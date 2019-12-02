Футбол

NewInformNewInformРоналду отказался присутствовать на вручении «Золотого мяча»

Нападающий сборной Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду не присутствует на церемонии вручения премии «Золотой мяч». Об этом пишет издание «Чемпионат.com». Мероприятие проходит в эти минуты в Париже.
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