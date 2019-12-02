Футбол
ИнфоСМИРоналду не прилетел на церемонию вручения «Золотого мяча»
Впервые "Золотой мяч" Месси получил 10 лет назад. Также отмечается, другой претендент на премию, Криштиану Роналду, на церемонию не прилетел. Вместо этого он предпочёл посетить гала-вечер Кальчо в Милане, где он получит награду лучшего игрока серии А за прошлый сезон.
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Об обрушении моста в Оренбурге, который находился на ремонте, стало известно 2 декабря.
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Таджикистан не намерен прекращать денежные переводы из России
Запуск в Таджикистане процессингового центра по переводу денежных средств не приведет к остановке денежных переводов из России, заявили «Интерфаксу» в пресс-службе Нацбанка Таджикистана (НБТ).
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