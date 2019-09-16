Футбол
Pravda.RuРоналду не давал детям смотреть ТВ из-за истории с изнасилованием
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду признался, что ему было неприятно видеть по телевизору историю с обвинением в изнасиловании Кэтрин Майорги. По словам футболиста, ему приходилось переключать каналы, чтобы подобные сюжеты не попались на глаза его детям.
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У Заворотнюк начались тяжелые осложнения
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Синоптики прогнозируют третью волну бабьего лета в Москве
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RT на русском 04:44
Политика
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Коммерсантъ 13:35
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Видео пуска ракеты с подлодки «Омск» появилось в Сети
Атомный подводный крейсер «Омск» Тихоокеанского флота осуществил пуск крылатой ракеты по судну-мишени.
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Шоу-бизнес
Родители Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак
Родители Константина Богомолова покинули место проведения свадебного торжества после откровенного танца в исполнении его жены Ксении Собчак.
OAnews 01:09
Политика
Телеканал «112 Украина» заявил о возможности прекращения вещания
Украинский телеканал «112 Украина» заявил о возможности прекращения вещания по решению суда.
RT на русском 12:48
Театры
Машков, Женовач и Гришаева получили «Хрустальную Турандот»
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Газета.Ru 05:41
Шоу-бизнес
Ягудин признался, что летом у дома Заворотнюк дежурила «скорая»
Телепрограмма 12:05
Общество
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По словам директора Рыбного союза Сергея Гудкова, механики в рыбодобывающей промышленности получают около 200 тыс. рублей, а самая высокая в стране зарплата обещана соискателю из-за срочной необходимости.
REGNUM 00:33
Футбол
Роналду расплакался, увидев неизвестное видео с умершим отцом
Вечерняя Москва 06:38
Гаджеты
Xiaomi Mi 9 Lite официально представлен в Европе
UfaTime.ru 11:51
Общество
4-дневную рабочую неделю могут запустить в тестовом режиме
В Минтруде обсудят эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности.
Газета.Ru 12:59
Общество
В России изменятся правила ухода в отпуск
Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru 10:48
Шоу-бизнес
Светлана Дружинина в четвертый раз стала бабушкой
Создатель «Гардемаринов» Светлана Дружинина стала бабушкой в четвертый раз.
Телепрограмма 07:07
Происшествия
Американку оштрафовали за провоз лечебной марихуаны в Петербург
Московский районный суд Петербурга оштрафовал гражданку США Одри Луизу Лорбер за попытку ввезти в РФ марихуану, купленную по рецепту врача в Штатах, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
РИА Новости 11:11
Футбол
Марсело пропустит матч с «ПСЖ» в Лиге чемпионов
Защитник мадридского «Реала» Марсело не примет участия в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен», сообщает Marca.
Чемпионат 09:40
Политика
Россия сможет поставлять газ в ЕС без контракта с Украиной
Источник в евроэнергосекторе заявил, что для транзита газа в ЕС в 2020 году России не нужен новый контракт с Украиной.
Газета.Ru вчера в 15:58
Политика
Арабская коалиция обвинила Иран в атаке на объекты в Саудовской Аравии
Воюющая в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией обвинила Иран в атаке на нефтяные объекты королевства.
RT на русском 10:27
Армия и оружие
Китай опередил США и Россию в производстве ракет средней дальности
Южный Федеральный вчера в 05:37
Общество
Сердюков и Васильева стали многодетными родителями
Газета.Ru 10:07
Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте России Георгий Мурадов поддержал идею о втором названии для региона — Таврида.
RT на русском 11:44
Кино
Железный человек появится в «Черной вдове» Marvel
Супергеройская лента выйдет на большие экраны 1 мая 2020 года. Железный человек появится в новом фильме Marvel "Черная вдова".
Piter.tv 03:39
Энергетика
В Литву из Франции везут ямальский газ
На днях крупную партию ямальского СПГ перегрузили во французском Монтуаре на судно Stena Clean Sky, которое направилось в Клайпеду.
Красный Север (ЯНАО) 06:03
Политика
Джонсон подтвердил, что не будет просить о переносе сроков Brexit
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РИА Новости 09:04
Футбол
«Ростов» — «Ахмат»: Глушаков выйдет на поле с первых минут
В матче 9-го тура чемпионата России «Ростов» сыграет с «Ахматом».
Спорт-Экспресс 12:15
Происшествия
Россиянин скончался в Турции после полета на водном парашюте
Трос, который соединял парашют и катер, оборвался, а порывы ветра отнесли россиян в растущие пальмы.
Газета.Ru 10:23