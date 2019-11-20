Лига чемпионов
Inc-news.ruРоналду может вернуться в «Манчестер Юнайтед»
Инсайдеры сообщают, что Криштиану Роналду не очень счастлив в Италии и, есть вероятность того, что он поменяет «Ювентус» на «Манчестер Юнайтед», где выступал ранее. Такую информацию в программе Chiringuito De Jugones рассказал журналист Эдуардо Инда.
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Политика
Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей
Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
Общество
Минфин выступил против повышения возраста продажи алкоголя
Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг и Минюст отвергли депутатскую инициативу о повышении возраста продажи алкоголя до 21 года.
Шоу-бизнес
Харламов и Асмус показали первый утренник дочери
Харламов и Асмус показали первый утренник дочери Супружеская чета побывала на ответственном мероприятии Анастасии Харламовой.
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Саша Черно объявила о беременности
В последний раз Черно объявила о разрыве с Оганесяном 8 сентября. Звезда обвинила супруга в измене и флирте с другими девушками.
Общество
Мощный «подводный взрыв» зафиксирован в Южно-Китайском море
Шоу-бизнес
Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья
Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .
Финансы
Российский рынок акций начал торги снижением индексов на 0,2%
Российский рынок акций начал торги в четверг снижением котировок на фоне опасений переноса торговой сделки США и Китая на следующий год.
Хоккей
«Автомобилист» одолел «Авангард» в овертайме
Общество
Путин пожелал чиновникам управлять страной как герой-пилот Юсупов
Президент России Владимир Путин после церемонии вручения государственных наград в Кремле пообщался с командиром самолета «Уральских авиалиний» Дамиром Юсуповым, посадившим аварийный самолет на кукурузное поле в Подмосковье.
Политика
Госдеп призвал Турцию избавиться от российских С-400
Турция должна избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, иначе может столкнуться с американскими санкциями.
Общество
Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера
Авто
Блогеры оценили новую Lada Vesta с вариатором
Несколько автомобильных СМИ уже успели протестировать модель, но так и не смогли оценить надежность новой трансмиссии — на тест-драйв отводилось всего 2 дня.
Происшествия
В Туве зафиксированы подземные толчки
Ещё один подземный толчок магнитудой 3,8 зафиксирован в северо-западной части Монголии в 381 км к юго-востоку от Кызыла.
Гаджеты
Oppo представила новую оболочку для Android-смартфонов ColorOS 7
Китайская компания Oppo представила новую оболочку для Android-смартфонов ColorOS 7, которая анонсирована как более интересная и удобная, чем MIUI и EMUI.
Общество
В США под зданием школы нашли кладбище с 145 могилами
На территории школы King High School в американском городе Тампа, штат Флорида, было найдено кладбище с 145 могилами.
Музыка
Мультяшный нацизм. Краткий курс истории Украины для маленьких украинцев
Похоже, что мультипликаторы Украины считают всех своих сограждан недорослями, ибо ваяют для них такие мульти-пульти, как "История Украины за 5 минут" Примечательно, что поделка сработана музыкальным коллективом ТНМК (Танок на Майдане Конго) при содействии Министерства информационной политики Украины.
Космос
Составлена первая карта крупнейшего спутника Сатурна
Снимки, полученные несколько лет назад зондом Cassini, позволили составить первую карту Титана, крупнейшего спутника Сатурна и второй по размере луны Солнечной системы.
Теннис
Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса
Политика
Путин назвал современные технологии добычи сланцевой нефти варварскими
Сегодняшние технологии добычи сланцевой нефти и газа являются варварскими с точки зрения экологии и России они не нужны, несмотря на все экономические преимущества, заявил президент Владимир Путин, выступая на форуме ВТБ Капитала "Россия зовет!".
Политика
Кремль ответил на сообщения о вербовке Россией сербского военного
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что президент Сербии Александр Вучич поручил спецслужбам проверить сообщения СМИ о попытке вербовки российским представителем сербского военного.
Политика
Горбачев оценил слова Путина о причинах распада СССР
Бывший советский лидер Михаил Горбачев прокомментировал слова президента Российской Федерации Владимира Путина о причине распада СССР, прозвучавшие на площадке инвестфорума "Россия зовет!".
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк пошла на поправку после удаления опухоли
Знахарь Александр Семёнович из передачи «Новые русские сенсации» на канале НТВ, напророчил Заворотнюк ещё три недели болезни, после чего, по словам целителя, к Анастасии начнут возвращаться силы, организм пойдёт на поправку.
Музыка
Объявлены номинанты премии «Грэмми»
Гаджеты
Названы способы использования старых смартфонов
Хоккей
«Флорида» обыграла «Анахайм», уступая 0:4. Бобровский сделал 28 сейвов
Голкипер Сергей Бобровский отразил 28 бросков из 32. «Дакс» потерпели шестое поражение в последних семи матчах.
Общество
Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии
Эксперты Института развития интернета (ИРИ) выяснили, какие профессии первыми могут исчезнуть из-за новых технологий.
Политика
Иск фонда Навального к Путину зарегистрирован судом
Иск Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального к российскому президенту Владимиру Путину зарегистрирован 21 ноября Тверским судом Москвы.
Общество
Госдума запретила продавать смартфоны без российского софта
Госдума приняла закон о запрете продажи техники без российского программного обеспечения.
Здоровье
Медосмотры водителей хотят проводить дистанционно
Новый правовой институт— медицинский дистанционный контроль параметров состояния здоровья работника пока что будет опробирован на водителях общественного транспорта.