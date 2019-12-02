Футбол
NewInformРоналду отказался присутствовать на вручении «Золотого мяча»
Нападающий сборной Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду не присутствует на церемонии вручения премии «Золотой мяч». Об этом пишет издание «Чемпионат.com». Мероприятие проходит в эти минуты в Париже.
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Авто
Названы самые угоняемые в Москве автомобили
По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
Авто
Более четверти роскошных автомобилей в РФ исчезло с налогового учета
По данным РБК, число автомобилей стоимостью более 10 млн рублей заметно сократилось в нашей стране. причем только в базах контролирующих органов.
Политика
В Совфеде оценили готовность Украины «принять пару областей» России
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT заявление украинского вице-премьера по вопросам европейской интеграции Дмитрия Кулебы о том, что страна может «принять пару областей» России.
Политика
Убийца ребенка киевского бизнесмена ранее был награжден Порошенко орденом «За мужество»
Киллер Лаврега, который стрелял в машину депутата Киевского горсовета Соболева и убил его трехлетнего сына, ранее был награжден орденом "За мужество" третьей степени.
Общество
Путин подписал закон об обязательной предустановке российского ПО
Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке отечественных программ на смартфоны, компьютеры и смарт-телевизоры.
Здоровье
Программа диспансеризации станет шире в 2020 году
Программа диспансеризации станет шире в 2020 году. В нее планируют вернуть анализ крови на гликированный гемоглобин.
Политика
Зеленский призвал США помочь Украине вернуть Крым
В ситуации с Крымом США могли бы помочь Украине, заявил в интервью польской Gazeta Wyborcza, французской Le Monde и немецкой Spiegel президент Украины Владимир Зеленский.
Футбол
Обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси
Обладателем «Золотого мяча» стал нападающий ФК «Барселона» Лионель Месси, пишет 2 декабря France Football.
Кино
Роберт Паттинсон объяснил, почему не считает Бэтмена супергероем
Спорт
Махинации по двум биатлонистам есть в базе Московской лаборатории
Следы манипуляций, которые касались дел двух российских биатлонистов, были найдены в Московской лаборатории, сообщает Sports Integrity Initiative.
Шоу-бизнес
Мать Собчак рассказала, почему ее дочь не живет с Богомоловым
Мать телеведущей Ксении Собчак, политик Людмила Нарусова объяснила, почему ее дочь не живет вместе со своим мужем Константином Богомоловым.
Экономика
Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы
Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы.
Политика
В ДНР предложили сделать русский язык единственным государственным
Отмечается, что на сегодняшний день, согласно Конституции ДНР, государственными языками в республике являются русский и украинский.
Политика
Зеленский отказался выполнять минские соглашения
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет исполнять минские соглашения в части проведения выборов в Донбассе.
Происшествия
Кот задушил младенца на Украине
В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.
Шоу-бизнес
Анна Семенович рассказала о генетическом заболевании груди
Певица Анна Семенович рассказала, что ей диагностировали генетическое заболевание груди.
Космос
Из космоса пришел таинственный радиосигнал
Экономика
Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой
Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Культура
В США умерла актриса Шелли Моррисон
Шоу-бизнес
Супруга экс-короля Малайзии Оксана Воеводина стала получать угрозы
Оксана Воеводина написала заявление в полицию об угрозах.
Гаджеты
В России вышел «неубиваемый» телефон Nokia 800 Tough
Происшествия
Дело экс-замглавы Росгеологии Горринга рассмотрят в особом порядке
Дело бывшего первого заместителя директора Росгеологии Руслана Горринга, обвиняемого в мошенничестве, будет рассмотрено в особом порядке, процесс от прессы не закроют, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-й гарнизонного военного суда.
Политика
ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»
Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.
Общество
Маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка Bringly перестал принимать заказы
Совместное предприятие «Яндекс.Маркета» и Сбербанка – маркетплейс для покупок товаров из-за границы Bringly – прекратил прием заказов, говорится на сайте сервиса.
Политика
Посадивших самолет Путина в туман пилотов наградили пирогом
Пилотам, которые посадили самолет президента России Владимира Путина в условиях плохой видимости в Бишкеке, подарили вишневый пирог.
Кино
Фонд кино открывает структуру для поддержки российских кинотеатров
Фонд кино представил новую структуру - Фонд-кинопрокат, который будет заниматься решением вопросов кинотеатров, открытых при поддержке организации.
Футбол
Тренер «Шахтера»: верю, что мы скоро будем играть на «Донбасс Арене»
Ассистент главного тренера донецкого футбольного клуба "Шахтер" Дарио Срна выразил надежду, что в ближайшем будущем "горняки" вновь будут проводить домашние матчи на стадионе "Донбасс Арена".
Авто
Обновленный Jaguar F-Type показали до премьеры
Напомним, официально обновлённый Jaguar F-Type представят 2 декабря.