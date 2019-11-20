Лига чемпионов
ProstoProSportРоналду может покинуть «Ювентус» в следующем году
Португальский форвард Криштиану Роналду может уйти из «Ювентуса» летом 2020 года. Об этом заявил испанский журналист Эдуардо Инда, передает Тне Sun. Связано это с тем, что футболист ехал в Италию, чтобы взять Лигу чемпионов с третьей командой, но пока это не удается.
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Политика
Кремль прокомментировал данные о казни сирийца бойцами ЧВК Вагнера
В Кремле не видели опубликованную в СМИ видеозапись, на которой якобы бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера жестоко убивают сирийского военнослужащего, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Общество
Госдума запретила продавать смартфоны без российского ПО
Госдума приняла закон об обязательной предустановке отечественных программ на смартфоны, компьютеры и смарт-телевизоры.
Общество
Госдума приняла закон о многомиллионных штрафах в IT
Госдума в третьем чтении приняла закон о штрафах за нарушения правил хранения персональных данных, передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября.
Происшествия
В центре Петербурга мужчину ранили ножом в метро
Житель Ставропольского края задержан по подозрению в нанесении ранения ножом мужчине в вестибюле станции метро "Площадь Восстания" в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Политика
ФСБ ответила на обвинение в краже унитазов с украинских кораблей
Пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля ВМС Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» — 25 ноября 2018 года в связи с незаконным пересечением ими российской государственной границы.
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В Сербии разгорелся шпионский скандал из-за России
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Автоспорт
Red Bull провела пит-стоп в невесомости
Чтобы провести пит-стоп в невесомости, Red Bull Racing заручилась поддержкой «Роскосмоса» и привезла машину RB1 (сезона-2005) в Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина в подмосковном Звездном городке.
Общество
Минздрав отложил введение новых правил медосмотра для водителей
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Общество
Сбербанк извинился перед клиентом за пароль антисемитского содержания
Сбербанк извинился за антисемитское содержание автоматически сгенерированного пароля, присланного одному из клиентов.
Происшествия
Основатель Group-IB обстрелял таксистов недалеко от Кремля
В пресс-службе Group-IB сообщили РБК, что накануне вечером Сачков написал заявление на таксиста из-за угрозы жизни и здоровью.
Политика
В Госдуме усомнились, что санкции остановят «Северный поток-2»
При лучшем же раскладе, который кажется политику более вероятным, удастся остановить запуск трубопровода.
Политика
США начинают поставки сжиженного газа на Украину
Происшествия
В управлении полиции Тюменской области идут обыски
Как сообщил инсайдер, силовики несколько месяцев готовились к обыскам, их начало было отложено на тот момент, когда приказ об увольнении Юрия Алтынова с должности главы УМВД по Тюменской области вслед за президентом Владимиром Путиным подпишет глава ведомства Владимир Колокольцев.
Общество
Два новых дела заведены по факту хищений на космодроме Восточный
Следственный комитет России возбудил два новых дела, связанных с махинациями на космодроме Восточный. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Политика
Путин назвал причины распада СССР
Распад СССР не связан с ростом национализма в Прибалтике, его причиной стала неэффективная экономическая политика.
Армия и оружие
National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»
Общество
ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда
Медицинские справки в электронном виде могут полностью заменить бумажные при получении или обмене водительских прав, говорится на сайте МВД России.
Политика
Фонд Навального подает в суд на Путина
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подает в Тверской районный суд Москвы административный иск к президенту России Владимиру Путину.
Гаджеты
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Политика
Зеленский прокомментировал слова Коломойского про Россию
Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times отметил важность восстановления отношений между Россией и Украиной и обвинил США в том, что они используют Киев для ослабления Москвы.
Авто
Раскрыт салон обновленной Lada 4x4
В Сети появилась фотография интерьера рестайлинговой Lada 4x4. Внедорожник обзавелся модернизированной приборной панелью и новыми креслами.
Экономика
Бюджет-2020 прошел второе чтение в Госдуме
Нижняя палата парламента на пленарном заседании во вторник, 19 ноября, приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 и плановый период 2021-2022 годов.
Политика
Малайзия потребовала обнародования свидетельств по делу MH17
Малайзия настаивает на обнародовании всех доказательств по делу о крушении на Украине в 2014 году малайзийского Boeing 777, летевшего рейсом МН17.
Общество
Кирилл Руки-Базуки показал результат операции
Блогер и герой ток-шоу Кирилл Терешин, более известный под прозвищем Кирилл Руки-Базуки, перенёс долгожданную операцию по удалению искусственных мышц.