Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду может не сыграть в завтрашнем матче Серии А с «Брешией». У португальца проблемы с приводящей мышцей бедра. Вероятнее всего, Маурицио Сарри оставит Роналду вне заявки, чтобы не рисковать его здоровьем.

Роналду может пропустить матч с «Брешией» из-за повреждения

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