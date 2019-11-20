Лига чемпионов
ProstoProSportРоналду может покинуть «Ювентус» в следующем году
Португальский форвард Криштиану Роналду может уйти из «Ювентуса» летом 2020 года. Об этом заявил испанский журналист Эдуардо Инда, передает Тне Sun. Связано это с тем, что футболист ехал в Италию, чтобы взять Лигу чемпионов с третьей командой, но пока это не удается.
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Кино
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Принятым в четверг законом предусматривается, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны также частные лица в случае, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа.
Хоккей
Овечкин ударил Панарина и получил удаление
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Вышел тизер второго сезона «Чудотворцев» с Бушеми и Рэдклиффом
Канал TBS опубликовал тизер второго сезона ситкома "Чудотворцы", успешно стартовавшего в этом году.
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Операция, которую проводил уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) врач-трансплантолог Михаил Каабак, не является уникальной, даже если ее проводят маловесным детям.
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