Лига чемпионов

Inc-news.ruInc-news.ruРоналду может вернуться в «Манчестер Юнайтед»

Инсайдеры сообщают, что Криштиану Роналду не очень счастлив в Италии и, есть вероятность того, что он поменяет «Ювентус» на «Манчестер Юнайтед», где выступал ранее. Такую информацию в программе Chiringuito De Jugones рассказал журналист Эдуардо Инда.
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Роналду может вернуться в «Манчестер Юнайтед» следующим летом

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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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Эдуардо Инда
Испанский журналист
Испанский журналист, в 2007-2011 годах - главный редактор самого популярного в Испании спортивного издания Marca. С 2011 года работает репортёром газеты El Mundo.
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