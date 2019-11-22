Футбол
Спорт день за днемРоналду не включили в заявку «Ювентуса» на матч с «Аталантой»
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не попал в заявку команды на матч 13-го тура чемпионата Италии против «Аталанты».
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Общество
Китайский журналист назвал причины старения россиянок
Китайский журналист рассказал почему, по его мнению, россиянки стареют быстрее чем жительницы Китая.
Общество
Стало известно о шведском гражданстве министра обороны Ирака
Как сообщает телекомпания SVT Nyheter, Министерство обороны Швеции обнародовало данные о наличии шведского гражданства у министра обороны Ирака Наджаха аш-Шамри.
Спорт
Россия проиграла Швеции в полуфинале чемпионата Европы по кёрлингу
Женская сборная России по кёрлингу не смогла выйти в финал чемпионат Европы. Россиянки проиграли сборной Швеции со счётом 3:9.
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Политика
ФБК обжалует отказ суда принять его иск к Путину
Основанная политиком Алексеем Навальным организация ФБК преследуется начиная с сентября за инкриминируемое ей отмывание денег в размере 1 млрд рублей.
Экономика
Пакет акций «Газпрома» на 188 млрд рублей получил один покупатель
«Газпром» продал 3,59% своих квазиказначейских акций одному покупателю, свидетельствуют данные Московской биржи.
Общество
Медведев озвучил вариант своей идеи о четырехдневной рабочей неделе
Медведев предложил вместо укороченной рабочей недели для всех вариант неполного рабочего дня для матерей с маленькими детьми, чтобы у них остались соцвыплаты.
Происшествия
В Свердловской области локализовали пожар в жилом доме
Крупный пожар в многоквартирном жилом доме в Нижнетуринском городском округе Свердловской области удалось локализовать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Политика
Малайзия призвала обнародовать все доказательства по крушению MH17
Общество
Российский сенатор раскритиковал желание Софии Ротару петь в России
Считать, что культура и искусство находятся вне политики, неправильно, заявил 22 ноября глава социального комитета Совета Федерации РФ Валерий Рязанский в ответ на желание певицы Софии Ротару выступать в России.
Общество
День памяти шести апостолов от 70: что запрещено делать 23 ноября
Сегодня православные почитают 6 из 70 первых учеников Иисуса Христа: Ераста, Куарта, Родиона, Олимпа, Сосипатра и Тертия.
Происшествия
Прокуратура усомнилась в качестве экспертизы теплосетей в Пензе
Напомним, 19 ноября в Пензе автомобиль с людьми упал в яму с кипятком, образовавшуюся на месте порыва трубы теплосетей.
Авто
Названы основные ошибки при сезонной смене колес
Журнал "За рулем" назвал основные ошибки, совершаемые автовладельцами при сезонной смене колес.
Политика
В Госдуме приняли закон о возможности признать физлиц иноагентами
В Госдуме приняли закон, согласно которому физическим лицам можно присваивать статус иностранных агентов.
Общество
Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии
Cпециалисты рассказали, что в первую очередь исчезновение грозит следующим профессиям: продавец, водитель такси и грузчик.
Общество
Путин назвал чушью новый порядок медосмотра водителей
Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который должен привести к росту цен на справки.
Шоу-бизнес
Сын Наташи Королевой вышел в свет с новой девушкой
Неожиданно для всех сын певицы Наташи Королевой и стриптизера Сергея Глушко пришел в кинотеатр "Октябрь" с новой девушкой.
Фигурное катание
Фигуристка Косторная установила новый мировой рекорд
Российская фигуристка Алена Косторная установила мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Общество
Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького
Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
Политика
Лавров встретился с будущим послом США в России
Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с кандидатом на пост посла США в России Джоном Салливаном, пишет ТАСС.
Спорт
Россия победила Сенегал в стартовом матче ЧМ по пляжному футболу
Сборная России по пляжному футболу нанесла поражение соперникам из Сенегала в матче первого тура группового этапа чемпионата мира.
Спорт
Руководство российской легкой атлетики отстранили из-за допинга
Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил главу Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина.
Теннис
Хачанов и Рублёв вывели Россию в полуфинал Кубка Дэвиса
Карен Хачанов и Андрей Рублёв смогли сломить сопротивление Новака Джоковича и Виктора Троицки,благодаря чему команда вышла в полуфинал Кубка Дэвиса.
Общество