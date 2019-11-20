Лига чемпионов

Sport24.ruSport24.ruРоналду может вернуться в «Манчестер Юнайтед» следующим летом

Нападающий Криштиану Роналду может покинуть «Ювентус» следующим летом и вернуться в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщил известный журналист Эдуардо Инда в эфире испанского телеканала La Sexta.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Роналду может вернуться в «Манчестер Юнайтед» следующим летом

Sport24.ruвчера в 06:36

СМИ: Роналду уйдет из «Ювентуса» в «МЮ»

Матч ТВвчера в 09:51

СМИ: Роналду уйдет из «Ювентуса» в «МЮ»

Sportbox.RUвчера в 09:51

Роналду может вернуться в «МЮ»

Советский спортвчера в 11:55

СМИ: Роналду вернётся в «МЮ» следующим летом

Metaratingsвчера в 06:47

«Ювентус» надежд не оправдал. Криштиану Роналду вернется в «МанЮнайтед»

Вести.Ruвчера в 12:59

Роналду задумался о возвращении в «МЮ»

ProstoProSportвчера в 11:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 02:05, Вашингтон
Хоккей

Панарин догнал Овечкина в гонке бомбардиров НХЛ

Газета.Ru 00:36
Общество

Михайлов день: что запрещено делать 21 ноября

Волгоградская правда вчера в 22:18
Происшествия

Появилось видео попытки самоубийства историка-расчленителя Соколова

Lenta.ru 01:37
Общество

Прошедшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени

Интерфакс вчера в 23:17
Хоккей

«Спартак» в серии буллитов обыграл «Локомотив» в матче КХЛ

Газета.Ru вчера в 14:46
Происшествия

На космодроме Восточный вскрылись новые хищения

Lenta.ru вчера в 21:16
Шоу-бизнес

45-летняя Анна Михалкова «доросла» до съемок в эротических сценах

Как звезда призналась в интервью изданию «КП», ей надо было «дорасти» до этого. В одной из откровенных сцен в «Давай разведемся!»
Bimru.ru вчера в 06:43
Политика

Зеленский пообещал вернуть оборудование на прибывшие из России корабли

Украина обратится к России с требованием вернуть вещи и объекты, находившиеся на кораблях, возвращенных на этой неделе после задержания в Керченском проливе.
РБК вчера в 17:15
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк ответили на сообщения о планах Чернышева развестись

Сообщения о планах фигуриста Петра Чернышева развестись с Анастасией Заворотнюк являются ложью, заявили близкие актрисы.
РИА Новости вчера в 15:32
Футбол

Зидан намерен наказать Бэйла за фото со скандальным флагом

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан намерен наказать игрока мадридской команды Гарета Бэйла за его празднование во время перерыва на матчи сборных.
Sportbox.RU 01:45
Общество

СМИ сообщили о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

REGNUM 01:38
Здоровье

Эндокринологи рассказали, как сладкоежки могут защититься от диабета

На конференции, посвященной сахарному диабету, журналисты РИА Новости расспросили эндокринологов о том, как сладкоежкам избежать этой грозной болезни.
53 новости вчера в 08:30
Общество

Принц Эндрю отказался от обязанностей из-за скандала с Эпштейном

Сын королевы Великобритании Елизаветы II временно отстранен от исполнения официальных обязанностей в качестве члена королевской семьи.
Пятый канал вчера в 23:09
Технологии

Дуров посоветовал удалить WhatsApp со смартфонов

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей WhatsApp удалить приложение со своих смартфонов после новостей об обнаружениях в нем уязвимостей.
РБК вчера в 14:20
Происшествия

Кардиолог умер из-за врачебной ошибки в своей же больнице на Урале

Взгляд.ру 01:51
Общество

ГИБДД России сможет лишать водителей прав без суда

Для ГИБДД будет введена единая электронная медицинская справка, тогда как водитель при желании сможет получить бумажную версию документа.
RuNews24.ru вчера в 09:48
Политика

США пригрозили остановить запуск «Северного потока – 2»

Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток – 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год.
Известия вчера в 22:30
Политика

Половина россиян считают, что партия власти должна меняться

Половина россиян (51%) говорят, что партия власти должна периодически меняться, сказано в исследовании ВЦИОМа и Института развития парламентаризма «Прекрасная «Единая Россия» будущего», с которым ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 16:00
Политика

Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника

Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 19:53
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru 19 ноября в 14:12
Армия и оружие

National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»

Крупнокалиберный российский штурмовой автомат ШАК-12 назван «ужасом на поле боя» журналистом Марком Эпископосом в его статье в издании The National Interest.
REGNUM вчера в 23:44
Политика

Президент Эстонии считает Россию самым трудным партнером

Эстонский президент Керсти Кальюлайд заявила, что готова вести переговоры даже с "самым трудным партнером", имея в виду российскую сторону.
Газета.Ru вчера в 19:59
Экономика

«Почта России» запустила услугу «Легкий возврат» для интернет-заказов

Покупатель может вернуть заказ из интернет-магазина, подключённого к услуге "Легкий возврат".
РИА Новости вчера в 05:40
Политика

Новак: Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа

Москва и Киев обсуждали возобновление прямых поставок газа в объеме 15 млрд кубометров в год с 2020 года, рассказал глава Минэнерго России Александр Новак.
Газета.Ru вчера в 10:05
Армия и оружие

Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии

Lenta.ru вчера в 09:11
Здоровье

Новый порядок получения медсправки для водителей заработает 22 ноября

В эту пятницу, 22 ноября, в России заработает новый порядок медосвидетельствования водителей.
vtomske.ru вчера в 20:30
Шоу-бизнес

Похудевший на 100 кг Александр Семчев жалуется на здоровье

Актуальные Новости 00:26
Общество

Роструд разъяснил правила продления новогодних каникул за счет отпуска

Сокращение новогодних каникул связано с тем, что в прошлые годы 30 и 31 декабря выпадали на выходные дни.
РБК вчера в 00:39
Шоу-бизнес

Ангелина Вовк возмущена возвращением Софии Ротару в Россию

Millionaire.ru вчера в 03:55
Экономика

Власти ждут от россиян 1 млрд рублей на добровольную пенсию

В систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП) россияне должны принести почти 1 трлн руб. в первый год запуска, сообщил РБК со ссылкой на предложенный Минэкономики проект плана работы правкомиссии по экономическому развитию, в котором прописан такой целевой показатель.
Коммерсантъ 01:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ювентус
Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из двух клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное