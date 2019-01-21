Футбол
Sportbox.RUРоналду не попал в заявку «Ювентуса» на матч с «Брешией»
Пресс-служба «Ювентуса» опубликовала заявку команды на матч пятого тура чемпионата Италии против «Брешии». Нападающий туринского клуба Криштиану Роналду не был включен в заявку и пропустит предстоящую встречу.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 05:10, Вашингтон
Космос
Что-то убивает галактики в самых экстремальных областях Вселенной
Капитал страны 21 сентября в 05:17
Армия и оружие
Трамп и Дуда подписали декларацию о военном сотрудничестве
Лидеры США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда подписали совместную декларацию о военном сотрудничестве, в которой говорится об исполнении прежних договоренностей, касающихся усиления военного присутствия.
РЕН ТВ вчера в 14:54
Футбол
СМИ сообщили об угрозе отстранения сборной России от ЧМ-2022 в Катаре
Сборную России могут не допустить к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре, сообщает Newsweek.
РБК 04:54
Авто
На российский рынок выйдет дорестайлинговый Haval H9
Стало известно, что обновленный китайский внедорожник Haval H9 получит ОТТС (Одобрение типа транспортного средства) в России.
32CARS.ru вчера в 00:57
Происшествия
СК возбудил дело после подрыва моста в Луганске
RT на русском 03:26
Общество
Бабье лето придет, но не сегодня. 24 сентября в Туле всего +10°
По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, бабье лето может наступить в октябре.
Тульская пресса вчера в 22:22
Экономика
Британский актив Абрамовича впервые станет безубыточным
Британский оператор связи Truphone, долей в котором владеет российский миллиардер Роман Абрамович, впервые за 13 лет не понесет убыток в своем основном бизнесе, пишет Financial Times.
РБК 01:33
Политика
В МИД отреагировали на невыдачу виз США ряду членов делегации России
Ряд членов российской делегации не получили визы США для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
RT на русском 04:09
Происшествия
Выданный США российский хакер признался в массовых кибератаках
Тюрин был задержан в Грузии в 2018 году по запросу США, после чего его выдали американским властям.
Lenta.ru вчера в 20:55
Путешествия
Три европейских лоукостера подали заявки на полеты из Пулково
Европейские лоукостеры Rуапаіr, ЕаsуJет и Wizz Аіr в августе 2019 года подали заявки на разрешение полетов из петербургского международного аэропорта Пулково.
Известия вчера в 22:01
Происшествия
Бывший мэр Новокуйбышевска покончил с собой
Владимир Фомин стал главой Новокуйбышевска 4 декабря 2018 года, до этого он около 20 лет возглавлял Новокуйбышевский завод масел и присадок.
РБК 03:03
Футбол
Заболотный прокомментировал свой переход в «Сочи»
Обо всем нападающий «Сочи» написал в своем Instagram-аккаунте. Антон Заболотный поделился с подписчиками криком души.
Gazeta.SPb 22 сентября в 15:19
Авто
Toyota RAV4 может получить версию GR Sport
«Заряженная» версия GR Sport, которая сейчас доступная только для одного кроссовера Toyota – Harrier, может появиться и у Toyota RAV4.
Тарантас Ньюс 02:28
Политика
Зеленский надеется на скорую встречу «нормандской четверки»
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что предстоящая встреча в «нормандском формате» будет посвящена конкретным вопросам и станет сложной.
REGNUM 05:01
Экономика
Путин поручил правительству подготовить поправки для ипотеки под 2%
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить до 15 декабря 2019 года поправки в законодательство, предусматривающие снижение ипотечных ставок для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.
РБК вчера в 07:08
Футбол
Баста написал трек в поддержку ростовского СКА
Российский рэп-исполнитель Василий Вакуленко, известный как Баста, посвятил песню футбольному клубу СКА из Ростова.
Матч ТВ 04:36
Происшествия
Прокуратура попросила отменить приговор участнику «Нового величия»
Прокуратура попросила Московский городской суд отменить приговор Павлу Ребровскому, осужденному на 2,5 года колонии по делу «Нового величия».
Lenta.ru 04:48
Политика
Глава Мосгордумы назвал зарплату депутатов
Зарплата депутата столичного парламента составляет около 200 тыс. рублей, рассказал в эфире радиостанции «Вести FM» глава Мосгордумы Алексей Шапошников во вторник, 24 сентября.
Известия 04:42
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая вернулась в Россию из-за финансовых проблем
News.ru вчера в 08:20
Политика
В ПАСЕ резко ответили на отказ Киева приехать на сессию
Глава одной из политгрупп ПАСЕ Тини Кокс прокомментировал отказ Киева приехать на Парламентскую ассамблею Совета Европы.
NewInform 04:39
Политика
Псковские приставы отправили на родину жительницу Конго
Псковские приставы отправили на родину жительницу Конго.
Псковское агентство информации вчера в 02:53
Кино
Последний сезон «Игры престолов» получил премию «Эмми»
Заключительный сезон сериала "Игра престолов" завоевал награду телеакадемии США "Эмми", вновь став "лучшим драматическим сериалом" года, церемония вручения награды проходила в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе и транслировалась на телеканале Fox.
РИА Новости 22 сентября в 23:11
Гаджеты
AMD готовит видеокарту начального уровня Radeon RX 5300 XT
3DNews вчера в 17:04
Хоккей
«Локомотив» уволил Крэйга Мактавиша
«Локомотив» из Ярославля объявил об уходе Крэйга Мактавиша с поста главного тренера.
Metaratings 05:00
Здоровье
Учёные нашли опасный яд в российских продуктах с пальмовым маслом
В продуктах с пальмовым маслом, которые продаются в каждом магазине страны и поставляются в образовательные учреждения, чешские эксперты обнаружили глицидиловые эфиры (GE), содержащиеся в техническом пальмовом масле.
Бел.Ру 04:14
Экономика
Путин обратился к Медведеву с просьбой после обсуждения госбюджета
В разговоре с президентом председатель правительства обратил внимание на то, что в проекте бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов основная статья расходов относится к социальной сфере.
РБК вчера в 08:00
Гаджеты
MIUI 11 получат 40 смартфонов Xiaomi
Сегодня состоится мероприятие Xiaomi, на котором компания представит MIUI 11. Новую оболочку получат большое количество устройств.
The GEEK 02:23