Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не принёс извинений партнёрам по клубу за своё поведение в матче 12-го тура итальянской Серии А с «Миланом» (1:0). Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Роналду не извинился перед партнёрами по «Ювентусу» за своё поведение

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