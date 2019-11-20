Португальский форвард Криштиану Роналду может уйти из «Ювентуса» летом 2020 года. Об этом заявил испанский журналист Эдуардо Инда, передает Тне Sun. Связано это с тем, что футболист ехал в Италию, чтобы взять Лигу чемпионов с третьей командой, но пока это не удается.

Роналду может покинуть «Ювентус» в следующем году

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