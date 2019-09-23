Футбол
Sports.ruРоналду может пропустить матч с «Брешией» из-за повреждения
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду может не сыграть в завтрашнем матче Серии А с «Брешией». У португальца проблемы с приводящей мышцей бедра. Вероятнее всего, Маурицио Сарри оставит Роналду вне заявки, чтобы не рисковать его здоровьем.
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Фронтмена «Ляписа 98» не узнали на его же концерте и вызвали полицию
Жители украинского города Черкассы, пришедшие на концерт группы "Ляпис 98", не узнали фронтмена Сергея Михалка и вызвали полицию.
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Янукович готовится вернуться на Украину, заявил адвокат
Защита экс-президента Украины Виктора Януковича проводит мероприятия, которые обеспечат возможность его пребывания на родине, заявил адвокат Виталий Сердюк.
РИА Новости 02:36
Здоровье
Девочку из Башкирии с необычной внешностью осмотрели московские врачи
Профиль вчера в 11:22
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В Петербурге пассажир погиб под поездом метрополитена
В Петербурге на станции "Площадь Александра Невского" пассажир упал на пути перед идущим поездом.
Российская газета вчера в 17:41
Происшествия
В Хабаровском крае один человек погиб при нападении тигра
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На Украине призвали принудительно установить морскую границу с Россией
Президента Украины Владимира Зеленского и правительство страны призвали провести переговоры с Россией по установлению морской границы с Россией.
Lenta.ru вчера в 13:55
Происшествия
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Самым популярным алкогольным напитком в России в сентябре 2019 года стало пиво.
RT на русском вчера в 23:01
Технологии
В России появится идентификация мобильных абонентов по лицу и голосу
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