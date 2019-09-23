Футбол

Нева СпортНева СпортРоналду не приехал на церемонию вручения наград ФИФА

Как сообщает Football Italia, португалец не приехал на церемонию, которая состоится сегодня, 23 сентября, в Милане. Сейчас гости прибывают на мероприятие.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Роналду и Гвардиола не приехали на церемонию награждения ФИФА

Sport24.ru14:36

Роналду не приехал на церемонию вручения наград ФИФА

Нева Спорт14:49

Роналду и Гвардиола не приехали на вручение премий The Best

Sports.ru14:48

Церемония вручения наград ФИФА пройдет без Роналду

Советский спорт14:41

Роналду проигнорировал церемонию вручения наград ФИФА

Sportbox.RU15:41

Роналду не примет участие в церемонии вручения наград ФИФА

Газета.Ru14:29

Роналду пропустит церемонию вручения наград ФИФА

Чемпионат14:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7008 источников, обновлено в 19:52, Вашингтон
Космос

Крупный астероид размером с три пирамиды Хеопса приблизился к Земле

Народные новости 15:18
Происшествия

После изнасилования волейболистки в Анапе наказаны 11 полицейских

Газета.Ru 10:50
Общество

Gucci представил на показе одежду в виде смирительных рубашек

Итальянский дом моды Gucci в рамках своего показа на неделе мод в Милане представил коллекцию одежды, имеющей сходство со смирительными рубашками, чем вызвал неоднозначную реакцию.
РЕН ТВ 09:56
Политика

США приветствуют формирование конституционного комитета в Сирии

США приветствуют достижение соглашения между властями Сирии и оппозицией о формировании конституционного комитета, считают это "обнадеживающим шагом", заявила официальный представитель госдепа Морган Ортагус.
РИА Новости 17:22
Футбол

Дзюба стал героем мемов из-за реакции на отмененный гол

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба стал объектом ля шуток после прошедшего вчера, 21 сентября матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru вчера в 02:22
Здоровье

Российский хирург вылечит девочку из США с врожденной «маской Бэтмена»

Вечерняя Москва 15:06
Экономика

Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника

Минэкономразвития РФ выступает за защиту минимального дохода должника при взыскании с него по долгам, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.
РИА Новости 12:52
Футбол

Месси признали лучшим футболистом года по версии ФИФА

РИА Новости 16:03
Происшествия

На борту летевшего из Самары в Москву самолета произошла драка

Драка между пассажиром и членами экипажа произошла на борту самолета, выполняющего рейс из Самары в московский аэропорт Шереметьево.
РБК 15:23
Политика

На Украине хотят изменить морскую границу с Россией

Представители ведомства отмечают, что после устонавления географических границ между Россией и Украиной в 2003 году, морская линия так установлена и не была.
Газета.Ru 12:17
Кино

Вышел трейлер «Вторжения» Федора Бондарчука

К своим ролям в фильме вернулись Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров и Олег Меньшиков В сети появился трейлер российского фантастического фильма "Вторжение", снятого Федором Бондарчуком.
Piter.tv 07:42
Здоровье

В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами

Medical Note вчера в 22:05
Происшествия

С горящей плавбазы в Сахалинской области эвакуировали 200 человек

Плавучая база «Петр Житников» загорелась у берегов острова Итуруп в акватории Тихого океана, были эвакуированы 200 человек.
Известия 19:00
Происшествия

МЧС объяснило, почему пожар в ТЦ «Максим» не удалось быстро потушить

Konkurent.ru 17:30
Общество

Лесной министр Приангарья арестован, но нарушения продолжаются

Министерство лесного хозяйства Иркутской области вновь уличили в нарушении природоохранного законодательства, которое неизбежно привело бы к незаконной вырубке более полумиллиона кубометров древесины.
REGNUM 02:53
Политика

Мадуро объявил о визите в Россию

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о своем намерении отправиться в Россию в самое ближайшее время.
REGNUM 19:22
Экономика

ЦБ ограничил возможности неквалифицированных инвесторов

Как и обещал первый зампред ЦБ Сергей Швецов в начале года, планка для перехода в категорию простого неквалифицированного инвестора была поднята с 400 тыс. до 1,4 млн руб. Таким образом, существенно расширяется число частных инвесторов, которым доступен лишь ограниченный круг финансовых инструментов.
Коммерсантъ вчера в 18:10
Энергетика

«Нафтогаз» рассчитал новые тарифы на транзит российского газа

Согласно представленной тарифной политике, при бронировании 60 млрд кубометров транзитных мощностей украинской газотранспортной системы тариф составит $3,21 за тысячу кубометров газа на 100 км. При бронировании 90 млрд кубометров – $2,56.
Ведомости 21 сентября в 07:32
Авто

Такси и каршеринг для москвичей оказались дешевле личного авто

Передвижение на личном автомобиле в столице выгодно, если водитель проезжает на нем не менее 20 тысяч километров в год.
Москва 24 08:42
Происшествия

Киргизский мигрант на Сахалине финансировал террористов

Суд вынес приговор 56-летнему уроженцу Республики Кыргызстан.
АСТВ 19:15
Интернет

Названы самые распространенные и небезопасные пароли

Эксперты по кибербезопасности назвали самые распространенные и небезопасные пароли.
Территория новостей вчера в 03:21
Гаджеты

На Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro можно будет установить сервисы Google

Из-за конфликтов с США, компания Huawei вынуждена поставлять свои новейшие смартфоны линейки Mate 30 без встроенного магазина приложений Google Play.
MobiDevices 03:28
Космос

Скончался первый немецкий космонавт Зигмунд Йен

Ридус вчера в 15:31
Шоу-бизнес

Наташа Королева занялась йогой в бикини

Наташа Королева занялась йогой в бикини у Мертвого моря. Свою тренировку певица сняла на видео и выложила в Инстаграм.
Aobe.ru 06:42
Происшествия

Задержан подозреваемый в осквернении могил на кладбище в Петербурге

Срок задержания Василеостровский районный суд города Санкт-Петербурга продлил подозреваемому в осквернении могил на территории «Лютеранского кладбища».
REGNUM 16:19
Политика

На отказ Киева участвовать в ПАСЕ отреагировали в ассамблее

Глава одной из политгрупп ПАСЕ Тини Кокс отреагировала на решение новой украинской делегации отказаться от участия в осенней сессии ассамблеи.
Газета.Ru 16:52
Интернет

Глава Роскомнадзора намерен «подорвать пиратский корабль» Telegram

Глава Роскомнадзора Александр Жаров намерен «подорвать пиратский корабль» мессенджера Telegram.
UfaTime.ru 15:40
Происшествия

СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга

RT на русском 04:12
Экономика

В России названы регионы с наибольшим ростом зарплаты

Наибольший рост среднемесячной заработной платы за год зафиксирован в Костромской области, где средняя зарплата составляет 26,9 тысячи рублей.
REGNUM вчера в 22:48
Культура

Сергей Лазарев разрыдался на съемках передачи «Секрет на миллион»

iReactor 13:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное