Футбол
Нева СпортРоналду не приехал на церемонию вручения наград ФИФА
Как сообщает Football Italia, португалец не приехал на церемонию, которая состоится сегодня, 23 сентября, в Милане. Сейчас гости прибывают на мероприятие.
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Политика
Соловьев резко отреагировал на «либеральный бред» о России
Телеведущий Владимир Соловьев ударил по барьеру в студии "России 1" и кричал в прямом эфире из-за "либерального бреда про российскую историю".
РИА Новости вчера в 18:22
Экономика
Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих
Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.
Газета.Ru вчера в 08:51
Хоккей
Ульяну Тригубчак обвинили в измене родному клубу
Чемпионат вчера в 13:45
Общество
Первого октября бюджетникам повысят зарплату
В начале года Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений разослала в регионы рекомендации по повышению зарплаты бюджетникам с 1 октября как минимум на 4,3 процента, а можно и выше.
Российская газета вчера в 20:16
Политика
На Украине хотят изменить морскую границу с Россией
Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.
Известия вчера в 20:06
Политика
Мадуро объявил о визите в Россию
Ранее о подготовке визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию, для участия в заседании Валдайского клуба в Сочи, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
REGNUM вчера в 19:22
Наука
Предложена теория сверхтяжелых частиц темной материи
Физики Кшиштоф Мейснер (Krzysztof A. Meissner) и Герман Николаи (Hermann Nicolai) из Польши и Германии предложили новую теорию строения темной материи.
Популярная механика 21 сентября в 20:02
Политика
Школьница из Швеции отчитала мировых лидеров на саммите ООН по климату
Шведская экоактивистка Грета Тунберг, выступая перед лидерами стран, которые собрались на саммите по климату, обвинила их в даче пустых обещаний, отнявших у нее детство и мечты.
Политическая Экспертиза вчера в 22:11
Футбол
Месси признан лучшим футболистом года по версии ФИФА
Аргентинский нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим футболистом года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
ТАСС вчера в 15:59
Гаджеты
Xiaomi приступает к бета-тестированию MIUI 11, в списке поддерживаемых — около 40 моделей смартфонов
Сегодня Xiaomi должна официально представить оболочку MIUI 11, и сегодня же компания запустила внутреннее бета-тестирование интерфейса.
iXBT.com 00:05
Общество
Гидрометцентр пообещал затяжное похолодание в России
По данным Гидрометцентра, в центральной России ожидаются небольшие дожди, местами с мокрым снегом.
REGNUM вчера в 02:40
Здоровье
На Урале сотрудники скорой помощи увольняются и требуют объяснений
В Челябинской области сотрудники станции скорой помощи Сатки требуют объяснить распределение денег в структуре своих зарплат.
REGNUM 00:05
Общество
Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру
Семья командира экипажа аварийно севшего в Подмосковье А321 "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова не будет переезжать в подаренную губернатором Свердловской области квартиру, сообщает издание URA.RU.
РИА Новости вчера в 08:23
Экономика
Сбербанк запустит сервис по продаже автомобилей
Сбербанк планирует запустить маркетплейс по продаже автомобилей, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров о создании сервиса.
РБК вчера в 17:00
Происшествия
В Саратове юноша зарезал подругу из-за отказа вернуть ему долг
РБК 22 сентября в 10:57
Происшествия
Две боевые машины ВДВ разбились при десантировании
"Во время массового десантирования военной техники ВДВ на площадки приземления в Оренбургской области не сработали парашютные системы у двух боевых машин", - сообщили в ведомстве.
Газета.Ru 22 сентября в 14:58
Шоу-бизнес
Врачи назвали опухоль Анастасии Заворотнюк неоперабельной
Злокачественную опухоль мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк врачи признали неоперабельной, об этом в понедельник, 23-го сентября, сообщил в сети интернет Telegram-канал Mash.
Ugpressa.ru вчера в 11:43
Общество
Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку
В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru вчера в 08:25
Армия и оружие
Конашенков рассказал о дронах боевиков, сбитых на подлете к Хмеймиму
РИА Новости вчера в 22:03
Политика
Равиль Гайнутдин избран главой Духовного управления мусульман России
С момента создания в 1996 году Совета муфтиев России Гайнутдин является его председателем возглавляет ДУМ РФ с момента его основания в 1994 году как ДУМ Центрально-Европейского региона.
Российская газета вчера в 07:03
Политика
Волкер советует Зеленскому налаживать прямые контакты с Путиным
Спецпредставитель Государственного департамента по Украине Курт Волкер высказался за налаживание Украиной прямых контактов с Россией на высшем уровне.
ТАСС вчера в 11:49
Политика
WP: Трамп давал указание заморозить военную помощь Украине из-за коррупции в стране
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о временной блокировке выделения военной помощи Украине, поскольку опасался, что средства будут ненадлежащим образом израсходованы из-за коррупции в этой стране.
ТАСС вчера в 23:01
Происшествия
Экстрадированный в США россиянин признал вину в кибератаках
В прошлом году Тюрин был арестован в Грузии и экстрадирован в США, сообщает Bloomberg.
Российская газета вчера в 21:40
Космос
Роскосмос поделится с NASA причинами появления отверстия в «Союзе»
РЕН ТВ вчера в 05:53
Происшествия
С загоревшейся у берегов Курил плавбазы эвакуировали более 350 человек
Российская газета вчера в 20:39
Происшествия
В Таджикистане ранили двух российских военных
BFM.ru 21 сентября в 11:02
Происшествия
При столкновении двух маршруток в Челябинске пострадали 11 человек
В Челябинске столкнулись два маршрутных такси, пострадали 11 человек.
RT на русском вчера в 10:36
Происшествия
СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга
РИА Новости вчера в 07:25
Политика
Шойгу ответил на заявления Кудрина о больших расходах на оборону
Министр обороны России Сергей Шойгу возразил председателю Счетной палаты Алексею Кудрину на его слова о том, что Россия тратит на оборону и содержание армии недопустимо огромные средства.
Газета.Ru 22 сентября в 10:16