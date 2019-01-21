Пресс-служба «Ювентуса» опубликовала заявку команды на матч пятого тура чемпионата Италии против «Брешии». Нападающий туринского клуба Криштиану Роналду не был включен в заявку и пропустит предстоящую встречу.

Роналду не попал в заявку «Ювентуса» на матч с «Брешией»

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