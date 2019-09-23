Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пропустит матч 5-го тура чемпионата Италии против «Брешии». Футболиста не оказалось в заявке команды на игру, опубликованной на странице туринского клуба в Twitter.

Роналду не попал в заявку «Ювентуса» на игру чемпионата Италии

Политика Песков: бизнес может доверять словам Путина об амнистии капитала Бизнес может доверять словам президента Владимира Путина об амнистии капиталов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Происшествия Названы российские регионы, где чаще всего пропадают дети Следственный комитет России назвал регионы страны, в которых чаще всего пропадают дети.

Здоровье Названы лекарства, которые категорически нельзя смешивать Медики назвали те из них, которые категорически нельзя смешивать друг с другом.

Политика Украинская делегация официально отказалась от сессии ПАСЕ Делегация Украины официально отказалась от участия в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Здоровье В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами У 22-летней жительницы Армении Сатеник Каразян нашли редкую патологию — за сутки в глазах девушки может образовываться более 50 кристаллов.

Экономика Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника Минэкономразвития РФ выступает за защиту минимального дохода должника при взыскании с него по долгам, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.

Космос В Антарктиде обнаружена база инопланетян Уфологи обнаружили в Антарктиде странный объект. Эксперты в сфере инопланетной деятельности утверждают, что это база внеземной цивилизации.

Игры PlayStation 5 станет наиболее энергоэффективной консолью Sony Консоль 9 поколения, которую условно именуют PlayStation 5 станет самой энергоэффективной моделью игровых приставок.

Общество На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.

Политика Порошенко заявил, что «формулы Штайнмайера» не существует Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что «формулы Штайнмайера», регулирующей проведение выборов в Донбассе, не существует.

Экономика Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.

Политика На Украине хотят изменить морскую границу с Россией Представители ведомства отмечают, что после устонавления географических границ между Россией и Украиной в 2003 году, морская линитя так установлена и не была.

Интернет Названы самые небезопасные пароли Специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira выяснили, какие пароли являются самыми небезопасными при использовании "умных" гаджетов и сетевых устройств.

Политика В МИД Эстонии отрицают заявление об освобождении страны Красной армией МИД Эстонии выразил возмущение в связи с публикацией российскими коллегами документов об освобождении республики советскими войсками.

Путешествия Из-за Thomas Cook кипрские отели могут потерять €50 млн Саввас Пердиос считает, что кипрские отели могут потерять €50 млн, которые им задолжал Thomas Cook.

Общество В Гидрометцентре рассказали, когда придет бабье лето Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с "360" заявил, что бабье лето может наступить в октябре.

Происшествия Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".

Шоу-бизнес Эммануил Виторган высказался о свадебном танце Ксении Собчак Эммануил Виторган в беседе с журналистами высказался о свадебном танце бывшей невестки.

Политика Россия ратифицировала Парижское соглашение по климату Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал постановление о принятии Парижского соглашения по климату, сообщает агентство "Прайм".

Экономика Путин поручил подготовить снижение ипотечных ставок в ДФО Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству до 15 декабря подготовить поправки в законодательство, чтобы снизить ставки ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.

Здоровье Екатеринбуржцев предупредили о всплеске энтеровирусных инфекций Сезонный подъем заболеваемости кишечными инфекциями в уральской столице продолжается.