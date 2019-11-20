Лига чемпионов
Sport24.ruРоналду может вернуться в «Манчестер Юнайтед» следующим летом
Нападающий Криштиану Роналду может покинуть «Ювентус» следующим летом и вернуться в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщил известный журналист Эдуардо Инда в эфире испанского телеканала La Sexta.
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