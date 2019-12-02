Впервые "Золотой мяч" Месси получил 10 лет назад. Также отмечается, другой претендент на премию, Криштиану Роналду, на церемонию не прилетел. Вместо этого он предпочёл посетить гала-вечер Кальчо в Милане, где он получит награду лучшего игрока серии А за прошлый сезон.

Роналду не прилетел на церемонию вручения «Золотого мяча»

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