Футбол

MetaratingsMetaratingsРоналду может пропустить матч с «Брешией»

Сайт известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио сообщил о том, что форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, скорее всего, пропустит игру пятого тура серии А против «Брешии». Об этом сообщил Маурицио Сарри на пресс-конференции. Португалец испытывает проблемы с приводящей мышцей бедра.
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Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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