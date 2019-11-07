Лига чемпионов

Sportbox.RUSportbox.RUРоналду не пожал руку Сарри во время замены в матче с «Локомотивом»

Локомотив — Ювентус
1 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Локомотив»
3′
Аарон Рэмзи
Алексей Миранчук
12′
39′
Леонардо Бонуччи
64′
Аарон Рэмзи
Родриго Бентанкур
70′
Сами Хедира
Дуглас Коста
Рифат Жемалетдинов
Мурило Серкейра
81′
81′
Криштиану Роналду
Пауло Дибала
Мацей Рыбус
83′
Жоау Мариу
Александр Коломейцев
85′
90′+3′
Дуглас Коста
90′+3′
Дуглас Коста
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду остался недоволен заменой в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Локомотива" (2:1). Главный тренер туринцев Маурицио Сарри принял решение заменить португальца на Пауло Дибалу на 81-й минуте.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Локомотив» — «Ювентус» — 1:2, послематчевая пресс-конференция тренеров

Чемпионатвчера в 16:35

Маурицио Сарри: «Заменил Роналду, чтобы он не получил травму»

Спорт-Экспрессвчера в 17:43

Сарри объяснил, почему заменил Роналду в матче с «Локомотивом»

Sport24.ruвчера в 15:49

Роналду остался недоволен своей заменой в матче с «Локомотивом»

Газета.Ru02:45

Роналду не пожал руку Сарри после замены в матче с «Локо»

Metaratingsвчера в 14:41

Сарри объяснил, почему заменил Роналду в игре с «Локомотивом»

ProstoProSport04:11

Роналду не пожал руку Сарри после замены

Soccer.ruвчера в 15:09
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 08:14, Вашингтон
Происшествия

Якутского пилота обвинили в передаче управления самолетом подруге

Газета.Ru 07:52
Происшествия

Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев

В своих показаниях следователям обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов заявил, что взяться за оружие его вынудила угроза изнасилования.
РБК вчера в 05:03
Политика

В Кремле не обсуждали идею ремонта ветхих домов за счет жителей

Предложение о ремонте ветхих домов за счет средств жильцов не обсуждалось в администрации президента РФ.
REGNUM 07:38
Хоккей

Хоккейная сборная России сыграет в первом матче Кубка Карьяла

В четверг, 7 ноября, сборная России по хоккею сыграет свой первый матч на Кубке Карьяла.
Невские Новости 00:37
Общество

Экс-чиновник Минкульта Мазо задержан в Австрии

Бывший высокопоставленный чиновник Министерства культуры России Борис Мазо задержан в Австрии.
Известия 08:01
Хоккей

«Ак Барс» готовит обмен Ожиганова в СКА на Рукавишникова и Тихонова

"Ак Барс" готовит обмен с питерским СКА, сообщает "Чемпионат".
Реальное время вчера в 10:04
Политика

Макрон констатировал «смерть мозга» НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Европе больше не могут рассчитывать на то, что США будут защищать союзников по НАТО.
РИА Новости 07:33
Политика

Генсек НАТО верит в улучшение отношений с РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности начать диалог с Россией по вопросам разоружения, однако он полагает, что альянс должен вести разговор Москвой с твердых позиций.
ТК Звезда 07:05
Происшествия

Задержан экс-глава подмосковной Истры Андрей Вихарев

Задержан бывший глава подмосковного города Истра Андрей Вихарев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источника в правоохранительных органах.
Газета.Ru 06:01
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк пожелала удачи отчиму и Татьяне Навке

Дочь больной раком Анастасии Заворотнюк Анна пожелала удачи отчиму Петру Чернышеву и Татьяне Навке на первом показе шоу «Аленький Цветочек».
Слово и Дело 05:36
Политика

«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной

Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.
Lenta.ru вчера в 07:42
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной

Бывший король Малайзии Мухаммад V готов учредить трастовый фонд для сына своей экс-супруги российской модели Оксаны Воеводиной, лишь бы не видеть и не слышать ребёнка, которого не считает своим, сообщает Daily Mail.
Рамблер 06:54
Общество

Глава Комитета солдатских матерей отказалась уходить в отставку

Газета.Ru 07:31
Политика

Украина может подать в суд на Германию из-за «Северного потока — 2»

Украина подаст в суд на Германию, если та внесёт изменения в своё законодательство, касающиеся газопровода «Северный поток — 2», заявил торговый представитель Украины Тарас Качка, сообщило 7 ноября издание «Европейская правда».
REGNUM 07:38
Экономика

Сбербанк не получит контроль в СП с Mail.Ru Group

Сбербанк и Mail.Ru Group получат равные доли в совместном предприятии в сфере еды и транспорта.
РБК 07:42
Политика

Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru 08:00
Авто

Ford Mustang превратился в 900-сильный электромобиль с «механикой»

Специалисты Ford совместно с компанией Webasto разработали электрический концепт-кар на базе «Мустанга».
Тарантас Ньюс вчера в 05:45
Происшествия

В Хакасии начальника пожарной части обвинили в поджоге домов

Коммерсантъ 06:19
Происшествия

При пожаре в Уфе пострадали 11 человек

РБК 06:17
Технологии

«Яндекс» представил робота-доставщика

Тестовые роботы возят документы от дверей штаб-квартиры «Яндекса» до автобуса, который доставляет их в другие офисы компании в Москве, на этапе испытаний за ними дистанционно присматривает оператор.
Коммерсантъ 07:00
Шоу-бизнес

У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль

Ольга Бухарова сообщила своём stories, что к ней вернулась опухоль, не уточнив точный диагноз.
Bimru.ru вчера в 07:26
Общество

Счетная палата предупредила о сокращении населения в России

В России четвертый год подряд фиксируется естественная убыль населения, говорится в докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года.
РИА Новости 02:13
Политика

Захарова раскритиковала неискренность представителя Deutsche Welle

На неискренность пресс-секретаря медиахолдинга Deutsche Welle (DW) Кристофа Юмпельта указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская газета 07:37
Авто

АвтоВАЗ модернизировал линию сборки Lada Granta

АвтоВАЗ провел масштабную оптимизацию сборочной линии LADA Granta, чтобы привести ее к большей технологичности и сократить издержки.
Car.ru 02:15
Космос

Аппарат «Вояджер-2» вышел в межзвездное пространство

Космический аппарат «Вояджер-2» покинул гелиосферу и вышел в межзвездное пространство, сообщает пресс-служба НАСА.
Хакасия-Информ 04 ноября в 22:43
Экономика

«Следовало покупать Bitcoin по $7300». Когда монета начнет дорожать

«Как только BTC отскочил от отметки 0,618 уровня Фибоначчи, всем следовало начать покупать Bitcoin», — написал Crypto Thies.
РБК вчера в 10:08
Политика

Ляшко и представитель Зеленского подрались в аэропорту

Экономика сегодня вчера в 23:25
Финансы

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями - комбинированных депозитных продуктов) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде октября 2019 года снизилось до 6,36% годовых с 6,48% во 2-й и 1-й декадах месяца, сообщал ЦБ РФ.
Интерфакс вчера в 09:21
Происшествия

Против экс-мэра Каспийска Джамалудина Омарова возбудили уголовное дело

Ранее «Регион online» сообщал, что в Дагестане бывшего мэра Каспийска и ныне депутата Омарова задержали силовики.
Регион online 06:41
Общество

Экспертиза ДНК подтвердила личность похороненного в Смоленске генерала

Российская газета 06:23
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное