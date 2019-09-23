Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду пропустит церемонию вручения наград Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает Football Italia. Португальский форвард номинирован на звание лучшего футболиста года.

Роналду не примет участие в церемонии вручения наград ФИФА

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