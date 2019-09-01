Футбол
ИзвестияРоналду назвал Месси лучшим футболистом
Оба игрока являются пятикратными обладателями «Золотого мяча», который вручается лучшему игроку мира по итогам сезона. Криштиану Роналду с 2009 по 2018 год играл за мадридский «Реал», который является главным соперником «Барселоны», а Месси является воспитанником каталонской команды, пишет RT.
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Роналду: «У меня должно быть больше „Золотых мячей“, чем у Месси. Я этого заслужил»
Sport24.ruвчера в 04:08
Роналду о Месси: «Мы не друзья, но он заставляет меня становиться лучше, а я подталкиваю его»
Sports.ru17 сентября в 19:01
Роналду назвал условие, при котором он превзойдет Месси и станет лучшим игроком в истории футбола
Матч ТВ17 сентября в 23:59
Роналду: «Считаю себя номером один в истории, я заслужил больше „Золотых мячей“, чем Месси»
Евро-футбол.рувчера в 05:14
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Режиссер Владимир Меньшов отмечает юбилей
Меньшов родился 17 сентября 1939 года в Баку в семье моряка и домохозяйки.
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РБК вчера в 16:29
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В Новосибирске мать с ребенком провалились в яму с кипятком
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Кокорин и Мамаев покинули исправительную колонию
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