Сайт известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио сообщил о том, что форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, скорее всего, пропустит игру пятого тура серии А против «Брешии». Об этом сообщил Маурицио Сарри на пресс-конференции. Португалец испытывает проблемы с приводящей мышцей бедра.

Роналду может пропустить матч с «Брешией»

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