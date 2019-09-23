Футбол
Нева СпортРоналду не приехал на церемонию вручения наград ФИФА
Как сообщает Football Italia, португалец не приехал на церемонию, которая состоится сегодня, 23 сентября, в Милане. Сейчас гости прибывают на мероприятие.
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Политика
Росгвардия поддержала законопроект, обязывающий бойцов представляться
Росгвардия поддерживает законопроект, согласно которому сотрудники ведомства будут обязаны представляться по требованию граждан.
Коммерсантъ 02:43
Происшествия
Экс-мэр Новокуйбышевска умер после попытки суицида
Бывший мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин умер в больнице после попытки суицида.
ТАСС 03:02
Наука
Ученые выяснили, почему мозг стирает сны
Японские ученые выяснили, что влияет на процесс стирания сновидений человеческим мозгом.
Взгляд.ру 03:21
Путешествия
В Греции «застряли» 50 000 клиентов туроператора Thomas Cook
REGNUM вчера в 10:37
Авто
В России обновились правила расчета транспортного налога
В ФНС сообщали, что изменения, касающиеся правил расчета транспортного налога, могут произойти и на региональном уровне, так как органы законодательной власти субъектов РФ могут самостоятельно устанавливать налоговые ставки и льготы по транспортному налогу.
Автоновости дня 22 сентября в 22:09
Политика
В МИД отреагировали на невыдачу виз США ряду членов делегации России
Ряд членов российской делегации не получили визы США для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
RT на русском 04:09
Путешествия
Три европейских лоукостера подали заявки на полеты из Пулково
Европейские лоукостеры Rуапаіr, ЕаsуJет и Wizz Аіr в августе 2019 года подали заявки на разрешение полетов из петербургского международного аэропорта Пулково.
Известия вчера в 22:01
Футбол
Баста написал трек в поддержку ростовского СКА
Российский рэп-исполнитель Василий Вакуленко, известный как Баста, посвятил песню футбольному клубу СКА из Ростова.
Матч ТВ 04:36
Общество
Опрос о месте строительства храма в Екатеринбурге проведут 13 октября
Депутаты гордумы Екатеринбурга во вторник проголосовали за проведение опроса о месте строительства храма 13 октября, сообщил корреспондент "Интерфакса" из думы.
Интерфакс 02:40
Политика
Вышинский станет ведущим передачи «Настоящая Украина» на российском ТВ
В понедельник 23 сентября сообщалось, что Кирилл Вышинский займет должность постоянного эксперта по вопросам защиты прав российских граждан за рубежом.
Политика Сегодня 04:25
Армия и оружие
Уход пилотов из ВКС остановят бесплатным проездом до санатория
Летный состав ВКС снова обеспечат правом на бесплатный проезд в ведомственные санатории и места отдыха во время отпуска.
РЕН ТВ вчера в 20:06
Армия и оружие
Украинские военные заявили о десяти обстрелах в Донбассе
Украинские военные заявили о десяти обстрелах их позиций в Донбассе, один человек получил ранение.
RT на русском 22 сентября в 13:24
Происшествия
СКР детально восстановил картину убийства Михаила Круга
REGNUM вчера в 04:41
Общество
1 октября бюджетникам повысят зарплату
В начале года Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений разослала в регионы рекомендации по повышению зарплаты бюджетникам с 1 октября как минимум на 4,3 процента, а можно и выше.
Российская газета вчера в 20:16
Транспорт
«Ямал» жалуется на перегрузки Superjet при взлете-посадке
В августе-сентябре было зафиксировано семь случаев превышения вертикальных нагрузок на шасси SSJ при взлетах и посадках.
Коммерсантъ вчера в 18:07
Происшествия
При пожаре в магазине в Нижневартовске обрушилась кровля
Площадь пожара в двухэтажном магазине в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа увеличилась до 800 квадратных метров, произошло обрушение кровли на 300 квадратных метрах, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости 04:19
Происшествия
В Екатеринбурге нашелся пропавший журналист
Вести.Ru 01:51
Финансы
Курс евро опустился до 70 рублей
В последний раз курс евро находился на отметке 70 рублей 25 июля. Курс доллара по состоянию на 10:01 мск опустился на 0,25%, до 63,68 рубля.
ТАСС 03:04
Наука
Ученые нашли исторический вход в пещеру «Таврида» в Крыму
Во время строительства трассы "Таврида" в Белогорском районе Крыма в районе поселка Зуя обнаружили Карстовую полость — пещеру длиной более километра.
РИА Новости 01:13
Экономика
«Коммерсантъ» сообщил о планах сооснователей Qiwi выйти из бизнеса
Контрольный пакет акций Qiwi выставлен на продажу, сооснователи группы хотят выйти из бизнеса полностью, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 22:40
Авто
Сбербанк запустит сервис по продаже автомобилей
РБК вчера в 17:00
Кино
«Игра престолов» победила в двух номинациях премии «Эмми»
Сериал «Игра престолов» победил в двух номинациях престижной телевизионной премии «Эмми».
ФАН вчера в 02:43
Происшествия
СК возбудил дело после подрыва моста в Луганске
RT на русском 03:26
Общество
Немецкий суд признал похмелье болезнью
«Под болезнью понимается любое, в том числе незначительное или временное нарушение нормальной природы или нормальной активности организма», — решил суд и признал похмелье болезнью из-за симптомов — тошноты, усталости, головной боли.
REGNUM 01:09
Политика
США назвали способ возвращения Крыма Украине
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Киев сможет вернуть «оккупированные территории» после того, как сама страна станет успешным демократическим государством.
Lenta.ru вчера в 08:53
Политика
В Киеве объяснили ошибку Зеленского по отношению к России
Экс-депутат Верховной Рады Анна Герман рассказала об ошибке, которую сделал президент Украины Владимир Зеленский в отношениях Киева и Москвы, передает "112 Украина".
Газета.Ru 03:56
Политика
Зеленский в Нью-Йорке встретился с представителями украинской диаспоры
Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Нью-Йорке с представителями организации Украинский конгрессный комитет Америки (УККА), заявил глава организации Андрей Футей, сообщило 24 сентября информационное агентство «Укринформ».
REGNUM 01:18
Технологии
В России появится идентификация мобильных абонентов по лицу и голосу
Российские сотовые операторы начали работу над созданием системы удаленной идентификации абонентов по лицу и голосу.
Lenta.ru 00:00
Космос
Роскосмос отложил запуск ракеты-носителя «Протон-М»
Роскосмос отложил запуск ракеты-носителя «Протон-М» со спутниками связи на неопределенный срок.
Общественное телевидение России 03:28