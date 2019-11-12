Футбол
Евро-футбол.руРоналду обогнал Дзюбу в гонке бомбардиров отбора ЧЕ-2020
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду отметился хет-триком в домашнем поединке отборочного раунда чемпионата Европы-2020 с Литвой (6:0). На счету 34-летнего нападающего уже 10 голов в квалификации турнира.
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Эксперты оценили шансы Дзюбы выиграть гонку бомбардиров отборочного турнира Евро-2020
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