Футбол
ЧемпионатРоналду не извинился перед партнёрами по «Ювентусу» за своё поведение
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не принёс извинений партнёрам по клубу за своё поведение в матче 12-го тура итальянской Серии А с «Миланом» (1:0). Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
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Армия и оружие
Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии
Происшествия
Пожар в посёлке Мосрентген в Новой Москве ликвидирован
Ранее пожар был локализован на площади 1 тыс. кв. м. Как сообщалось, пожар произошёл в поселении Мосрентген в районе Новой Москвы, загорелось деревянное здание, к тушению привлекли пожарный вертолёт.
Политика
Кремль прокомментировал данные о казни сирийца бойцами ЧВК Вагнера
В Кремле не видели опубликованную в СМИ видеозапись, на которой якобы бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера жестоко убивают сирийского военнослужащего, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Общество
Путин назвал чушью новый порядок медосмотра для водителей
Президент России Владимир Путин прокомментировал планы ввести новый порядок медосмотра для водителей.
Экономика
Владельцем «Стройгазмонтажа» стала новая компания «Стройинвестхолдинг»
Компанию «Стройгазмонтаж» (основной подрядчик «Газпрома»), которую продал в ноябре Аркадий Ротенберг, приобрело непубличное акционерное общество «Стройинвестхолдинг» следует из материалов Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Армия и оружие
Украинские военные сообщили о шести раненых в Донбассе
Шесть украинских военнослужащих были ранены за сутки в среду из-за обстрелов со стороны противника на востоке Украины, сообщается на странице Операции Объединенных сил в фейсбуке.
Происшествия
В Казани в очереди за медсправкой для водительских прав умер пенсионер
В Казани 73-летний мужчина умер в наркологическом диспансере, где стоял в очереди за справкой для водительских прав, сообщили РБК в пресс-службе регионального Минздрава.
Кино
Продюсер раскрыла секрет постельной сцены с Кристиной Асмус
Продюсер Ольга Леснова рассказала, как, на ее взгляд, снималась постельная сцена в фильме «Текст» с актрисой Кристиной Асмус.
Транспорт
Путин стал одним из первых пассажиров Московских центральных диаметров
Проект создания в Москве центральных диаметров Собянин и Белозеров представили президенту России в 2017 году.
Общество
Чиновницу в Петрозаводске решено уволить за пост в социальных сетях
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонсен приняла решение уволить администрация города Петрозаводска за оскорбительный пост в социальных сетях.
Политика
Пропажу оборудования с украинских кораблей объяснили
Адвокат Николай Полозов заявил, что следователи Федеральной службы безопасности (ФСБ) России год назад демонтировали и изъяли с задержанных украинских кораблей все оборудование и вооружение в качестве вещественных доказательств.
Общество
Кирилл Руки-Базуки показал результат операции
Блогер и герой ток-шоу Кирилл Терешин, более известный под прозвищем Кирилл Руки-Базуки, перенёс долгожданную операцию по удалению искусственных мышц.
Хоккей
«Спартак» — «Динамо» Минск: определился фаворит матча КХЛ
Матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Автомобилист» начнется 21 ноября в 19:30 мск. Игра состоится на «Арене-Мытищи».
Общество
В Новороссийске ввели режим ЧС из-за урагана
Режим чрезвычайной ситуации введен в Новороссийске в связи с ураганным ветром до 38 метров в секунду.
Наука
Витамин D и добавки c омега-3 не снижают воспаление в организме
Американские медицинские специалисты в ходе проведенного исследования сделали вывод о том, что витамин D и омега-3 жирных кислот не способны полноценно защитить организм человека от воспалительного процесса, а в некоторых случаях даже повышают его.
Политика
Госдеп призвал Турцию избавиться от российских С-400
Турция должна избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, иначе может столкнуться с американскими санкциями.
Политика
Киев может подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку — 2»
Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом в интервью «24 каналу» заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.
Происшествия
Опубликовано видео попытки суицида Соколова
В Интернете появилось видео, на котором заснята попытка экс-доцента СПбГУ Олега Соколова расправиться с жизнью.
Происшествия
Замглавы Росалкогольрегулирования доставили на допрос в СК
Заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Ирину Голосную 21 ноября доставили на допрос в Следственный комитет России.
Общество
Путин вручил Александре Пахмутовой орден Андрея Первозванного
Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил композитора Александру Пахмутову орденом Андрея Первозванного — высшей наградой России, сообщает Федеральное агентство новостей.
Происшествия
Свидетель по делу «Седьмой студии» заявила об угрозах следователей
Начальник отдела управления контрактами департамента поддержки искусства и народного творчества Минкультуры Алеся Махмутова, которая является свидетелем обвинения по делу «Седьмой студии», пожаловалась на действия следователей.
Политика
Путин вручил награды погибших при ЧП под Северодвинском их семьям
Кино
Netflix выпустит сиквел сериала «Викинги»
Экономика
Путин прокомментировал приобретение «Роснефтью» пакета Башнефти
Государство не вмешивается в текущую деятельность компаний, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию с приобретением "Роснефтью" пакета "Башнефти".
Общество
На Украине приостановлены выплаты больничных и декретных
На Украине прекращены выплаты больничных и декретных.
Политика
Генпрокурор Израиля предъявит обвинения Нетаньяху в трех преступлениях
Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит принял решение предъявить обвинения в обмане общественного доверия, коррупции и мошенничестве премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Космос
«Хаббл» прислал потрясающее изображение спиральной галактики
Общество
Суд в США приговорил российского программиста к четырем годам тюрьмы
Суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил к четырем годам лишения свободы российского программиста Станислава Лисова, который еще в феврале признал себя виновным в создании троянской программы NeverQuest, с помощью которой похищались деньги со счетов в американских банках.
Футбол
Кривцов откровенно высказался об уходе Ракицкого из сборной Украины
Футболист донецкого "Шахтера" Сергей Кривцов прокомментировал решение защитника петербургского "Зенита" Ярослава Ракицкого прекратить выступления за сборную Украины, сообщает Российский Диалог со ссылкой на Диалог.UA.