно из известных глянцевых изданий назвало влюбленных парой года. Накануне они впервые вышли в свет вместе.
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Семь человек погибли в результате ДТП в Забайкалье
В Агинском районе Забайкалья произошло ДТП с участием трех автомобилей, жертвами которого стали семь человек, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 23:14
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Коломойский не исключил появления российских танков в Польше
Российские танки будут размещены у Кракова и Варшавы.
RT на русском вчера в 16:02
Шоу-бизнес
Певицу МакSим заподозрили в гормональной терапии
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БК55 01:41
Происшествия
В «Артеке» 15-летняя девочка умерла во сне
Замана вчера в 04:58
Происшествия
ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом
Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».
Известия вчера в 20:10
Игры
Sony PlayStation 5 может получить уникальные картриджи
Некоторые издания предположили, что компания хочет вернуться к забытому формату игровых носителей, однако это не кажется логичным - представители Sony уже заявили, что будущая консоль будет поддерживать Blu-Ray-диски объемом до 100 ГБ.
Ридус 12 ноября в 05:25
Технологии
Роскосмос потратит 17 миллионов рублей на борщ и настольные игры
Роскосмос потратит 17 миллионов рублей для закупки новогодних подарков сотрудникам госкорпорации.
URA.Ru 01:51
Политика
Россия направила Британии ноту из-за заявлений генерала Картера
Посольство России в Лондоне попросило МИД Соединенного Королевства разъяснить очередные высказывания главы британского генштаба Николаса Картера о вооруженной конфронтации с Россией.
РИА Новости вчера в 13:55
Общество
В Екатеринбурге проверят киоск с шаурмой после видео с тараканами
Полиция и Роспотребнадзор в Екатеринбурге проверят киоск с шаурмой после видео, на котором видны грязь и тараканы в местах приготовления еды.
РИА Новости 01:38
Хоккей
Кузнецов забил победный буллит в матче «Вашингтона» с «Филадельфией»
В серии послематчевых буллитов успешнее оказались игроки «Вашингтона», победный точный бросок сделал россиянин Евгений Кузнецов.
Нева Спорт 00:40
Армия и оружие
В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».
РБК вчера в 14:56
Здоровье
Каким зодиакальным знакам запрещено носить золотые украшения
Ни в коем случае нельзя носить крупные украшения из золота Рыбам, пишет «МК в Волгограде.ру».
Вечерний Волгоград вчера в 06:28
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Туск назвал Россию «стратегической проблемой Европы»
Уходящий глава Евросовета Дональд Туск заявил, что не считает Россию стратегическим партнером ЕС. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:33
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«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Коммерсантъ 12 ноября в 07:16
Транспорт
На Приморском проспекте перекрыто движение
Автолюбители жалуются, что движение застыло на участке после Ушаковского моста, до улицы Академика Шиманского.
Санкт-Петербургские ведомости 01:21
Энергетика
Новак заявил, что Россия стала ведущим поставщиком сырой нефти в Китай
Россия занимает ведущие позиции по экспорту сырой нефти в КНР, увеличив в 2018 году объем поставок на 27,4%, а также лидирует по экспорту электроэнергии.
ТАСС вчера в 23:41
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Пропавшую в Крыму девочку помогут искать беспилотники
REGNUM вчера в 23:37
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Певица Натали опровергла слухи о четвертой беременности
Певица Натали сообщила, что она не ждет четвертого ребенка.
Народные новости вчера в 09:00
Культура
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Стоит отметить, что в прошлый раз эпизод-продолжение был обещан в 2016-м, но в итоге аудитория получила лишь программу, посвященную сериалу «Друзья», куда пригласили исполнителей главных ролей, причем Мэтью Перри туда не приехал, отделавшись видеообращением.
Экспресс газета вчера в 11:49
Общество
Россияне потратили 17 млрд рублей за два дня распродажи на AliExpress
"За два дня 5 млн россиян совершили на AliExpress Россия более 30 млн покупок на 17,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.
Газета.Ru вчера в 06:59