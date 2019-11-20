Лига чемпионов

Inc-news.ruInc-news.ruРоналду может вернуться в «Манчестер Юнайтед»

Инсайдеры сообщают, что Криштиану Роналду не очень счастлив в Италии и, есть вероятность того, что он поменяет «Ювентус» на «Манчестер Юнайтед», где выступал ранее. Такую информацию в программе Chiringuito De Jugones рассказал журналист Эдуардо Инда.
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Помощник президента Андрей Белоусов перечислил три рецепта для ускорения экономического роста.
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Прототип космического корабля Илона Маска взорвался на испытании

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Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.
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Поскольку разработка Laros подразумевает многократное использование первой ступени, то на посадке у перекисных двигателей создатели ракеты планируют использовать облегчённый режим работы — только на разложении перекиси — для безопасной и надёжной посадки.
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Победа над Хорватией и минимальное поражение от Испании позволило россиянам стать одной из лучших команд, занявших 2-е место в группе, тем самым гарантировав путевку в плей-офф Кубка Дэвиса.
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Вучич прокомментировал скандал с российским разведчиком в Сербии

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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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