Футбол
MetaratingsРоналду может пропустить матч с «Брешией»
Сайт известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио сообщил о том, что форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, скорее всего, пропустит игру пятого тура серии А против «Брешии». Об этом сообщил Маурицио Сарри на пресс-конференции. Португалец испытывает проблемы с приводящей мышцей бедра.
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Автоматически обработано 7008 источников, обновлено в 01:59, Вашингтон
Экономика
Беглый экс-сенатор Ямала за год в Великобритании разбогател на 5,6 млрд рублей
«К моменту переезда Ананьева в Великобританию, Urgula Platinum Limited и Antracite Investment Limited были должны кредиторам 77 млрд рублей, причем большую часть этой суммы им предстояло выплатить за 12 месяцев», — пишут «Открытые медиа».
URA.Ru вчера в 04:56
Происшествия
В Екатеринбурге нашелся пропавший журналист
Вести.Ru 01:51
Политика
Соловьев резко отреагировал на «либеральный бред» о России
Телеведущий Владимир Соловьев ударил по барьеру в студии "России 1" и кричал в прямом эфире из-за "либерального бреда про российскую историю".
РИА Новости вчера в 18:22
Кино
Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды
На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.
Дни.ру 22 сентября в 06:43
Политика
На Украине призвали принудительно установить морскую границу с Россией
Украинское госучреждение "Госгидрография" призвало начать "принудительные" переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 22:01
Здоровье
В пищевом пальмовом масле нашли опаснейший яд
Массовое использование технического пальмового масла в продуктах питания Федоров называет «пищевым терроризмом» и «геноцидом российского народа».
Московский Комсомолец вчера в 12:21
Экономика
В России названы регионы с наибольшим ростом зарплаты
Наибольший рост среднемесячной заработной платы за год зафиксирован в Костромской области, где средняя зарплата составляет 26,9 тысячи рублей.
REGNUM 22 сентября в 22:48
Происшествия
Эвакуация с горевшей плавбазы «Петр Житников» завершена
РИА Новости вчера в 22:31
Транспорт
«Ямал» жалуется на перегрузки Superjet при взлете-посадке
В августе-сентябре было зафиксировано семь случаев превышения вертикальных нагрузок на шасси SSJ при взлетах и посадках.
Коммерсантъ вчера в 18:07
Гаджеты
Компания Xiaomi показала Xiaomi Mi Mix Alpha
Китайская компания Xiaomi продемонстрировала уникальный смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 02:30
Политика
Россия оплатит модернизацию армии Абхазии
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о соглашении между Россией и Абхазией о финансировании модернизации абхазской армии.
DixiNews вчера в 04:17
Политика
В Киеве объяснили ошибку Зеленского в отношениях с Москвой
Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку, поставив во главе министерства иностранных дел республики Вадима Пристайко.
REGNUM 00:58
Футбол
Егоров не собирается комментировать слова Мусаева о судействе
Глава Департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал критику в адрес арбитров матча ЦСКА — «Краснодар» со стороны старшего тренера краснодарцев Мурада Мусаева.
Спорт-Экспресс вчера в 07:18
Технологии
В России появится идентификация мобильных абонентов по лицу и голосу
В России ведется работа над удаленной идентификацией мобильных абонентов по лицу и голосу, что позволит ускорить внедрение виртуальных SIM-карт (eSIM).
Российская газета 01:44
Общество
На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя
В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.
Lenta.ru вчера в 10:05
Армия и оружие
В России создают истребители шестого поколения
Российские специалисты ведут работу над созданием истребителей шестого поколения – об этом в разговоре с РИА Новости проинформировал гендиректор ГосНИИАС Сергей Хохлов.
Капитал страны вчера в 03:18
Спорт
Ганус: WADA ничего не требует от РУСАДА
Специалист подчеркнул, что РУСАДА не имеет никакого отношения к данным лаборатории.
Нева Спорт вчера в 13:02
Путешествия
«Интурист» продолжит плановую работу после банкротства Thomas Cook
Туроператор «Интурист» работает в плановом режиме на фоне новостей о прекращении деятельности его британского владельца — компании Thomas Cook.
РБК вчера в 04:52
Финансы
Народный банк Китая: КНР лидирует по активам сферы финансов
Председатель китайского ЦБ И Ган объявил о том, что объем активов финансовой сферы страны превысил 300 триллионов юаней, или 42,4 триллиона в пересчете на американскую валюту.
Московский Комсомолец 00:09
Кино
Анджелина Джоли вновь стала блондинкой
Известно, что для полноты образа Джоли вновь стала блондинкой.
StarHit.ru 21 сентября в 22:00
Политика
МИД Эстонии отрицает заявление об освобождении страны Красной армией
В министерстве иностранных дел Эстонии остались недовольны публикацией документов об освобождении Советским Союзом страны от немецко-фашистских захватчиков.
Газета.Ru вчера в 11:05
Здоровье
На Урале сотрудники скорой помощи увольняются и требуют объяснений
В Челябинской области сотрудники станции скорой помощи Сатки требуют объяснить распределение денег в структуре своих зарплат.
REGNUM 00:05
Экономика
Путин обратился к Медведеву с просьбой после обсуждения госбюджета
В разговоре с президентом председатель правительства обратил внимание на то, что в проекте бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов основная статья расходов относится к социальной сфере.
РБК вчера в 08:00
Шоу-бизнес
Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума
Невские Новости 22 сентября в 06:44
Шоу-бизнес
Врачи назвали опухоль Анастасии Заворотнюк неоперабельной
Злокачественную опухоль мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк врачи признали неоперабельной, об этом в понедельник, 23-го сентября, сообщил в сети интернет Telegram-канал Mash.
Ugpressa.ru вчера в 11:43
Здоровье
Министр здравоохранения: россияне стали жить дольше
По данным Минздрава, продолжительность жизни в стране за последние два десятилетия увеличилась почти на 8 лет.
Вести.Ru 00:55
Политика
Премьер Японии Абэ обсудит реформирование ООН на сессии Генассамблеи
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ поднимет тему реформирования ООН на встрече с генеральным секретарем организации Антониу Гутерришем в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
REGNUM вчера в 09:48
Авто
Россиян предупреждают о росте цен на автомобили
С другой стороны с 1 сентября была снижена в два раза импортная пошлина, но с начала следующего года вводится повышенный утилизационный сбор, хотя по этому поводу окончательного решения еще не принято, но вопрос обсуждается.
Tvoe-avto.com вчера в 07:55