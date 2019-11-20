Португальский форвард Криштиану Роналду может уйти из «Ювентуса» летом 2020 года. Об этом заявил испанский журналист Эдуардо Инда, передает Тне Sun. Связано это с тем, что футболист ехал в Италию, чтобы взять Лигу чемпионов с третьей командой, но пока это не удается.

Роналду может покинуть «Ювентус» в следующем году

Политика Кремль прокомментировал данные о казни сирийца бойцами ЧВК Вагнера В Кремле не видели опубликованную в СМИ видеозапись, на которой якобы бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера жестоко убивают сирийского военнослужащего, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Общество Госдума приняла закон о многомиллионных штрафах в IT Госдума в третьем чтении приняла закон о штрафах за нарушения правил хранения персональных данных, передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября.

Происшествия В центре Петербурга мужчину ранили ножом в метро Житель Ставропольского края задержан по подозрению в нанесении ранения ножом мужчине в вестибюле станции метро "Площадь Восстания" в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Политика ФСБ ответила на обвинение в краже унитазов с украинских кораблей Пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля ВМС Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» — 25 ноября 2018 года в связи с незаконным пересечением ими российской государственной границы.

Автоспорт Red Bull провела пит-стоп в невесомости Чтобы провести пит-стоп в невесомости, Red Bull Racing заручилась поддержкой «Роскосмоса» и привезла машину RB1 (сезона-2005) в Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина в подмосковном Звездном городке.

Общество Минздрав отложил введение новых правил медосмотра для водителей Минздрав принял решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей, который привёл бы к росту цен на справки.

Происшествия В управлении полиции Тюменской области идут обыски Как сообщил инсайдер, силовики несколько месяцев готовились к обыскам, их начало было отложено на тот момент, когда приказ об увольнении Юрия Алтынова с должности главы УМВД по Тюменской области вслед за президентом Владимиром Путиным подпишет глава ведомства Владимир Колокольцев.

Политика Путин назвал причины распада СССР Распад СССР не связан с ростом национализма в Прибалтике, его причиной стала неэффективная экономическая политика.

Общество ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда Медицинские справки в электронном виде могут полностью заменить бумажные при получении или обмене водительских прав, говорится на сайте МВД России.

Политика Фонд Навального подает в суд на Путина Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подает в Тверской районный суд Москвы административный иск к президенту России Владимиру Путину.

Гаджеты Xiaomi выпустила Redmi Note 8 Pro с 256 ГБ Redmi Note 8 Pro с расширенной конфигурацией памяти будет доступен в Китае с ценником в 1899 юаней (~$270), что ненамного дороже предыдущей версии 8/128 ГБ, цена которой составляет 1799 юаней (~$256).

Политика Зеленский прокомментировал слова Коломойского про Россию Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times отметил важность восстановления отношений между Россией и Украиной и обвинил США в том, что они используют Киев для ослабления Москвы.

Авто Раскрыт салон обновленной Lada 4x4 В Сети появилась фотография интерьера рестайлинговой Lada 4x4. Внедорожник обзавелся модернизированной приборной панелью и новыми креслами.

Экономика Бюджет-2020 прошел второе чтение в Госдуме Нижняя палата парламента на пленарном заседании во вторник, 19 ноября, приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 и плановый период 2021-2022 годов.

Политика Малайзия потребовала обнародования свидетельств по делу MH17 Малайзия настаивает на обнародовании всех доказательств по делу о крушении на Украине в 2014 году малайзийского Boeing 777, летевшего рейсом МН17.