Футбол
Pravda.RuРоналду не давал детям смотреть ТВ из-за истории с изнасилованием
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду признался, что ему было неприятно видеть по телевизору историю с обвинением в изнасиловании Кэтрин Майорги. По словам футболиста, ему приходилось переключать каналы, чтобы подобные сюжеты не попались на глаза его детям.
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