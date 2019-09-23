Футбол
Нева СпортРоналду не приехал на церемонию вручения наград ФИФА
Как сообщает Football Italia, португалец не приехал на церемонию, которая состоится сегодня, 23 сентября, в Милане. Сейчас гости прибывают на мероприятие.
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The Best FIFA Football Awards 2019. Церемония вручения наград лучшим футболистам мира по версии FIFA. Прямая онлайн-трансляция
Комсомольская правдавчера в 17:00
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Круг причастных к убийству Михаила Круга замкнулся
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Шойгу назвал число военных баз США по всему миру
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Газета.Ru вчера в 04:01
Политика
На Украине призвали к переговорам по морской границе с Россией
Украинское государственное учреждение Госгидрография предложило инициировать переговоры с Россией по установлению морской границы между двумя странами.
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Астероид размером с Эйфелеву башню приблизился к Земле
Телеканал 360° 14:32
Здоровье
В пищевом пальмовом масле нашли опаснейший яд
В 2017 году в Россию было ввезено 892 тысячи тонн пальмового масла, а в прошлом году — уже 1 миллион 60 тонн.
Московский Комсомолец 12:21
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США и Польша подписали совместную декларацию о военном сотрудничестве
Президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда подписали в понедельник в Нью-Йорке Совместную декларацию о военном сотрудничестве, следует из пула Белого дома.
РИА Новости 14:44
Происшествия
Названы российские регионы, где чаще всего пропадают дети
Следственный комитет России назвал регионы страны, в которых чаще всего пропадают дети.
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На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя
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Происшествия
В Таджикистане ранили двух российских военных
BFM.ru 21 сентября в 11:02
Происшествия
Таинственно исчезнувшего петербургского ресторатора нашли убитым
Мужчина исчез в апреле этого года.
Российская газета 14:24
Футбол
«Спартак» дал Кононову два матча на исправление ситуации
Напомним, в матче 10 тура чемпионата России «Спартак» потерпел поражение от «Уфы» (0:1). Для «красно-белых» это поражение стало четвертым во всех турнирах и третьим и в рамках РПЛ.Как сообщает источник, для исправления ситуации главного тренеру «Спартака» Олегу Кононову дали два матча.
Vprognoze.ru 08:18
Культура
Танці з зірками 2019: кто покинул шоу в 5 эфире?
По результатам зрительского голосования, пара Maruv и Jay покинули проект «Танці з зірками» в пятом эфире.
Srnsk 07:34
Политика
Украинская делегация подтвердила отказ от участия в работе ПАСЕ
О намерении делегации Верховной рады отказаться от участия в осенней сессии ПАСЕ ранее уже сообщал депутат от партии "Слуга народа" Богдан Яремко.
Российская газета 12:56
Экономика
Белоруссия возьмет кредит у Китая и расплатится с Россией
Кредитная история Ежегодные платежи в пользу Российской Федерации с учетом обслуживания кредитов составляют сумму, близкую к миллиарду долларов США, признаются в минфине Белоруссии.
Газета.Ru 01:39
Кино
Музыкальная сказка возвращается: новый трейлер «Холодного сердца 2»
Оригинальная лента «Холодное сердце» заработала в прокате 1,2 млрд долларов США.
Киноафиша России 13:09
Общество
Эксперт: Дания выдаст разрешение на строительство «Северного потока-2»
По мнению эксперта, повлияет на ускоренную выдачу разрешения на строительство «Северного потока-2», так как Дания начнет компенсировать нехватку топлива поставками из Германии.
RuNews24.ru 12:15
Шоу-бизнес
Малышева рассказала, провоцирует ли ЭКО онкологию
Телеведущая Елена Малышева в программе "Жить здорово" подняла вопрос о связи ЭКО и рака мозга на фоне сообщений об опухоли у актрисы Анастасии Заворотнюк.
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Комиссия Российской академии наук (РАН) по противодействию фальсификации научных исследований проанализировала работы кандидатов в члены-корреспонденты и академики и нашла в них нарушения.
РБК 13:59
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Игорь Николаев романтично поздравил жену с годовщиной свадьбы
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Летидор 08:27
Общество
Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку
В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru 08:25
Политика
Киев предложил новый договор о суверенитете Украины
Что предлагает Киев Об инициативе подписать масштабный международный договор, защищающий суверенитет и территориальную целостность Украины, рассказал помощник президента Украины Андрей Ермак в интервью изданию "Левый берег".
РБК 15:05
Здоровье
Медики назвали однокомнатные квартиры опасными для здоровья
Planet Today 20 сентября в 12:44
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Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
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Газета.Ru 05:16
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Ученые назвали продлевающие жизнь простые продукты
Lenta.ru вчера в 13:03
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Тягач столкнулся с самолетом в Шереметьево
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Армия и оружие
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В России приступили к созданию шестого поколения истребителей.
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ЦБ ограничил возможности неквалифицированных инвесторов
Как и обещал первый зампред ЦБ Сергей Швецов в начале года, планка для перехода в категорию простого неквалифицированного инвестора была поднята с 400 тыс. до 1,4 млн руб. Таким образом, существенно расширяется число частных инвесторов, которым доступен лишь ограниченный круг финансовых инструментов.
Коммерсантъ вчера в 18:10
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Посольство России напомнило строки Маршака к банкротству Thomas Cook
Посольство России в Великобритании напомнило строки сатирической поэмы «Мистер Твистер» Самуила Маршака в связи с банкротством старейшей в мире туристической компании Thomas Cook.
RT на русском 09:30
Политика
ГБР открыло дело против экс-спикера Рады из-за беспорядков в Одессе
Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.
RT на русском 05:28