Футбол

ИнфоСМИИнфоСМИРоналду не прилетел на церемонию вручения «Золотого мяча»

Впервые "Золотой мяч" Месси получил 10 лет назад. Также отмечается, другой претендент на премию, Криштиану Роналду, на церемонию не прилетел. Вместо этого он предпочёл посетить гала-вечер Кальчо в Милане, где он получит награду лучшего игрока серии А за прошлый сезон.
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Агент Роналду — о завоевании Месси «Золотого мяча»: «Криштиану все равно лучший»

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