Футбол

Газета.RuГазета.RuРоналду не примет участие в церемонии вручения наград ФИФА

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду пропустит церемонию вручения наград Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает Football Italia. Португальский форвард номинирован на звание лучшего футболиста года.
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