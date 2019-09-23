Футбол
Газета.RuРоналду не примет участие в церемонии вручения наград ФИФА
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду пропустит церемонию вручения наград Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает Football Italia. Португальский форвард номинирован на звание лучшего футболиста года.
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Происшествия
Бывший глава полиции Армении найден мертвым в своем доме
Тело экс-начальника полиции Армении Айка Арутюняна обнаружено в его доме с огнестрельным ранением.
REGNUM 02:27
Общество
Модель раскритиковала Gucci за коллекцию со «смирительными рубашками»
Говорит Москва 02:28
Происшествия
Экстрадированный в США россиянин признался в совершении кибератак
Экстрадированный в США из Грузии гражданин России Андрей Тюрин признал вину в совершении кибератак в период с 2012 по 2015 год.
Газета.Ru вчера в 19:45
Политика
В Киеве объяснили ошибку Зеленского в отношениях с Москвой
Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку, поставив во главе министерства иностранных дел республики Вадима Пристайко.
REGNUM 00:58
Экономика
Сбербанк запустит сервис по продаже автомобилей
Сбербанк планирует запустить маркетплейс по продаже автомобилей, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров о создании сервиса.
РБК вчера в 17:00
Политика
На Украине призвали принудительно установить морскую границу с Россией
Президента Украины Владимира Зеленского и правительство страны призвали провести переговоры с Россией по установлению морской границы с Россией.
Lenta.ru вчера в 13:55
Армия и оружие
Стрельбу российских «Кинжалов» показали на видео
Минобороны на своем официальном YouTube-канале опубликовало видео стрельб из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Кинжал».
Lenta.ru 22 сентября в 07:01
Теннис
Кузнецова вышла в третий круг турнира в Ухане
Матч ТВ 00:47
Экономика
Владельцы Auchan продали бизнес автосервисов в России
Бизнес, ставший впоследствии группой Mobivia, основал Эрик Дервиль — бывший супруг одной из дочерей Мюлье, владеющей Auchan Retail.
РБК 01:06
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о характеристиках сбитых около Хмеймима дронов
RT на русском 01:03
Происшествия
Подавший в отставку мэр Новокуйбышевска госпитализирован с ранением
Следователи устанавливают обстоятельства получения ранения бывшим мэром Новокуйбышевска (город-спутник Самары) Владимиром Фоминым, который накануне подал заявление об отставке.
Интерфакс 02:45
Спорт
ВАДА рассмотрит вопрос несоответствия РУСАДА по ускоренной процедуре
Руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета Российского антидопингового агентства Сергей Хрычиков сообщил «РБК-Спорт», что Всемирное антидопинговое агентство инициировало рассмотрение по ускоренной процедуре вопроса о несоответствии РУСАДА кодексу организации.
Чемпионат вчера в 05:32
Космос
Запуск «Протона-М» со спутниками вновь отложили
Известия 01:44
Экономика
Депутаты Госдумы арендуют Дом союзов за 32 млн рублей в месяц
Минфин выделит около 389 млн рублей в 2020 году и 388 млн рублей в 2021 году для аренды Дома союзов для размещения Госдумы на время ремонта, сообщили "Ведомости" со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета на 2020-2022 годы.
Интерфакс 01:49
Гаджеты
В Россию приехал смартфон Palm PVG100
Смартфон Palm PVG100 поступил на прилавки магазинов российского оператора МТС. Известно, что выпуском аппарата занимается компания TCL.
RuNews24.ru вчера в 16:35
Наука
Китайские врачи научились выращивать зубную эмаль
Ugpressa.ru вчера в 16:04
Шоу-бизнес
Доктор Мясников назвал верный способ продления жизни при раке
Известный доктор рассказал, что в молодости всегда думал, что продолжительность жизни ракового больного зависит от количества метастазов и локализации опухоли.
iReactor вчера в 19:53
Политика
На отказ Киева участвовать в ПАСЕ отреагировали в ассамблее
Глава одной из политгрупп ПАСЕ Тини Кокс отреагировала на решение новой украинской делегации отказаться от участия в осенней сессии ассамблеи.
Газета.Ru вчера в 16:52
Происшествия
СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
RT на русском вчера в 04:12
Единоборства
Сборная России по боксу выиграла три золота на чемпионате мира
Чемпионат мира по боксу, завершившийся 21 сентября в Екатеринбурге, принес сборной России три золотые и одну бронзовую медали.
РБК 21 сентября в 13:37
Политика
Соловьев резко отреагировал на «либеральный бред» о России
Телеведущий Владимир Соловьев ударил по барьеру в студии "России 1" и кричал в прямом эфире из-за "либерального бреда про российскую историю".
РИА Новости вчера в 18:22
Шоу-бизнес
Опухоль Анастасии Заворотнюк назвали неоперабельной
Актриса продолжает лежать в больнице под наблюдением медиков, ее состояние остается тяжелым.
Телепрограмма вчера в 09:22
Гаджеты
Запущен сервис платной подписки на игры и приложения Google Play Pass
Сообщается, что был запущен сервис платной подписки на игры и приложения Google Play Pass.
RuNews24.ru 01:53
Общество
Роскачество представило результаты проверки детской воды
Роскачество провело проверку детской воды на российском рынке, вся продукция признана безопасной.
RT на русском 02:08
Финансы
Эксперты предупредили о негативных эффектах вывода экономики из тени
Под выводом экономики из тени понимается вовлечение неформальной или теневой деятельности в регулируемый оборот — как следствие затронутые процессом работники и бизнес начинают платить налоги и сборы, чего раньше избегали.
РБК 00:00
Происшествия
В Хабаровском крае один человек погиб при нападении тигра
Тигр напал на охотников в Хабаровском крае, когда те случайно приблизились к месту, где он ел добычу, один человек погиб, зверь застрелен, сообщил РИА Новости генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
РИА Новости 02:00
Здоровье
В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами
Medical Note 22 сентября в 22:05
Здоровье
Французскую фармкомпанию обвиняют в смерти 2000 человек
ФАС выявила схему продажи БАДов под видом лекарств По данным Агентства по санитарному контролю за лекарственными препаратами, с действием препарата связаны смерти по меньшей мере 500 человек.
Право.ру вчера в 10:21
Происшествия
Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ
В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».
Известия 22 сентября в 22:35