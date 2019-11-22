Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не попал в заявку команды на матч 13-го тура чемпионата Италии против «Аталанты».

Роналду не включили в заявку «Ювентуса» на матч с «Аталантой»

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