Участие нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в матче 5-го тура Серии А против «Брешии» находится под вопросом. По информации сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, португалец получил повреждение приводящей мышцы бедра.

Роналду может пропустить матч с «Брешией» из-за травмы

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