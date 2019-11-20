Лига чемпионов

ProstoProSportProstoProSportРоналду может покинуть «Ювентус» в следующем году

Португальский форвард Криштиану Роналду может уйти из «Ювентуса» летом 2020 года. Об этом заявил испанский журналист Эдуардо Инда, передает Тне Sun. Связано это с тем, что футболист ехал в Италию, чтобы взять Лигу чемпионов с третьей командой, но пока это не удается.
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Роналду может покинуть «Ювентус» в следующем году

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Раскрыт салон обновленной Lada 4x4

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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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Эдуардо Инда
Испанский журналист
Испанский журналист, в 2007-2011 годах - главный редактор самого популярного в Испании спортивного издания Marca. С 2011 года работает репортёром газеты El Mundo.
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