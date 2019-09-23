Футбол
РБКРоналду не попал в заявку «Ювентуса» на игру чемпионата Италии
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пропустит матч 5-го тура чемпионата Италии против «Брешии». Футболиста не оказалось в заявке команды на игру, опубликованной на странице туринского клуба в Twitter.
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В Лос-Анджелесе вручили престижную премию «Эмми»
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Политика
Песков: бизнес может доверять словам Путина об амнистии капитала
Бизнес может доверять словам президента Владимира Путина об амнистии капиталов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 06:12
Происшествия
Названы российские регионы, где чаще всего пропадают дети
Следственный комитет России назвал регионы страны, в которых чаще всего пропадают дети.
RT на русском 13:09
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Названы лекарства, которые категорически нельзя смешивать
Медики назвали те из них, которые категорически нельзя смешивать друг с другом.
Дни24 вчера в 07:05
Политика
Украинская делегация официально отказалась от сессии ПАСЕ
Делегация Украины официально отказалась от участия в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Известия 12:18
Здоровье
В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами
У 22-летней жительницы Армении Сатеник Каразян нашли редкую патологию — за сутки в глазах девушки может образовываться более 50 кристаллов.
Medical Note вчера в 22:05
Экономика
Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника
Минэкономразвития РФ выступает за защиту минимального дохода должника при взыскании с него по долгам, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.
РИА Новости 12:52
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В сети сообщили, что опухоль Заворотнюк оказалась неоперабельной
В сети появилась информация, что опухоль актрисы Анастасии Заворотнюк оказалась неоперабельной.
Газета.Ru 12:05
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В Антарктиде обнаружена база инопланетян
Уфологи обнаружили в Антарктиде странный объект. Эксперты в сфере инопланетной деятельности утверждают, что это база внеземной цивилизации.
Территория новостей вчера в 02:40
Игры
PlayStation 5 станет наиболее энергоэффективной консолью Sony
Консоль 9 поколения, которую условно именуют PlayStation 5 станет самой энергоэффективной моделью игровых приставок.
МонаВиста 10:20
Общество
На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя
В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.
Lenta.ru 10:05
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Порошенко заявил, что «формулы Штайнмайера» не существует
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что «формулы Штайнмайера», регулирующей проведение выборов в Донбассе, не существует.
ФАН вчера в 08:54
Экономика
Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих
Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.
Газета.Ru 08:51
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СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
RT на русском 04:12
Политика
На Украине хотят изменить морскую границу с Россией
Представители ведомства отмечают, что после устонавления географических границ между Россией и Украиной в 2003 году, морская линитя так установлена и не была.
Газета.Ru 12:17
Интернет
Названы самые небезопасные пароли
Специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira выяснили, какие пароли являются самыми небезопасными при использовании "умных" гаджетов и сетевых устройств.
РИА Новости вчера в 20:49
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В МИД Эстонии отрицают заявление об освобождении страны Красной армией
МИД Эстонии выразил возмущение в связи с публикацией российскими коллегами документов об освобождении республики советскими войсками.
РИА Новости 09:14
Происшествия
В Екатеринбурге пропал журналист Ura.ru
РИА Новости 12:08
Путешествия
Из-за Thomas Cook кипрские отели могут потерять €50 млн
Саввас Пердиос считает, что кипрские отели могут потерять €50 млн, которые им задолжал Thomas Cook.
Турпром 07:10
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда придет бабье лето
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с "360" заявил, что бабье лето может наступить в октябре.
РИА Новости 06:11
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru 05:16
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган высказался о свадебном танце Ксении Собчак
Эммануил Виторган в беседе с журналистами высказался о свадебном танце бывшей невестки.
OAnews 02:21
Политика
Россия ратифицировала Парижское соглашение по климату
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал постановление о принятии Парижского соглашения по климату, сообщает агентство "Прайм".
Газета.Ru 08:27
Экономика
Путин поручил подготовить снижение ипотечных ставок в ДФО
Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству до 15 декабря подготовить поправки в законодательство, чтобы снизить ставки ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.
RT на русском 03:40
Здоровье
Екатеринбуржцев предупредили о всплеске энтеровирусных инфекций
Сезонный подъем заболеваемости кишечными инфекциями в уральской столице продолжается.
Уралинформбюро 07:23
Футбол
В футболе могут ввести замены для проверки игроков на сотрясение мозга
Футбольные правила могут подвергнуться изменениям: рассматривается вопрос о введении десятиминутных замен для проверки футболистов на сотрясение мозга.
Нева Спорт 12:22