Как сообщает Football Italia, португалец не приехал на церемонию, которая состоится сегодня, 23 сентября, в Милане. Сейчас гости прибывают на мероприятие.

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