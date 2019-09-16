Футбол

Pravda.RuPravda.RuРоналду не давал детям смотреть ТВ из-за истории с изнасилованием

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду признался, что ему было неприятно видеть по телевизору историю с обвинением в изнасиловании Кэтрин Майорги. По словам футболиста, ему приходилось переключать каналы, чтобы подобные сюжеты не попались на глаза его детям.
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Роналду — об обвинениях в изнасиловании: «Переключал канал, чтобы дети не услышали. Чувствовал стыд»

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Роналду не давал детям смотреть ТВ из-за истории с изнасилованием

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