Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отреагировал на непопадание в заявку на матч 13-го тура чемпионата Италии с «Аталантой».

Роналду отреагировал на непопадание в заявку на матч с «Аталантой»

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