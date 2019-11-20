Инсайдеры сообщают, что Криштиану Роналду не очень счастлив в Италии и, есть вероятность того, что он поменяет «Ювентус» на «Манчестер Юнайтед», где выступал ранее. Такую информацию в программе Chiringuito De Jugones рассказал журналист Эдуардо Инда.

Роналду может вернуться в «Манчестер Юнайтед»

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