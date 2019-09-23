Футбол

Sports.ruSports.ruРоналду может пропустить матч с «Брешией» из-за повреждения

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду может не сыграть в завтрашнем матче Серии А с «Брешией». У португальца проблемы с приводящей мышцей бедра. Вероятнее всего, Маурицио Сарри оставит Роналду вне заявки, чтобы не рисковать его здоровьем.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Роналду может пропустить ближайший матч «Ювентуса»

Евро-футбол.рувчера в 11:01

Роналду пропустит матч «Юве» с «Брешией». Он вне заявки из-за травмы

Sports.ruвчера в 13:33

Роналду не сыграет с «Брешиа»

Спорт-Экспрессвчера в 12:17

Роналду не поможет «Ювентусу» в матче с «Брешией»

Sport24.ruвчера в 13:06

Роналду не попал в заявку «Ювентуса» на матч с «Брешией»

Sportbox.RUвчера в 12:51

Роналду не попал в заявку «Ювентуса» на матч с «Брешией»

Чемпионатвчера в 12:52

Роналду может пропустить следующий матч чемпионата Италии

Газета.Ruвчера в 10:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 03:35, Вашингтон
Армия и оружие

В Минобороны РФ рассказали о дронах боевиков в Сирии

Российская газета 02:15
Гаджеты

Компания Xiaomi показала Xiaomi Mi Mix Alpha

Китайская компания Xiaomi продемонстрировала уникальный смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 02:30
Политика

Соловьёв прокомментировал эмоциональность в программе на «России 1»

Телеведущий Владимир Соловьёв объяснил своё эмоциональное поведение в программе на телеканале «Россия 1» тем, что не мог слышать «либеральный бред» про историю России.
RT на русском вчера в 23:41
Кино

Джаред Падалеки исполнит главную роль в ремейке сериала «Крутой Уокер»

Джаред Падалеки, известный по сериалу «Сверхъестественное», исполнит в ремейке главную роль.
КиноПоиск 03:10
Политика

Актер «Квартала 95» сообщил об усталости Зеленского от президентства

Газета.Ru вчера в 21:00
Шоу-бизнес

Врачи признали, что опухоль Заворотнюк неоперабельная

Опухоль в голове актрисы является неоперабельной. Об этом сообщает ряд отечественных изданий со ссылкой на телеграм-канал Mash.
Vologda-poisk.ru 00:44
Происшествия

В Екатеринбурге нашелся пропавший журналист

Вести.Ru 01:51
Политика

Председателем городской думы Челябинска стал Андрей Шмидт

Европейско-Азиатские новости 02:41
Энергетика

Мировые цены на нефть незначительно снижаются

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 24 сентября, снижаются.
RT на русском 01:08
Происшествия

СК возбудил дело о теракте после подрыва моста в Луганске

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об акте международного терроризма.
Lenta.ru 03:29
Хоккей

Шэйн Принс: «Белоруссия на 95 процентов — Европа»

Американский нападающий минского «Динамо» Шэйн Принс рассказал, почему хочет принять белорусское гражданство.
Спорт-Экспресс 03:27
Финансы

Рубль повышается к доллару и евро

В свою очередь, курс евро упал на 12 коп. до 70,44 руб. Фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,9% до 64,86 доллара/баррель.
Газета.Ru вчера в 03:13
Политика

В Киеве объяснили ошибку Зеленского в отношениях с Москвой

Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку, поставив во главе министерства иностранных дел республики Вадима Пристайко.
REGNUM 00:58
Музыка

Фронтмена «Ляписа 98» не узнали на его же концерте и вызвали полицию

Жители украинского города Черкассы, пришедшие на концерт группы "Ляпис 98", не узнали фронтмена Сергея Михалка и вызвали полицию.
Life.ru вчера в 13:17
Политика

Янукович готовится вернуться на Украину, заявил адвокат

Защита экс-президента Украины Виктора Януковича проводит мероприятия, которые обеспечат возможность его пребывания на родине, заявил адвокат Виталий Сердюк.
РИА Новости 02:36
Здоровье

Девочку из Башкирии с необычной внешностью осмотрели московские врачи

Профиль вчера в 11:22
Происшествия

В Петербурге пассажир погиб под поездом метрополитена

В Петербурге на станции "Площадь Александра Невского" пассажир упал на пути перед идущим поездом.
Российская газета вчера в 17:41
Происшествия

В Хабаровском крае один человек погиб при нападении тигра

Тигр напал на охотников в Хабаровском крае, когда те случайно приблизились к месту, где он ел добычу, один человек погиб, зверь застрелен, сообщил РИА Новости генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
РИА Новости 02:00
Происшествия

Бывший мэр Новокуйбышевска покончил с собой

Владимир Фомин стал главой Новокуйбышевска 4 декабря 2018 года, до этого он около 20 лет возглавлял Новокуйбышевский завод масел и присадок.
РБК 03:03
Общество

Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку

В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru вчера в 08:25
Политика

На Украине призвали принудительно установить морскую границу с Россией

Президента Украины Владимира Зеленского и правительство страны призвали провести переговоры с Россией по установлению морской границы с Россией.
Lenta.ru вчера в 13:55
Происшествия

Бывший глава полиции Армении найден мертвым

Неподалеку от Еревана найдено тело бывшего главы полиции Армении Айка Арутюняна с огнестрельным ранением в области головы, сообщила в Facebook пресс-секретарь Следственного комитета Наира Арутюнян во вторник, 24 сентября.
Известия 03:02
Кино

Ксения Собчак сыграет в новом сериале про ангарского маньяка Попкова

Телеведущая Ксения Собчак сыграет одну из ролей в сериале ее мужа Константина Богомолова «Хороший человек».
Weacom.ru 00:59
Общество

Роскачество проверило на примеси детскую воду

Образцы питьевой детской воды 21 торговой марки признаны Роскачеством безопасными и качественными.
REGNUM 03:11
Общество

Названы самые популярные алкогольные напитки в России

Самым популярным алкогольным напитком в России в сентябре 2019 года стало пиво.
RT на русском вчера в 23:01
Общество

Гордума Екатеринбурга назначила опрос по храму на 13 октября

ТАСС 02:32
Технологии

В России появится идентификация мобильных абонентов по лицу и голосу

Российские сотовые операторы начали работу над созданием системы удаленной идентификации абонентов по лицу и голосу.
Lenta.ru 00:00
Шоу-бизнес

Болеющая Полина Гагарина оказалась под капельницей

Известная певица Полина Гагарина рассказала своим подписчикам в Instagram, что ее положили под капельницу.
Экономика сегодня 22 сентября в 10:38
Транспорт

«Ямал» жалуется на перегрузки Superjet при взлете-посадке

В августе-сентябре было зафиксировано семь случаев превышения вертикальных нагрузок на шасси SSJ при взлетах и посадках.
Коммерсантъ вчера в 18:07
Автоспорт

Пилоты обвиняют Леклера: он тормозил пелетон в начале гонки в Сингапуре

Motorsport.com Russia 03:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное